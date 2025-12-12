World Inequality Report 2026: 65 फीसदी दौलत सिर्फ इन 10 फीसदी लोगों के हाथों में, तो क्या खत्म हो जाएगा देश का मिडिल क्लास?

World Inequality Report 2026: भारत में आय असमानता दुनिया में सबसे अधिक है. ये बात लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 (World Inequality Report 2026) में सामने आई है. लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट में आय असमानता के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है. देश में 10% अमीर लोगों के पास देश की 65% संपत्ति है. इस रिपोर्ट में और भी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास लगभग 40 प्रतिशत है.

इस वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट को अर्थशास्त्री लुकास चैंसेल, रिकार्डो गोमेज-कारेरा, रोवाइदा मोश्रिफ और थॉमस पिकेट्टी ने तैयार किया है. वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 तीसरी रिपोर्ट है. इससे पहले पहली रिपोर्ट साल 2018 और दूसरी रिपोर्ट साल 2022 में जारी हुई थी. वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट को दुनिया भर के 200 से अधिक रिसर्चर के काम के आधार पर तैयार किया गया है.

1% लोगों के पास 40% हिस्सा

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के मुताबिक, भारत के टॉप 10% अमीर लोगों का देश की 58% कमाई पर कब्जा है. जबकि कम इनकम वाले 50% लोगों के हाथ में देश की सिर्फ 15% आय आती है. वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आय असमानता इस हद तक है कि सिर्फ 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है.

पिछली वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, भारत में टॉप 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल नेशनल इनकम का 57 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि 2021 में नीचे के 50 प्रतिशत लोगों का हिस्सा 13 प्रतिशत था.

भारत में बहुत अधिक है असमानता

अर्थशास्त्रियों जयति घोष और जोसेफ स्टिग्लिट्ज द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति औसत सालाना इनकम लगभग 6,200 यूरो (PPP) है और औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो (PPP) है. महिलाओं की लेबर में भागीदारी 15.7% पर बहुत कम बनी हुई है और पिछले एक दशक में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है. कुल मिलाकर भारत में इनकम संपत्ति और जेंडर के मामले में असमानता बहुत अधिक है. ये अर्थव्यवस्था के भीतर लगातार मौजूद स्ट्रक्चरल बंटवारे को दिखाती है.