कोव‍िड के बाद करीब चार गुना हुईं मह‍िला न‍िवेशक, पुरुषों की हिस्सेदारी में गिरावट, नौकरी में भी लगाई छलांग; जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

कोव‍िड के बाद करीब चार गुना हुईं मह‍िला न‍िवेशक, पुरुषों की हिस्सेदारी में गिरावट, नौकरी में भी लगाई छलांग; जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

बीते पांच वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 4 फीसदी के आसपास बढ़ी है. वहीं, इनकम टैक्स और संसद के आंकड़ों के अनुसार, बीते पांच वर्षों में टैक्स देने के मामले में भी महिलाओं की संख्या में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी गई है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:54 PM IST
कोव‍िड के बाद करीब चार गुना हुईं मह‍िला न‍िवेशक, पुरुषों की हिस्सेदारी में गिरावट, नौकरी में भी लगाई छलांग; जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

Women Investors: दुनिया के कई देशों के साथ भारत भी साल 2019 के आखिरी से लेकर 2021 के आसपास कोविड महामारी से जंग लड़ रहा था. इस दौरान शेयर बाजार से लेकर कई सेक्टर्स को भारी नुकसान हुआ था. कई कंपनियां बंद हो गईं थी और कई लोगों की नौकरी छीन गई थी. हालांकि, भारत कोविड वैक्सीन बनाने में सफल रहा और धीरे-धीरे देश कोविड को मात देकर फिर से अर्थव्यवस्था को तेज गति देते हुए आगे बढ़ा. इस बीच कोरोना के बाद देश की महिला शक्ति ने कमाल कर दिया है. जी हां, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कोविड के बाद भारत में नौकरी और निवेश के सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है. इतना ही नहीं इसके साथ ही टैक्स देने के मामले में भी देश की आधी आबादी (महिलाएं) ने तेज रफ्तार पकड़ी है. आइए आंकड़ों से समझते हैं.  

कोव‍िड के बाद करीब चार गुना हुईं मह‍िला न‍िवेशक
सबसे पहले हम यहां बात शेयर बाजार में महिलाओं की भागीदारी की करते हैं. एनएसई पल्स के अनुसार, साल 2021 से लेकर साल 2025 तक महिला निवेशकों की भागीदारी करीब 4 फीसदी हो गई. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2021 में महिला निवेशकों की संख्या 0.64 करोड़ थी. जो साल 2025 में बढ़कर 3 करोड़ हो गई, यह करीब 4 फीसदी की बढ़त दिखाती है. साल 2022  में 0.99 करोड़ महिला निवेशक, साल 2023 में 1.76 करोड़ महिला निवेशक, साल 2024 में 2.57 करोड़ और साल 2025 में महिला निवेशकों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ हो गई. साल 2025 में बाजार में कुल निवेशकों की संख्या करीब 12 करोड़ रही है. इनमें पुरुष 9 करोड़ (75 फीसदी) और महिला 3 करोड़ (25 फीसदी) रहे हैं.  रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, साल 2021 से 2025 तक पुरुषों की निवेश में हिस्सेदारी 84 फीसदी से घटकर 75 फीसदी हुई है, जबकि महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 16 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गई है.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: एक घंटे में बनारस से बिहार! पटना से होकर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी अपडेट, जान लीजिये पूरा रूट

नौकरी में भी महिलाओं की लंबी छलांग
अब बात नौकरी सेक्टर की करते हैं. ईपीएफओ पेरोल के आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में कुल 78.67 लाख वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या 15.94 लाख थी और पुरुषों की संख्या 62.74 लाख थी. यही संख्या साल 2025 में काफी बढ़ गई. आंकड़ों के मुताबिक, नौकरी करने के मामले में महिलाओं की संख्या में 70 फीसदी की बढ़त हुई है. साल 2025 में कुल नौकरी करने वालों की संख्या 129.78 लाख रही है, जिनमें पुरुषों की संख्या 102.80 लाख और महिलाओं की संख्या 26.99 लाख बढ़कर हो गई है. साल 2021 में कुल 77.11 लाख में महिलाओं की संख्या 13.98 लाख, साल 2022 में कुल 122.38 लाख में से महिलाओं की संख्या 26.18 लाख, साल 2023 में कुल 138.53 लाख में से महिलाओं की संख्या 28.70 लाख रही है. वहीं, साल 2024 में कुल 131.49 लाख में से महिलाओं की संख्या 25.83 लाख रही है. कोविड के बाद से नौकरी सेक्टर में महिलाओं की संख्या करीब दोगुनी बढ़ गई है.

5 साल में 37 गुना बढ़ीं महिला टैक्स पेयर्स की संख्या
इनकम टैक्स और संसद के आंकड़ों के अनुसार, बीते पांच वर्षों में टैक्स देने के मामले में महिलाओं की संख्या में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है. बीते पांच साल में टैक्स पे करने में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 37 गुना बढ़ी है. आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में महिला टैक्स पेयर्स की संख्या 1.83 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2.50 करोड़ हो गई. इस बढ़ोतरी ने साबित कर दिया है कि देश की महिलाएं टैक्स देने के मामले में कितनी जागरूक हैं. वित्त वर्ष 2020-21 में महिला टैक्स पेयर्स की संख्या 1.82 लाख करोड़ थी, हालांकि इसमें पिछले वित्त वर्ष (2019-20) की तुलना में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बाद इनकी संख्या कम नहीं हुई. जी हां, वित्त वर्ष 2021-22 में महिला करदताओं की संख्या 1.94 करोड़, 2022-23 में 2.10 करोड़, 2023-24 में महिला टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़कर 2.29 करोड़ हो गई. 

