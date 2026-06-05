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Hindi Newsबिजनेस15000 KM दूर से आया दोस्त खत्म करेगा भारत के तेल की टेंशन, होर्मुज संकट के बीच बूस्टर डोज वाली डील की अहमियत समझिए

15000 KM दूर से आया 'दोस्त' खत्म करेगा भारत के तेल की टेंशन, होर्मुज संकट के बीच बूस्टर डोज वाली डील की अहमियत समझिए

India Oil Deal:   खाड़ी युद्ध ने भारत को तेल आयात की विविधता पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया. अब भारत एक ऐसी डील की तैयारी में है, जो ना केवल तेल संकट को खत्म कर देगा, बल्कि होर्मुज जैसे संवेदनशील रास्तों पर उसकी निर्भरता को खत्म कर सकता है.   

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 05, 2026, 04:50 PM IST
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15000 KM दूर से आया 'दोस्त' खत्म करेगा भारत के तेल की टेंशन, होर्मुज संकट के बीच बूस्टर डोज वाली डील की अहमियत समझिए

India-Venezuela Deal : भारत तेल के लिए आयात पर निर्भर है. रूस उसका सबसे बड़े तेल सप्लायर है, लेकिन उसपर अमेरिका प्रतिबंध का खतरा मंडराता रहता है. होर्मुज संकट ने गल्फ देशों तेल सप्लाई पर भी संकट डाल दिया,  ईरान खुद युद्ध की मार झेल रहा है. जब तीन दरवाजे बंद हुए, तो 15000 किलोमीटर दूर से चौथा रास्ता खुला. वेनेजुएला ने भारत को तेल संकट से उबारने में मदद की. अब खुद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं. 

भारत के लिए सकंटमोचक बना वेनेजुएला अब करेगा बड़ी डील  

303 बिलियन बैरल कच्चे तेल के साथ वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. मुश्किल वक्त में वेनेजुएला भारत के लिए एनर्जी की नई लाइफलाइन बनकर उभरा है.  आज के दौर में वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है.  एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केप्लर के डेटा के मुताबिक, मई 2026 में वेनेजुएला ने तेल सप्लाई में सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे भी छोड़ दिया है.  भारत के लिए रूस, यूएई के बाद वेनेजुएला तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है.  माना जा रहा है कि इस दौरे पर भारत और वेनेजुएला के बीच लॉन्ग टर्म एनर्जी डील हो सकती है.  

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क्यों वेनेजुएला के साथ भारत की ये डील है जरूरी ?  

1.वेनेजुएला को अमेरिका का समर्थन हासिल है, ऐसे में वेनेजुएला से आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध या टैरिफ की आशंका खत्म हो जाती है. 
2. दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, यानी तेल की सप्लाई रुकने की डर खत्म हो जाता है.  
3. भले ही होर्मुज की तुलना में वेनेजुएला से तेल आयात करना लंबा और खर्चीला है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये सुरक्षित विकल्प है.  खाड़ी देशों से तेल होर्मुज के रास्ते सो हकर गुजरते हैं, जो युद्ध और हमले के जोखिम से जूझ रहे        हैं, जिससे सुरक्षा खर्च और लागत बढ़ता है.  
4. वेनेजुएला से आने वाले जहाज अटलांटिक रास्ते से आते हैं, उन्हें होर्मुज या लाल सागर जैसे संघर्ष क्षेत्रों से नहीं गुजरना पड़ता है. ऐसे में बीमा लागत 30 से 50 सेंट प्रति बैरल तक कम हो जाता है.  
5. सबसे बड़ा फायदा भारतीय रिफाइनरियों के लिए हैं, क्योंकि वेनेजुएला का भारी और ज्यादा सल्फर वाला कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है. मोटा तेल अपेक्षाकृत सस्ता होता है, जो भारत के लिए फायदे वाली बात        है. भारतीय रिफाइनरियां इन तेलों को रिफाइन कर अच्छा मुनाफा भी कमा सकती है.  

भारत वेनेजुएला से पहले भी खरीदता रहा है तेल  

वेनेजुएला भारत के बड़े तेल सप्लायर्स में शामिल रहा है . साल 2012 में वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना था. साल 2019 तक भारत ने वेनेजुएला हर साल करीब 1.6 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा था. हालांकि वेनेजुएला में आंतरिक अराजगता की वजह से तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया. अब फिर से भारत वेनेजुएला से खूब तेल खरीद रहा है. साल 2026 में अब तक 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा है. दोनों देशों के बीच तेल पर समझौता होने से इस सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिलेगी.  

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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