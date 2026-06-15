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थोक महंगाई दर ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता, मई में बढ़कर 9.68% पर पहुंचा आंकड़ा; आगे क्‍या होगा?

WPI Inflation Index: अप्रैल महीने के मुकाबले मई में थोक महंगाई दर और बढ़ गई है. यह एक प्रत‍िशत से ज्‍यादा के उछाल के साथ 9.68 प्रतिशत पर पहुंच गई. अब अमेर‍िका और ईरान की डील से इसमें आने वाले द‍िनों में राहत म‍िल सकती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:21 PM IST
थोक महंगाई दर ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता, मई में बढ़कर 9.68% पर पहुंचा आंकड़ा; आगे क्‍या होगा?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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