WPI Inflation: देश में आम जनता के ल‍िए महंगाई के मोर्चे पर मार और तेज हुई है. म‍िड‍िल ईस्‍ट में टेंशन बढ़ने के बाद से क्रूड ऑलय और लॉज‍िस्‍ट‍िक कॉस्‍ट में इजाफे का असर बाजार में देखा जा रहा था. इससे आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था. कॉमर्स और इंडस्ट्री म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई के महीने में देश की थोक महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर पहुंच गई. यह अप्रैल के महीने में 8.26 प्रतिशत पर थी. आंकड़े 2022-23 को नया बेस ईयर मानकर संशोधित की गई थोक मूल्य सूचकांक (WPI) सीरीज पर बेस्‍ड हैं.