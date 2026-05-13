भारत के 'सुपरमैन' रेल इंजन के सामने अमेरिका-जापान सब फेल, ताकत ऐसी कि एक साथ 16 वंदेभारत ट्रेनों को पटरी पर दौड़ा ले

Indian Railway Most powerful Train Engine : पूरी ट्रेन को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसके इंजन की होती है. समय के साथ रेलवे ने इंजन के डिजाइन से लेकर उसकी क्षमता में बदलाव किया है. स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन....रेलवे ने इंजन की ताकत, उसकी कैपिसिटी में लगातार सुधार किया है. आज जिस ट्रेन इंजन के बारे में बता रहे हैं वो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेन इंजन है. इस इंजन में इतनी ताकत है कि वो एक साथ 16 वंदे भारत ट्रेन को खींच सकता है.

रेलवे का सबसे ताकतवर ट्रेन इंजन

भारत में बना WAG12 B रेल इंजन दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन है, जो अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों को भी पछाड़ता है. इस इंजन की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक साथ 16 वंदेभारत स्‍लीपर ट्रेनों को खींच सकता है. सिर्फ खींच ही नहीं सकता, बल्कि 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकता है.

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भारतीय रेलवे के सबसे ताकतवर इंजन की पावर

भारत का सबसे ताकतवर इंजन WAG 12B इंजन को दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन माना जाता है. साल 2020 में पहली बार इस इंजन से सफर की शुरुआत की. आज भारत के पास पांच सौ से ज्यादा ऐसे इंजन तैयार हो चुके हैं. इस इंजन में 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता है.

क्या है सबसे ताकतवर इंजन की खूबियां

WAG 12B इंजन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन है. यह एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव इंजन है, जिसे ब्रॉड गेज ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार किया गया है. इसके व्हील्स मैनेजमेंट Bo’Bo’+Bo’Bo’ कैटेगरी का है. इसका वजन करीब 180 टन है, जो 6000 टन वजन तक को खींचने की क्षमता रखता है.

कहां बन रहा है यह इंजन

WAG12 B का यह इंजन पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जिसे मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में तैयार किया गया है. इंजन की लंबाई 35 मीटर है. WAG12 B इंजन के सामने अमेरिका और जापान के रेल इंजन भी फेल है. अमेरिका का सबसे ताकतवर इंजन यूनियन पैसीफिक जीटीईएल की ताकत 8500 हॉर्स पावर की है. वहीं जापान के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन जेआर फ्रेट क्‍लास ईएफ 200 की क्षमता 8000 हार्स पावर की है.