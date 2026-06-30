Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /खत्म होने वाला है डॉलर का दबदबा! दुनिया करने जा रही है खेल; क्या होगा बड़ा उलटफेर?

खत्म होने वाला है डॉलर का दबदबा! दुनिया करने जा रही है खेल; क्या होगा बड़ा उलटफेर?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में OMFIF (ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फोरम) के सर्वे का हवाला दिया गया है. इसमें ये दावा किया गया है कि आने वाले वर्षों में दुनिया के केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रहे हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 30, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:34 PM IST
खत्म होने वाला है डॉलर का दबदबा! दुनिया करने जा रही है खेल; क्या होगा बड़ा उलटफेर?
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhajjar में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर HSEB कर्मचारियों का धरना
Jhajjar news40 min ago
2
India US relationship40 min ago
3
UP Crime news41 min ago
4
delhi fire news45 min ago
5
8th pay commission49 min ago