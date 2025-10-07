दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा भारत, वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया ग्रोथ अनुमान

World Bank Growth Forcast: वर्ल्‍ड बैंक (World Bank) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के जीडीपी (GDP) ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ा द‍िया है. पहले जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3% था, इसे अब बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है. ग्रोथ का अनुमान बढ़ाने के पीछे दो अहम कारण बताए गए हैं. पहला देश के अंदर उम्मीद से ज्‍यादा मजबूत खपत (Domestic Consumption) और एग्रीकल्‍चर व रूरल लेबर में बेहतर प्रदर्शन है. हालांक‍ि, अगले फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 के लिए इस अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया गया है.

भारतीय एक्‍सपोर्ट पर टैर‍िफ से घटेगी ग्रोथ

अगले व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान ग्रोथ रेट का अनुमान घटाने का कारण अमेर‍िका की तरफ से भारत से क‍िये जाने वाले एक्‍सपोर्ट पर लगाया जाने वाला भारी टैर‍िफ (high tariffs) का न‍िगेट‍िव असर है. वर्ल्ड बैंक की रि‍पोर्ट में कहा गया क‍ि भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा. रिपोर्ट में FY 26 के दौरान बांग्‍लादेश का ग्रोथ रेट 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि भूटान के लिए हाइड्रोपावर कंस्ट्रक्शन में देरी के कारण फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के लिए पूर्वानुमान को घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया गया है.

ग्रोथ रेट का एश‍िया में क्‍या रहेगा हाल?

फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 में न‍िर्माण की गति बढ़ने पर इसमें बदलाव होने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2026 में मालदीव में ग्रोथ रेट धीमी होकर 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. नेपाल में हाल की अशांति और बढ़ती राजनीतिक व आर्थिक अनिश्‍च‍ितता के कारण वित्त वर्ष 2026 में ग्रोथ रेट घटकर 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की ग्रोथ को फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसकी वजह टूर‍िज्‍म एंड सर्व‍िस एक्‍सपोर्ट में मजबूत ग्रोथ थी.

साउथ एशिया के अंदर काफी आर्थिक क्षमताएं

वर्ल्‍ड बैंक के साउथ एशिया वाइस प्रेसिडेंट जोहान्स जुट ने कहा क‍ि साउथ एशिया के अंदर काफी आर्थिक क्षमताएं हैं और यह अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है. लेकिन देशों को डेवलपमेंट के र‍िस्‍क से एक्‍ट‍िवली निपटने की जरूरत है. आरबीआई (RBI) ने अक्टूबर एमपीसी में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है. आरबीआई (RBI) गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में जीडीपी में देखी गई तेजी बनी हुई है.

जीडीपी की विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.2 प्रतिशत रह सकती है. इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष) के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जो कि अगस्त 3.1 प्रतिशत पर था. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 2.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के अनुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 4 प्रतिशत कर दिया गया है.