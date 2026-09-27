/मैगी को लेकर फिर उठे सवाल! पैकेट में कीड़े मिलने का दावा, नेस्ले इंडिया ने दी सफाई

घटना के बाद पैकेज्ड फूड की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) से शिकायत का संज्ञान लेने और संबंधित उत्पाद के नमूने प्रयोगशाला भेजने की मांग की गई है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं. इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेस्ले इंडिया ने कहा कि उसे घटना की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली है.