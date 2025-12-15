इनकम के मोर्चे पर भारत को झटका, छोटे देश ने मारी बाजी, रिपोर्ट ने खोली पोल

World Inequality Report 2026: लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 (World Inequality Report 2026) के मुताबिक, आय असमानता के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है. देश में 10% अमीर लोगों के पास देश की 65% संपत्ति है. रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास लगभग 40 प्रतिशत है. वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के टॉप 10% अमीर लोगों का देश की 58% कमाई पर कब्जा है. जबकि कम इनकम वाले 50% लोगों के हाथ में देश की सिर्फ 15% आय आती है. भारत में आय असमानता इस हद तक है कि सिर्फ 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है.

वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, भारत में टॉप 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल नेशनल इनकम का 57 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि 2021 में नीचे के 50 प्रतिशत लोगों का हिस्सा 13 प्रतिशत था.

मोदी सरकार का लक्ष्य है कि भारत साल 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने. लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) की बात करें तो भारत की स्थिति अभी बहुत मजबूत नहीं है. दरअसल, भारत की प्रति व्यक्ति आय नामीबिया से भी कम है. 2025 के अनुमान के अनुसार, नामीबिया में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4,820 डॉलर है. जबकि भारत में ये करीब 2,820 डॉलर है. इसका मतलब है कि एक औसत नामीबियाई भारतीय से लगभग 1.7 गुना ज्यादा कमाता है.

भारत की कुल अर्थव्यवस्था 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है. लेकिन बड़ी जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम है. भारत की आबादी लगभग 1.4 बिलियन (142 करोड़) है, जबकि नामीबिया में सिर्फ 3 मिलियन लोग हैं. ग्लोबल रैंकिंग में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 190 देशों में 136वें से 142वें स्थान के बीच है.