दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च कौन करता है; सामने आई नई रैंकिंग, जानिए भारत, चीन और रूस किस स्थान पर हैं?

Global Military Spending : दुनिया भर में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल संकट और युद्ध जैसे हालात के बीच देश अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटे हैं. हाल के वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध, वेस्ट एशिया में संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रीय विवादों ने रक्षा खर्च को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. इसी बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों की लिस्ट सामने आई है.

अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर रिकॉर्ड 2.887 ट्रिलियन डॉलर (2887 अरब डॉलर) तक पहुंच गया. ये लगातार 11वां साल है जब दुनिया का रक्षा खर्च बढ़ा है. कुल वैश्विक GDPका लगभग 2.5 प्रतिशत हिस्सा सैन्य गतिविधियों पर खर्च किया गया है. अमेरिका एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना हुआ है. वर्ष 2025 में अमेरिका ने अपनी सेना और रक्षा तैयारियों पर 954 बिलियन डॉलर खर्च किए. हालांकि, यह पिछले वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत कम रहा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका बाकी देशों से काफी आगे है.

दूसरे स्थान पर चीन

दूसरे स्थान पर चीन रहा. जिसने अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हुए 336 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया. चीन का सैन्य खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत बढ़ा है. वहीं, रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 190 बिलियन डॉलर खर्च किए और तीसरा स्थान हासिल किया.

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चौथे स्थान पर जर्मनी

यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी चौथे स्थान पर रही. जर्मनी का सैन्य खर्च 114 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया. इसके बाद भारत पांचवें स्थान पर पहुंच गया. भारत ने 2025 में रक्षा क्षेत्र पर 92.1 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो उसे दुनिया के शीर्ष पांच सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल करता है. भारत के बाद ब्रिटेन छठे और युद्धग्रस्त यूक्रेन सातवें स्थान पर रहा. यूक्रेन ने अपनी GDP का लगभग 40 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च किया और उसका सैन्य बजट 84.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इसके बाद सऊदी अरब, फ्रांस और जापान शीर्ष दस देशों में शामिल रहे.

मिडिल ईस्ट में इजराइल ने 48.3 बिलियन डॉलर खर्च कर 11वां स्थान हासिल किया, जबकि दक्षिण कोरिया 13वें और पोलैंड 14वें स्थान पर रहा. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किये और नीदरलैंड्स भी शीर्ष 20 देशों में शामिल हैं. अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफी पीछे दिखाई देता है. पाकिस्तान का रक्षा बजट 11.9 बिलियन डॉलर रहा और वह दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में 31वें स्थान पर है. वहीं, ईरान 7.4 बिलियन डॉलर के रक्षा खर्च के साथ 38वें स्थान पर है.

SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के पांच सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश- अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत अकेले ही वैश्विक सैन्य खर्च का 58 प्रतिशत हिस्सा खर्च करते हैं. इससे साफ है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में सैन्य निवेश की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले वर्षों में रक्षा बजट में और ग्रोथ देखने को मिल सकती है.

टॉप 5 सैन्य खर्च करने वाले देश (2025):