अमेरिका, यूके नहीं बल्कि इस देश का पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली, क्या है भारत की रैंकिंग? यहां देखें TOP 10 की FULL LIST

World Strongest Passports In 2026: जब कोई नागरिक अपने देश से किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो उस समय उसे पासपोर्ट की जरूरत होती है. इसके बिना वह यात्रा (नियम के तहत) नहीं कर सकता. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जो विदेशों में आपकी नागरिकता की पहचान भी कराता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं. इस बीच Henley Passport Index की रिपोर्ट आई है. यह रिपोर्ट साल 2026 के लिए है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश है. जिस देश का पासपोर्ट जितना ही मजबूत होता है उस देश के नागरिक उतने ही ज्यादा देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं. अभी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें अमेरिका या ब्रिटेन पहले स्थान पर नहीं हैं, बल्कि सिंगापुर सबसे पहले स्थान पर है. जी हां, Henley Passport Index के अनुसार, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में सिंगापुर ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है. इस देश के लोग 192 जगहों/देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है और इसके साथ ही Henley Passport Index के तहत दुनिया के टॉप 10 ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों के भी नाम जानेंगे.

क्या है भारत की रैंकिंग?

Henley Passport Index ने दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट या रैंकिंग में उन देशों को सबसे ऊपर रखा गया है, जहां के नागरिक सबसे अधिक देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं. Henley Passport Index की लेटेस्ट डेटा के अनुसार, इस लिस्ट में भारत की रैकिंग पिछले साल के मुकाबले नीचे हुई है. जी हां, साल 2025 में भारत की रैंकिंग 77वीं थी, जो तिमाही अपडेट की डेटा के मुताबिक साल 2024 से समान अवधि के दौरान 85वीं रैंकिंग थी. लेकिन इसमें साल 2024 की तुलना में सुधार तो हुई है लेकिन साल 2025 की तुलना में अब भारत की रैंकिंग और नीचे चली गई है. Henley Passport Index के अनुसार, साल 2026 के लिए भारत की रैंकिंग 80वीं है. मतलब कि भारत इस लिस्ट में 80वें स्थान पर है, जो केवल 55 देशों/जगहों पर बिना वीजा की यात्रा की सुविधा प्रदान करता है.

दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया

Henley Passport Index के अनुसार, दुनिया के सबसे अधिक मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से जापान और दक्षिण कोरिया हैं. इन दोनों देशों के नागरिक 188 देशों/जगहों पर बिना किसी वीजा की यात्रा कर सकते हैं.

तीसरे से 10वें तक की रैंकिंग

3. Henley Passport Index में तीसरे स्थान पर डेनमार्क, लक्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड हैं. इन देशों के लोग 186 जगहों पर बिना किसी वीजा की यात्रा कर सकते हैं.

4. चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस हैं. इन देशों के लोग बिना वीजा के 185 जगहों की यात्रा कर सकते हैं.

5. पांचवें स्थान पर हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नाम हैं. इन देशों के लोग 184 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं.

6. छठे स्थान पर क्रोएशिया, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, माल्टा, पोलैंड और न्यूजीलैंड हैं. इन देशों के लोग बिना किसी वीजा के 183 देशों की यात्रा कर सकते हैं.

7. सातवें स्थान पर ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, लातविया और लिकटेंस्टीन देशों के नाम हैं. इनके नागरिक बिना किसी वीजा के 182 जगहों की यात्रा कर सकते हैं.

8. आठवें स्थान पर कनाडा, लिथुआनिया और आइसलैंड हैं. इन देशों के लोग बिना किसी वीजा के 181 देशों की यात्रा कर सकते हैं.

9. नौंवें स्थान पर मलेशिया है. इस देश के नागरिक 180 देशों की यात्रा बिना किसी वीजा के कर सकते हैं.

10. टॉप 10 में आखिरी और दसवें स्थान पर अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का नाम है. इस देश के लोग बिना वीजा के 179 देशों/जगहों की यात्रा कर सकते हैं.

पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या है रैंकिंग?

पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें तो Henley Passport Index के अनुसार, यह बांग्लादेश से भी पीछे है. जी हां, बांग्लादेश की रैंकिंग 95 है. वहीं, पाकिस्तान की रैंकिंग 98वीं है. रैंकिंग में पाकिस्तान के नीचे केवल तीन देशों के नाम हैं, ये देश हैं - इराक, सीरिया और अफगानिस्तान.