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Hindi Newsबिजनेसदुनिया का वो स्टेशन, जिसके नाम है सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड; नाम सुनकर चौक जाएंगे आप

दुनिया का वो स्टेशन, जिसके नाम है सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड; नाम सुनकर चौक जाएंगे आप

कर्नाटक में स्थित श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली जंक्शन, जिसे आमतौर पर हुबली जंक्शन कहा जाता है. दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है. इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 1,507 मीटर है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 12, 2026, 06:58 PM IST
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Source : X/social media
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Railway Station with Longest Platform : भारत में रेलवे सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि देश की पहचान भी है. भारतीय रेलवे ने समय-समय पर कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इन्हीं उपलब्धियों में एक नाम अब कर्नाटक के हुबली जंक्शन का भी जुड़ गया है. जहां दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है. इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे पार करने में यात्रियों को कई मिनट लग जाते हैं.

हुबली जंक्शन 

कर्नाटक में स्थित श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली जंक्शन, जिसे आमतौर पर हुबली जंक्शन कहा जाता है. दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है. इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 1,507 मीटर है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है. अगर इसकी तुलना की जाए तो यह लगभग 15 फुटबॉल मैदानों को एक लाइन में जोड़ने जितना लंबा है. हुबली जंक्शन से पहले ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन के नाम था. इसका प्लेटफॉर्म 1,366 मीटर लंबा था. लेकिन साल 2023 में हुबली ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. जनवरी 2023 में इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया गया, जबकि मार्च 2023 में इसका उद्घाटन किया गया.

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इस विशाल प्लेटफॉर्म का निर्माण रेलवे यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत किया गया था. इसका उद्देश्य स्टेशन पर भीड़ कम करना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और संचालन को अधिक सुगम बनाना था. प्लेटफॉर्म इतना लंबा है कि यहां बेहद लंबी ट्रेनों को आसानी से खड़ा किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर एक साथ दो ट्रेनों को भी संभाला जा सकता है, जिससे रेलवे संचालन में काफी सुविधा मिलती है.

सबसे व्यस्त रेलवे हब

हुबली जंक्शन दक्षिण भारत के सबसे व्यस्त रेलवे हब में से एक माना जाता है. ये बेंगलुरु, मुंबई, गोवा और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को जोड़ता है. ये उपलब्धि भारतीय रेलवे के तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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