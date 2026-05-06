'उड़ने वाली ट्रेन' स्पीड टेस्ट में पास, 1000 KM/H की रफ्तार , घंटेभर में पूरी हो जाएगी दिल्ली से पटना की दूरी

World Fastest Train: सोशल मीडिया पर एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तेज रफ्तार से गुजर रही है. ट्रेन की रफ्तार इतनी है कि उसे देख पाना तक मुमकिन नहीं हो पा रहा है. इस वीडियो को अगर आप फेक समझ रहे हैं या फिर AI से जेनरेट वीडियो समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है.

'उड़ने वाली ट्रेन' का स्पीड टेस्ट

ये ट्रेन चीन में दौड़ने वाली है, जिसने हाल ही में अपना स्पीड टेस्ट पास कर दिया है. ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अल्ट्रा हाई स्पीड लॉ वैक्यूब माग्लेव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने हाल ही में 1000 किमी प्रति घंटे का रफ्तार का हासिल कर लिया है. इस हाई स्पीड ट्रेन ने मैग्नेटिक लेविटेशन वाली वैक्यूम में अपना स्पीड टेस्ट पास किया है, जिसमें उसकी स्पीड 1000 किमी प्रति घंटे की है. यानी ये ट्रेन बीजिंग से शंघाई के बीच की 1200 किमी की दूरी को करीब 1.30 घंटे में पूरा कर लेगी.

4000 किमी प्रति घंटे तक जाएगी रफ्तार

1000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में आप इस ट्रेन को देख नहीं सकते. वहीं चीन इसकी रफ्तार को बढ़ाकर 4000 किमी प्रति घंटा तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है. चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CASIC) की ओर से इसका दूसरा टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें ये पास रही है. साल 2027 से 2035 के बीच इसे आम लोगों के सफर से लिए शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है. चीन इसे अपने बड़े शहरों के बीच चलाने की तैयारी कर रहा है. सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव टेस्ट लाइन तैयार किए जा रहे हैं. फिलहाल वो 600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन को चला रहा है.

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अगर भारत में आ जाए तो...

अगर ये ट्रेन भारत में चलाई जाए तो आप दिल्ली से कानपुर की दूरी आधे घंटे में और दिल्ली से पटना का सफर 1 घंटे में पूरा कर लेंगे. भारत में फिलहाल बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से हो रहा है. बुलेट ट्रेन की रफ्तार 350 किमी प्रति घंटे की होगी.

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