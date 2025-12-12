Advertisement
trendingNow13038599
Hindi NewsबिजनेसWorld Inequality Report 2026: 65 फीसदी दौलत सिर्फ इन 10 फीसदी लोगों के हाथों में, तो क्या खत्म हो जाएगा देश का मिडिल क्लास?

World Inequality Report 2026: 65 फीसदी दौलत सिर्फ इन 10 फीसदी लोगों के हाथों में, तो क्या खत्म हो जाएगा देश का मिडिल क्लास?

लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट में आय असमानता के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है. देश में 10% अमीर लोगों के पास देश की 65% संपत्ति है. इस रिपोर्ट में और भी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Inequality Report 2026: 65 फीसदी दौलत सिर्फ इन 10 फीसदी लोगों के हाथों में, तो क्या खत्म हो जाएगा देश का मिडिल क्लास?

World Inequality Report 2026:  भारत में आय असमानता दुनिया में सबसे अधिक है. ये बात लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 (World Inequality Report 2026) में सामने आई है. लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट में आय असमानता के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है. देश में 10% अमीर लोगों के पास देश की 65% संपत्ति है. इस रिपोर्ट में और भी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास लगभग 40 प्रतिशत है.

इस वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट को अर्थशास्त्री लुकास चैंसेल, रिकार्डो गोमेज-कारेरा, रोवाइदा मोश्रिफ और थॉमस पिकेट्टी ने तैयार किया है. वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 तीसरी रिपोर्ट है. इससे पहले पहली रिपोर्ट साल 2018 और दूसरी रिपोर्ट साल 2022 में जारी हुई थी. वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट को दुनिया भर के 200 से अधिक रिसर्चर के काम के आधार पर तैयार किया गया है.

1% लोगों के पास 40% हिस्सा 

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के मुताबिक, भारत के टॉप 10% अमीर लोगों का देश की 58% कमाई पर कब्जा है. जबकि कम इनकम वाले 50% लोगों के हाथ में देश की सिर्फ 15% आय आती है. वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आय असमानता इस हद तक है कि सिर्फ 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है. 

पिछली वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, भारत में टॉप 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल नेशनल इनकम का 57 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि 2021 में नीचे के 50 प्रतिशत लोगों का हिस्सा 13 प्रतिशत था.

यह भी पढ़ें : ₹700 की सैलरी वाले ने बना दिया ₹20000 करोड़ का धंधा, गुजरात से रईस की फिल्मी कहानी

भारत में बहुत अधिक है असमानता 

अर्थशास्त्रियों जयति घोष और जोसेफ स्टिग्लिट्ज द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति औसत सालाना इनकम लगभग 6,200 यूरो (PPP) है और औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो (PPP) है. महिलाओं की लेबर में भागीदारी 15.7% पर बहुत कम बनी हुई है और पिछले एक दशक में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है. कुल मिलाकर भारत में इनकम संपत्ति और जेंडर के मामले में असमानता बहुत अधिक है. ये अर्थव्यवस्था के भीतर लगातार मौजूद स्ट्रक्चरल बंटवारे को दिखाती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

World Inequality Report 2026

Trending news

वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!