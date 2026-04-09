जब US-चीन जूझ रहे, तब भारत ने दिखाई सबसे तेज रफ्तार; वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ 56 इंच का हो जाएगा सीना

India Current Economic Growth Rate: मौजूदा वक्त में जब पूरी दुनिया अनेक युद्धों, वैश्विक तनावों और बढ़ती महंगाई की चपेट में है. तब वर्ल्ड बैंक ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है, जिसे पढ़कर हरेक भारतीय का सीना 56 इंच चौड़ा हो जाएगा. वर्ल्ड बैंक ने भारत पर भरोसा बढ़ाते हुए वित्तवर्ष 2025 में उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट की संभावना को 7.1 फीसदी से बढ़ाकर 7.6 फीसदी कर दिया है. यानी चीन-अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जहां लगातार सिकुड़ रही हैं, वहीं इंडियन इकोनॉमी इस संकट में तेज कुलांचे भर रही है.

'दुनिया का ग्रोथ इंजन बना भारत'

वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ रेट पर बढ़ाने की वजहें भी बताई हैं. इनमें EU के साथ फ्री ट्रेड डील से लेकर मजबूत बफर नीति और भरपूर विदेशी मुद्रा भंडार को शामिल किया गया है. भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि इसलिए है, क्योंकि रूस-यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट संकट से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है.

यूएस में जहां टैरिफ और युद्धों की वजह से व्यापार को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. वहीं चीन की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है. इससे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है और देशों की विकास दर सुस्त पड़ गई है.

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वर्ल्ड बैंक ने बताया 'चमकता सितारा'

ऐसे हालात में वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ने भारत को चमकता सितारा साबित किया है. वर्ल्ड बैंक ने इस महीने जारी हुई साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया है. यही नहीं, नए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी भारत की विकास दर को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है.

वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है, जब दुनिया में मची उथल-पुथल से दक्षिण एशिया भी बुरी तरह प्रभावित है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान लगातार अस्थिरता और कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं. वहीं इस क्षेत्र में भारत अकेला आगे बढ़ाने वाला इंजन बना हुआ है.

'सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा भारत'

रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर रहेगा. उसने इस भरोसे के पीछे कई ठोस वजहें भी बताई हैं. इनमें भारत की मजबूत घरेलू मांग, लगातार बढ़ता उपभोक्ता खर्च और निवेश-सेवा क्षेत्र की मजबूती को अहम बताया है. वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इन्हीं तत्वों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाया है

इसके साथ ही यूरोपीय संघ के साथ हाल में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भी इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने का काम किया है. कहा जा रहा है कि इस समझौते से अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा, देश का निर्यात बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को सस्ते सामान मिलेंगे.

700 अरब डॉलर का है विदेशी मुद्रा भंडार

रिपोर्ट में भारत के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार की भी तारीफ की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पास करीब 700 अरब डॉलर का फॉरेन करंसी रिजर्व है. जिसकी वजह से वह किसी भी वैश्विक उथल-पुथल को आसानी से झेल सकता है. इस फंड से वह 10-11 महीने के आयात को कवर करने लायक है.