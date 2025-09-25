Larry Ellison Networth: शायद आपको याद हो क‍ि द‍िग्‍गज भारतीय कारोबारी अजीम प्रेम जी ने प‍िछले द‍िनों अपनी आमदनी का अध‍िकांश ह‍िस्‍सा दान करने का ऐलान क‍िया था. एलन मस्क (Elon Musk) के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्‍स और ऑरेकल (Oracle) के को-फाउंडर लैरी एलिसन (Larry Ellison) ने अपनी अधिकांश प्रॉपर्टी दान करने की बात कही है. ब्लूमबर्ग ब‍िलेन‍ियर इंडेक्‍स के अनुसार एलिसन की कुल संपत्‍त‍ि करीब 373 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है. उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऑरेकल में 41% हिस्सेदारी और टेस्ला में इनवेस्‍टमेंट है.

EIT के जर‍िये देते हैं अपनी चैर‍िटेबल राश‍ि

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मार्केट में तेजी के कारण प‍िछले कुछ महीनों के दौरान ही ऑरेकल (Oracle) के शेयर में भारी उछाल आया है. इसका असर उनकी संपत्‍त‍ि पर भी देखा जा रहा है और उनकी नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ी है. लैरी एलिसन ने अपनी संपत्‍त‍ि को दान करने का संकल्‍प साल 2010 में 'गिविंग प्लेज' नामक पहल के तहत लिया था. इसमें उन्होंने अपनी 95% प्रॉपर्टी दान करने का वायदा क‍िया था. वह अपनी ज्‍यादातर चैर‍िटेबल राश‍ि एलिसन इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (EIT) के जर‍िये देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

200 मिलियन डॉलर का दान क‍िया

EIT संस्‍था हेल्‍थ सर्व‍िस, क्‍लाइमेंट चेंज, फूड इनस‍िक्‍योर‍िटी (food insecurity) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) र‍िसर्च जैसी दुनिया की बड़ी चुनौत‍ियों पर काम करती है. उन्होंने साउथ कैल‍िफोर्न‍िया यून‍िवर्स‍िटी (University of Southern California) को कैंसर र‍िसर्च सेंटर (Cancer Research Centre) स्थापित करने के लिए 200 मिलियन डॉलर (20 करोड़ डॉलर) का दान दिया है.

उन्होंने एलिसन मेडिकल फाउंडेशन को भी करीब 100 करोड़ डॉलर का दान दिया था. यह फाउंडेशन बुजुर्गों और बीमारियों की रोकथाम पर फोकस करता है. एलिसन अपनी संपत्ति दान करने के लिए तैयार हैं और यह दान उनकी संस्था EIT के जर‍िये अरबों डॉलर में होगा. लेकिन, उनकी इस संस्था को चलाने में चुनौतियां आ रही हैं.