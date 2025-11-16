16000 फीट की ऊंचाई,जहां सांस लेना भी मुश्किल, वहां दौड़ी दुनिया की सबसे ऊंची मोनो रेल, हक्का-बक्का रह गया चीन, कमाल रेलवे ने नहीं जवानों ने किया

World Highest Mono Rail: 16000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है. जहां तक नजर जाएगी, वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखता है. तापमान इतना ही खून जम जाए. बर्फ के चट्टानों के बीच चलना मुश्किल होता है. अगर बर्फीले तूफान आ गए तो आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है, उस जगह अब रेल दौड़ने लगी है. अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की कामेंग घाटी में 16000 फुट की ऊंचाई पर पहली बार मोनो रेल दौड़ी है.

दुनिया की सबसे ऊंची मोनो रेल

दुनिया की सबसे ऊंची मोनो रेल भारत में दौड़ पड़ी है. चीन की सीमा तक अब पहुंच आसान हो गई है. जहां पहुंचना अब तक चुनौतीपूर्ण था, बर्फ के पहाड़ों, चट्टानों और कई तक जमी बर्फ वाले इस इलाके में मोनो रेल चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है, हालांकि ये कामयाबी भारतीय रेलवे को नहीं बल्कि भारतीय सेना को मिली है. भारतीय सेना के गजराज कोर ने एक अनोखा हाई एल्टीट्यूड मोनो रेल सिस्टम तैयार किया. मेड इन इंडिया के तहत बना ये मोनोरेल एक साधारण लेकिन मजबूत रेल ट्रैक है, जो ऊंची चट्टानों और ढलानों के बीच दौड़ने लगी है.

केबल तार पर दौड़ती रेल

सेना ने सिंगल केबल लाइन पर मोनो रेल को दौड़ाने में सफलता हासिल की है. इस मोनो रेल की मदद से सेना और गोला-बारूद, राशन, ईंधन, इंजीनियरिंग उपकरण और भारी सामानों को सीमा तक पहुंचाने में मदद होगी. अरुणाचल सीमा से सटे चीनी बॉर्डर तक सेना की पहुंच आसान औप तेज हो जाएगी.

कितना खास है ये मोनो रेल

ये मोनो रेल किसी भी विपरीत परिस्थिति में सफर करने के लिए सक्षम है.मोनो रेल सिस्टम दिन-रात चलेगा. तूफान हो, ओले बरसें या बर्फ गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इतना ही नहीं इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिना गार्ड के भी इस्तेमाल हो सकता है. इस मोनो रेल सिस्टम के तहत चोटियों पर बनी चौकियों तक राशन, हथियार पहुंचाने के अलावा घायल सैनिकों को तेजी से निकालने और कैंप तक पहुंचाया जा सकेगा.