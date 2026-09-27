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मैगी को लेकर फिर उठे सवाल! पैकेट में कीड़े मिलने का दावा, नेस्ले इंडिया ने दी सफाई

इस मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित उत्पाद के नमूने की जांच और आधिकारिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के बाद ही सामने आएगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 27, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:17 PM IST
मैगी को लेकर फिर उठे सवाल! पैकेट में कीड़े मिलने का दावा, नेस्ले इंडिया ने दी सफाई
Image Credit: Social media/X/Reuters

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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