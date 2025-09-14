भारतीय रेलवे का ₹8071 करोड़ का 'मिशन इम्पॉसिबल' पूरा, दुनिया के सबसे ऊंचा रेल पियर ब्रिज, 462 फुट की ऊंचाई पर दौड़ेगी ट्रेन, 10 घंटे का सफर 2.5 घंटे में पूरा

Mizoram Train connection: भारत में रेल का कनेक्शन तेजी से बढ़ रहा है. रेलवे की ट्रेनें उन जगहों पर भी फैल रही है, जहां आज तक नहीं पहुंची थी. सालों के इंतजार के बाद अब रेल कनेक्शन मिजोरम तक पहुंच गया है. जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाने भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है, नया रिकॉर्ड पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) की ओर से बनाया गया. एक ऐसा रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज है. मणिपुर तक रेल लाइन तक पहुंचाने के लिए नोनी ब्रिज का तैयार किया गया, जो अपनी हाइट की वजह से दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बन गया.

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज

जब भी बात भारत के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की होती है तो नाम याद आता है चिनाब ब्रिज का. लेकिन मिजोरम की इस रेलवे लाइन पर बना ये रेल ब्रिज अपने आप में रिकॉर्ड बना रहा है. 462 फुट ऊंचा और ब्रिज 111 किलोमीटर लंबे जीरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन परियोजना का सबसे शुरुआती हिस्से में ही है. पिलर पर बने इस ब्रिज कुतुब मीनार से ऊंचा है. जहां कुतुब मिनार 72 मीटर ऊंचा है तो ये 114 मीटर है. 45 सुरंग, 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज के साथ अब इस ब्रिज से राजधानी एक्सप्रेस गुजरने लगी है. जिरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तहत बने इस ब्रिज को पुल नंबर 164 के नाम से दिया गया. दो पियर्स P3, P4 141 मीटर ऊंचे हैं.

क्यों खास है ये ब्रिज

इस ब्रिज पर बने दो पिलर्स P3 और P4 दुनिया के सबसे ऊंचे पियर्स हैं, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर हैं. ब्रिज को बनाने में स्टील स्पैन लगाए गए हैं, कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हुए निर्माण किया गया है. पहाड़ी इलाकों और गहरी घाटियों में ब्रिज का निर्माण आसान नहीं था , इसलिए लागत भी बढ़ गई है. इस ब्रिज की वजह से मणिपुर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना संभव हो सका है. यह ब्रिज जिरिबाम से इंफाल तक की रेल परियोजना को अहम हिस्सा है. इसके बनने से और रेल सेवा शुरू होने से 10 घंटे का सड़क सफर घटकर रेल से लगभग 2.5 घंटे में तय हो गया है.