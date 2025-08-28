90 घंटे काम, 0 बहाना... 30 से पहले बनना है अरबपति? तो सेल्फ-मेड बिलिनेयर Lucy Guo ने बताया बेस्ट फॉर्मूला
Advertisement
trendingNow12900261
Hindi Newsबिजनेस

90 घंटे काम, 0 बहाना... 30 से पहले बनना है अरबपति? तो सेल्फ-मेड बिलिनेयर Lucy Guo ने बताया बेस्ट फॉर्मूला

अगर आप सोचते हैं कि अरबपति बनने का रास्ता केवल लग्जरी और आराम से भरा होता है, तो आप गलत हैं. 30 साल की उम्र में खुद से अरबपति बनने वाली लुसी गुओ (Lucy Guo) की कहानी इसका उल्टा सच बताती है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90 घंटे काम, 0 बहाना... 30 से पहले बनना है अरबपति? तो सेल्फ-मेड बिलिनेयर Lucy Guo ने बताया बेस्ट फॉर्मूला

अगर आप सोचते हैं कि अरबपति बनने का रास्ता केवल लग्जरी और आराम से भरा होता है, तो आप गलत हैं. 30 साल की उम्र में खुद से अरबपति बनने वाली लुसी गुओ (Lucy Guo) की कहानी इसका उल्टा सच बताती है. दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ-मेड वुमन बिलिनेयर बनीं लुसी ने अपनी मेहनत और नो-एक्सक्यूज लाइफस्टाइल से साबित कर दिया कि बड़ी सफलता आसान नहीं होती, इसके लिए 90 घंटे की हफ्तेभर की मेहनत और जीरो बहाना चाहिए.

लुसी की नेटवर्थ हाल ही में 1.3 बिलियन डॉलर पहुंची है. ये उछाल मेटा के स्केल एआई में निवेश करने के बाद आया, जिसे उन्होंने 2016 में को-फाउंडर एलेक्जेंडर वैंग के साथ शुरू किया था. स्केल एआई की वैल्यूएशन आज 25 बिलियन डॉलर है.

सुबह 5:30 बजे से नॉन-स्टॉप वर्क
लुसी का शेड्यूल किसी भी आम इंसान के लिए हैरान करने वाला है. वह दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे वर्कआउट से करती हैं और फिर सीधे काम में डूब जाती हैं. लंच का समय भी उनके लिए वेस्ट नहीं होता, वह मीटिंग्स के दौरान स्नैक्स खाकर समय बचाती हैं. देर रात तक काम करने के बाद भी वह 2 बजे तक सोशलाइज करती हैं और अगले दिन फिर 6 बजे उठ जाती हैं. लुसी का मानना है कि ज्यादातर लोग टीवी देखने, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने और बेवजह की चीजों में संतुलन खोजते हैं. लेकिन अगर ये समय हटा दिया जाए तो 90 घंटे का काम करना मुश्किल नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- सुबह 5:30 बजे उठकर 30 साल की उम्र में अरबपति बनी ये महिला, 996 फॉर्मूला लगाकर बनाई ₹21,90,74,36,70,000 की कंपनी

कोडिंग से अरबपति बनने तक का सफर
कैलिफोर्निया में जन्मी लुसी चीनी प्रवासी माता-पिता की बेटी हैं. बचपन से ही उन्हें टेक्नोलॉजी का शौक था और उन्होंने किशोरावस्था में ही नियोपेट्स पर वर्चुअल गुड्स बेचकर पैसे कमाए. कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हुए उन्हें थिएल फैलोशिप मिला और उन्होंने पढ़ाई छोड़ स्टार्टअप्स में कदम रखा. फेसबुक, स्नैपचैट और क्योरा में काम करने के बाद उन्होंने स्केल एआई की नींव रखी.

90 घंटे का विवाद
लुसी का ‘90 घंटे काम’ वाला फॉर्मूला चीन की मशहूर “996” कल्चर (सुबह 9 से रात 9 तक, हफ्ते में 6 दिन) की याद दिलाता है. भारत में भी इसी तरह की बहस छिड़ी थी, जब इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को लंबे समय तक काम करने की सलाह दी थी. हालांकि, कई एक्सपर्ट इसे खतरनाक बताते हैं और कहते हैं कि इतना काम थकान और बर्नआउट बढ़ाता है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Lucy Guo

Trending news

'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
अगर RSS ने भाजपा अध्यक्ष चुना होता, तो क्या इतना समय लगता? संघ प्रमुख ने पूछा सवाल
Pakistan
अगर RSS ने भाजपा अध्यक्ष चुना होता, तो क्या इतना समय लगता? संघ प्रमुख ने पूछा सवाल
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
;