90 घंटे काम, 0 बहाना... 30 से पहले बनना है अरबपति? तो सेल्फ-मेड बिलिनेयर Lucy Guo ने बताया बेस्ट फॉर्मूला

अगर आप सोचते हैं कि अरबपति बनने का रास्ता केवल लग्जरी और आराम से भरा होता है, तो आप गलत हैं. 30 साल की उम्र में खुद से अरबपति बनने वाली लुसी गुओ (Lucy Guo) की कहानी इसका उल्टा सच बताती है. दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ-मेड वुमन बिलिनेयर बनीं लुसी ने अपनी मेहनत और नो-एक्सक्यूज लाइफस्टाइल से साबित कर दिया कि बड़ी सफलता आसान नहीं होती, इसके लिए 90 घंटे की हफ्तेभर की मेहनत और जीरो बहाना चाहिए.

लुसी की नेटवर्थ हाल ही में 1.3 बिलियन डॉलर पहुंची है. ये उछाल मेटा के स्केल एआई में निवेश करने के बाद आया, जिसे उन्होंने 2016 में को-फाउंडर एलेक्जेंडर वैंग के साथ शुरू किया था. स्केल एआई की वैल्यूएशन आज 25 बिलियन डॉलर है.

सुबह 5:30 बजे से नॉन-स्टॉप वर्क

लुसी का शेड्यूल किसी भी आम इंसान के लिए हैरान करने वाला है. वह दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे वर्कआउट से करती हैं और फिर सीधे काम में डूब जाती हैं. लंच का समय भी उनके लिए वेस्ट नहीं होता, वह मीटिंग्स के दौरान स्नैक्स खाकर समय बचाती हैं. देर रात तक काम करने के बाद भी वह 2 बजे तक सोशलाइज करती हैं और अगले दिन फिर 6 बजे उठ जाती हैं. लुसी का मानना है कि ज्यादातर लोग टीवी देखने, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने और बेवजह की चीजों में संतुलन खोजते हैं. लेकिन अगर ये समय हटा दिया जाए तो 90 घंटे का काम करना मुश्किल नहीं.

कोडिंग से अरबपति बनने तक का सफर

कैलिफोर्निया में जन्मी लुसी चीनी प्रवासी माता-पिता की बेटी हैं. बचपन से ही उन्हें टेक्नोलॉजी का शौक था और उन्होंने किशोरावस्था में ही नियोपेट्स पर वर्चुअल गुड्स बेचकर पैसे कमाए. कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हुए उन्हें थिएल फैलोशिप मिला और उन्होंने पढ़ाई छोड़ स्टार्टअप्स में कदम रखा. फेसबुक, स्नैपचैट और क्योरा में काम करने के बाद उन्होंने स्केल एआई की नींव रखी.

90 घंटे का विवाद

लुसी का ‘90 घंटे काम’ वाला फॉर्मूला चीन की मशहूर “996” कल्चर (सुबह 9 से रात 9 तक, हफ्ते में 6 दिन) की याद दिलाता है. भारत में भी इसी तरह की बहस छिड़ी थी, जब इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को लंबे समय तक काम करने की सलाह दी थी. हालांकि, कई एक्सपर्ट इसे खतरनाक बताते हैं और कहते हैं कि इतना काम थकान और बर्नआउट बढ़ाता है.