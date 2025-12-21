कर्ज के सहारे पकिस्तान...अब 6270 करोड़ का लोन; क्या डूबती इकोनॉमी को बचा पाएगी शहबाज सरकार?

Advertisement
Pakistan GDP: पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था दुनिया से छिपी हुई नहीं है. देश में बढ़ती महंगाई और भूखमरी ने शहबाज शरीफ सरकार को चीन से लेकर सऊदी अरब और आईएमएफ से लेकर विश्व बैंक तक, कर्ज के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है. पाक पर लोन के ऊपर लोन होते जा रहा है, जो इसकी अर्थव्यवस्था को और डूबा सकता है.

Dec 21, 2025, 10:04 PM IST
World Bank Loan for Pakistan: पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने देश में महंगाई को चरम पर कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 377 अरब डॉलर के आसपास है. इसकी वृद्धि दर काफी कम है. देश में भूखमरी, महंगाई और कर्ज ने पाक की शहबाज शरीफ सरकार को दुनिया में पैसे और लोन के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है. ताजा मामला पाकिस्तान के द्वारा वर्ल्‍ड बैंक के सामने लोन के लिए हाथ फैलाना और World Bank के द्वारा उसे 700 करोड़ डॉलर के लोन को अप्रूव करना है.

करीब 6270 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी

अलग-अलग मीडिया र‍िपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 700 करोड़ डॉलर (करीब 6270 करोड़ रुपये) के लोन देने की मंजूरी दे दी है. इस लोन का मकसद दुनिया में पूरी तरह से कंगाली की ओर बढ़ रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए संभालना है. इसके साथ ही देश के कई क्षेत्रों में बिगड़ चुके हालातों को सुधारना है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विश्व बैंक ने कहा है कि यह कर्ज पाकिस्तान के विकास के लिए 'PRID-MPA' यानी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट - मल्टीफेज प्रोग्रामेटिक अप्रोच के तहत जारी किया जाएगा. 'PRID-MPA' पाकिस्तान के घरेलू राजस्व को जुटाने के लिए संघीय और प्रांतीय सुधारों का समर्थन करने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम-खर्च की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और बेहतर सुविधाओं के लिए डेटा और डिजिटल डिवाइस का लाभ उठाएगा.
 
लोन की रकम को कहां यूज करेगा पाकिस्तान?
वर्ल्‍ड बैंक से मिलने वाले कर्ज में से पाकिस्तान 10 करोड़ डॉलर दक्षिणी सिंध प्रांत में एक प्रांतीय कार्यक्रम के लिए खर्च करेगा. इस कर्ज में से 60 करोड़ डॉलर का खर्च वह फेडरल प्रोग्राम के लिए करेगा. इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अन्य कई जगहों पर खर्च कर सकता है. 

कर्ज के सहारे पाकिस्तान
पाकिस्तान की हालात बहुत की खराब है. पड़ोसी की अर्थव्यवस्था आय दिन बिगड़ती जा रही है. पाक की शहबाज शरीफ सरकार देश की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए विश्व बैंक, आईएमएफ का सहारा लेते हुए दिख रही है. इनके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब और चीन से भी लोन लेता रहा है. एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान कर्ज के सहारे चल रहा है. यह कर्ज दिन प्रति दिन उसके ऊपर और भी भारी होता दिख रहा है, जिससे पाक की अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान होने की आशंका है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Pakistan

