₹3,44,52,18,00,000 सिर्फ सिक्योरिटी पर खर्च, 24×7 तैनात रहते हैं 1500 जवान...दुनिया का सबसे सुरक्षित घर! फिर कैसे हुआ व्हाइट हाउस पर हमला?

White House Shooting: दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर लीडर के आधिकारिक घर पर फिर से हमला हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल हाउस व्हाइट हाउस पर आज फिर से हमला किया गया. 20 से 25 राउंड ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई. हमला जिस वक्त हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे. अब सवाल ये कि दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग, जिसकी सुरक्षा पर ही करोड़ों का खर्च होगा है, सैकड़ों की तादात में सुरक्षा गार्ड्स उस इमारत की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, वो आखिर हमलावरों के निशाने पर कैसे आ जाता है?

व्हाइट हाउस की सुरक्षा पर कितना खर्च होता है ?

21 साल के नसीरे बेस्ट (Nasire Best) नाम के युवक ने व्हाइट हाउस सुरक्षा घेरा के पास तैनात अधिकारियों पर फायरिंग कर अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक इमारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की. हालांकि सीक्रेट सर्विस की जबावी कार्रवाई में वो मारा गया. व्हाइट हाउस की सुरक्षा की बात करें तो इसपर सालाना लगभग 3.6 अरब डॉलर का भारी भरकम खर्च किया जाता है. भारतीय करेंसी में ये करीब 3,44,52,18,00,000 रुपये के बराबर है. यानी हर दिन करीब 943,895,342 रुपये का खर्च आता है.

व्हाइट हाउस की सुरक्षा में कितना गार्ड्स तैनात रहते हैं?

व्हाइट हाउस की अभेद्द सुरक्षा में 1300 से 1500 अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जवान तैनात रहते हैं. सीक्रेट सर्विस एजेंसी अमेरिकी राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा का नेतृत्व करती है. 300 से अधिक जवान ट्रंप की पर्सनल सिक्योरिटी में तैनात होते हैं. व्हाइट हाउस के आसपास बाहरी सुरक्षा के लिए आसपास की इमारतों पर स्नाइपर्स, एंटी-ड्रोन सिस्टम, मिसाइल रोधी सिस्टम, नौ फ्लाइंग जोन जैसे तमाम सिक्योरिटी अलर्ट्स फ़लो किए जाते हैं. मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है. ट्रंप और व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में सैकड़ों ट्रेंड एजेंट, काउंटर स्नाइपर टीमें और खुफिया एजेंसी शामिल रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ें- 132 कमरे वाला दुनिया का सबसे ताकतवर घर,जहां लिए फैसले से हिल जाती है दुनिया,सुरक्षा ऐसी कि बम-बारूद, मिसाइल... इसे छू तक नहीं सकते, कौन है मकान मालिक ?