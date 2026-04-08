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Hindi NewsबिजनेसNITI Aayog Report: अब महिलाएं बन रहीं भारत की क्रेडिट ग्रोथ की ताकत, कैसे आधी आबादी ने पलटा गेम, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा

NITI Aayog Report: अब महिलाएं बन रहीं भारत की क्रेडिट ग्रोथ की ताकत, कैसे आधी आबादी ने पलटा गेम, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा

भारत में महिला उधारकर्ताओं के पास 76 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट पोर्टफोलियो है. यह 2025 तक कुल सिस्टम क्रेडिट का 26 प्रतिशत है और 2017 के बाद से इसमें 4.8 गुना की बढ़ोतरी हुई है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:23 PM IST
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NITI Aayog Report: अब महिलाएं बन रहीं भारत की क्रेडिट ग्रोथ की ताकत, कैसे आधी आबादी ने पलटा गेम, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा

India Credit Rate: भारत में महिला उधारकर्ताओं के पास 76 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट पोर्टफोलियो है. यह 2025 तक कुल सिस्टम क्रेडिट का 26 प्रतिशत है और 2017 के बाद से इसमें 4.8 गुना की बढ़ोतरी हुई है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है.

From Borrowers to Builders: Women and India’s Evolving Credit Market' नाम की रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2025 के बीच, क्रेडिट लेने वाली एक्टिव महिलाओं की तादाद में 9 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दर्ज की गई, जबकि उनके बीच क्रेडिट की पहुंच 19 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई.

76 लाख करोड़ रुपये हो गया क्रेडिट

रिपोर्ट में कहा गया, 'महिलाओं को दिया गया कुल बकाया क्रेडिट 2017 में 16 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 76 लाख करोड़ रुपये हो गया. भारत में लगभग 45 करोड़ क्रेडिट के लिए योग्य महिलाओं के साथ, आगे विस्तार की काफी गुंजाइश बनी हुई है.'

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रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ग्रोथ की मुख्य वजह कमर्शियल क्रेडिट है. 2022 से 2025 के बीच, महिला बिजनेस लोन लेने वालों को दिए गए लोन में 31% की CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) दर्ज की गई, जबकि पूरे कमर्शियल क्रेडिट में यह दर 17% रही.

इसमें माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं के धीरे-धीरे व्यक्तिगत खुदरा और कमर्शियल लोन की ओर बढ़ने की बात भी सामने आई है. अब 19 प्रतिशत सक्रिय माइक्रो फाइनेंस संस्था (MFI) उधारकर्ताओं के पास ऐसे लोन हैं.

बिहार-यूपी जैसे राज्यों में भी आई तेजी

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महिलाओं की क्रेडिट तक पहुंच का भौगोलिक विस्तार बढ़ रहा है. दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के साथ-साथ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में भी इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है.

रिपोर्ट में कहा गया है, 'पर्सनल और गोल्ड लोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट बने हुए हैं, जबकि हाउसिंग लोन में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो महिलाओं के बीच एसेट ओनरशिप में हो रही बढ़ोतरी का संकेत है.'

रिपोर्ट के अनुसार, पहचान, पेमेंट, अंडरराइटिंग और लोन सर्विसिंग के क्षेत्र में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण में एंट्री बैरियर को कम करने और महिलाओं को अनौपचारिक उधार से औपचारिक, व्यवस्थित वित्तीय प्रणालियों की ओर बढ़ने में मदद करने की क्षमता है.

कैसे मिला डेटा?

यह रिपोर्ट लगभग 16 करोड़ (160 मिलियन) क्रेडिट-एक्टिव महिलाओं के क्रेडिट ब्यूरो के लंबे समय के डेटा पर आधारित है. इसके साथ ही, 161 ग्रामीण महिला नैनो-आंत्रप्रेन्योर्स के साथ की गई शुरुआती रिसर्च को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे मात्रात्मक और व्यवहारिक, दोनों तरह की जानकारी मिलती है. इस साल, रिपोर्ट में माइक्रो-फाइनेंस डेटा को भी शामिल किया गया है, जिससे यह क्रेडिट इकोसिस्टम में महिलाओं की पहुंच और प्रगति का एक व्यापक मूल्यांकन बन गई है.

नीति आयोग की सीईओ निधि छिब्बर ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, 'आर्थिक विकास आगे तब बढ़ते हैं, जब मार्केट में भागीदारी ज्यादा बड़ी, गहरी और कारगर हो जाती है.DPI और फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का साथ आने से पता चलता है कि आर्थिक हिस्सेदारी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है.'

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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