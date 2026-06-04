दुनियापर मंदी का खतरा! क्या वैश्विक आर्थिक तूफान के बीच भारत सुरक्षित है?

विश्व अर्थव्यवस्था इस समय एक अत्यंत संवेदनशील दौर से गुजर रही है. एक ओर विकसित देशों की आर्थिक ग्रोथ लगातार धीमी पड़ रही है. वहीं, दूसरी ओर वैश्विक राजनीतिक तनावों ने आर्थिक अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है. अमेरिका-इजराइल-ईरान तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, लगातार बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें तथा कमजोर होती उपभोक्ता मांग. ये सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दुनिया आर्थिक सुस्ती के एक गंभीर दौर में प्रवेश कर चुकी है. हालांकि भारत अभी भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. लेकिन, वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा होने के कारण भारत भी इन परिस्थितियों से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता.

आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है-

क्या वैश्विक आर्थिक मंदी आने वाली है या उसके संकेत पहले ही दिखाई देने लगे हैं?

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दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्यों बढ़ रहा है दबाव?

कोविड महामारी के बाद दुनिया भर की सरकारों ने अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिए. इससे बाजारों में नकदी बढ़ी, लेकिन इसके साथ महंगाई भी तेजी से बढ़ने लगी. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक सहित दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में लगातार ग्रोथ की.

इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा-

ऋण लेना महंगा हो गया,

निवेश गतिविधियां कमजोर पड़ने लगीं,

उपभोक्ता खर्च घटने लगा,

और विनिर्माण क्षेत्र पर दबाव बढ़ गया

OECD की 2026 आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक ग्रोथ लगभग 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ये पिछले वर्षों की तुलना में काफी कमजोर मानी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वैश्विक राजनीतिक जोखिमों और ऊर्जा की कीमतों को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. यूरोप पहले से ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, जबकि अमेरिका में ऊँची ब्याज दरों के कारण कंपनियों का विस्तार और नई नियुक्तियां धीमी होती दिखाई दे रही हैं. चीन की अर्थव्यवस्था भी संपत्ति क्षेत्र संकट और कमजोर घरेलू मांग जैसी समस्याओं से जूझ रही है.

अमेरिका-इजरायल-ईरान तनाव: दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए नया खतरा

मिडिल ईस्ट में बढ़ते वैश्विक राजनीतिक तनावों ने विश्व बाजारों की चिंता और बढ़ा दी है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देने लगा है. विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग माना जाता है, जहां से लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति गुजरती है. यदि इस मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है.

जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टेनली जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि यदि मध्य पूर्व का संघर्ष लंबा खिंचता है, तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है. इसका सीधा असर परिवहन लागत, उत्पादन लागत और उपभोक्ता महंगाई पर पड़ेगा. रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने भी ईरान संघर्ष को महंगाई बढ़ाने वाला प्रमुख कारण माना है.

क्या दुनिया मंदी की गिरफ्त में आ चुकी है?

तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी तब मानी जाती है जब किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ लगातार दो तिमाहियों तक नकारात्मक रहे. हालांकि, सभी देश अभी आधिकारिक मंदी में नहीं हैं. लेकिन, कई संकेत मंदी जैसे हालात की ओर इशारा कर रहे हैं.

आने वाले संकट की तैयारी?

भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में कई विकसित देशों की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देती है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ने भारत की आर्थिक वृद्धि लगभग 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.

भारत की ग्रोथ को समर्थन देने वाले प्रमुख कारण हैं-

मजबूत घरेलू मांग

तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था

आधारभूत संरचना में निवेश

विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन

सेवाक्षेत्र की मजबूती

और युवा जनसंख्या

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

अगर वैश्विक आर्थिक सुस्ती और मध्य पूर्व संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है, तो इसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर दिखाई दे सकता है.

पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं

घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं,

नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो सकती है

वेतन वृद्धि धीमी पड़ सकती है और छोटे व्यापारियों पर दबाव बढ़ सकता है

क्या ये 2008 जैसी बड़ी मंदी होगी?

फिलहाल विशेषज्ञ इसे 2008 जैसी वैश्विक वित्तीय संकट वाली स्थिति नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आज वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पहले की तुलना में अधिक नियंत्रित और मजबूत है. लेकिन यदि वैश्विक राजनीतिक तनाव लंबे समय तक बने रहते हैं और तेल की कीमतें लगातार ऊँची रहती हैं, तो वैश्विक आर्थिक ग्रोथ और कमजोर हो सकती है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं)