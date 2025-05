बिल्डिंग के बीच से गुजरती रेलवे ट्रैक और हाईवे...इमारत में फर्राटे से दौड़ती ट्रेन और कार देख भौचक्के रह जाएंगे आप

Train and Highway Runs Through Buildings: पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको भरोसा नहीं हो पा रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इमारत के बीच से ट्रेन और हाईवे कैसे गुजर सकती है? सवाल लाजिमी है ,लेकिन बात भी सौ फीसदी सही है. दुनिया में ऐसे नायाब इंजीनियरिंग की कमी नहीं है. इंजीनियरिंग के ज़रिये ऐसे -ऐसे नमूने तैयार किए हैं, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. ऐसा ही अविश्वनीय नजारा चीन और जापान की इमारत के बीच देखने को मिलता है, जहां बिल्डिंग के बीच से ट्रेन और हाईवे गुजरती है.

बिल्डिंग के बीच से गुजरती है रेल

चीन ने ये कारनाम कर दिखाया है. चीन में 19 मंजिला इमारत के बीच से ट्रेन गुजर दी. नीचे तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरती है और 19 मंजिला बिल्डिंग के बीच से ट्रेन गुजरती है. चीन के माउंटेन सिटी चंक्विंग में 19 मंजिला इमारत के बीचों-बीच रेलवे ट्रैक बना है, जिससे होकर रोजाना ट्रेनें गुजरती है. खास बात ये कि इमारत में लगने वाले लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए इस ट्रैक और ट्रेन में साइलेंसर लगा है, जिसकी वजह से शोर बिल्कुल नहीं होता है. .

बिल्डिंग के लिए अलग स्टेशन

बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को ट्रेनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए अलग स्टेशन बनाया गया है. यानी घर से निकलकर लोग सीधे ट्रेन में बैठ सकते हैं. दरअसल शहर की आबाजी बहुत है. रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए भी जगह कम पड़ रही थी. ऐसे में स्पेस की दिक्कत को देखते हुए बिना इमारत को हिलाए बिल्डिंग के बीच से रेलवे ट्रैक निकाल दिया गया.

घर से बीच से बना हाईवे

सिर्फ रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि इमारत के बीचों-बीच से हाईवे तक गुजरता है. जापान की एक इमारत के बीच से एक हाईवे गुजरता है. जापान के ओसाका शहर में आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना दिखा. 16 मंजिल की एक इमारत गेट टावर बिल्डिंग के बीचोबीच से एक हाईवे गुजरता है. सरकार ने हान्शिन एक्सप्रेसवे की परियोजना बनाई थी जिसे उस प्लॉट से होते हुए ही जाना था. बाद में सरकार और प्लॉट के बीच सहमति बनी, जिसके बाद हाइवे किरायदार के रूप में इस इमारत से होकर गुजरता है. इस हाईवे का किराया इमारत के मालिक को देना पड़ता है. इमारत की 5वीं से 7वीं मंजिल तक लिफ्ट से नहीं जा सकते क्योंकि उस फ्लोर से हाईवे गुजरता है.

Station Liziba in the Chinese province of Chongqing

When the train passes through the building, it comes to a stop just like any other subway station.

The design of the station is in response to the challenges of urban density. pic.twitter.com/fINRTTCzof

— Tansu Yegen (@TansuYegen) March 15, 2023