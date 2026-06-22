X Suffers Global Outage : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में सोमवार को कुछ समय के लिए ग्लोबल लेवल पर टेक्निकल फाल्ट देखने को मिली है. इस दौरान कई यूजर्स ने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में दिक्कतों की शिकायत की.
आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector पर शिकायतों की संख्या अचानक बढ़ गई. हालांकि कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो गई.
सोमवार शाम 7:35 बजे तक Downdetector पर 968 यूजर रिपोर्ट दर्ज की गई थीं, जबकि सामान्य तौर पर यह संख्या केवल दो रिपोर्ट के आसपास रहती है. इससे संकेत मिला कि प्लेटफॉर्म पर अचानक तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई थी. आउटेज ट्रैकर पर एक नोटिस में कहा गया है कि यूजर्स की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि X (पूर्व में Twitter) में समस्याएं आ रही हैं.
डाउनडिटेक्टर (Downdetector) के आंकड़ों के मुताबिक, शाम लगभग 7:30 बजे तक शिकायतों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई है. ये प्लेटफॉर्म के सामान्य स्तर की तुलना में काफी अधिक थी. जैसे-जैसे यह तकनीकी समस्या जारी रही. यूजर्स ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन फोरम का सहारा लिया, जहां उन्होंने समस्या की जानकारी साझा की और एरर मैसेज के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए.
अधिकांश शिकायतें मोबाइल ऐप से संबंधित थीं। डाउनडिटेक्टर के विश्लेषण के मुताबिक, लगभग 45 प्रतिशत यूजर्स ने ऐप में दिक्कतों की शिकायत की, जबकि 30 प्रतिशत लोगों ने फीड और टाइमलाइन से जुड़ी समस्याएं बताईं। इसके अलावा, 15 प्रतिशत शिकायतें प्लेटफॉर्म के वेब वर्जन तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों से संबंधित थीं।
यूजर्स ने बताया कि पोस्ट लोड नहीं हो रही थीं, टाइमलाइन रिफ्रेश नहीं हो रही थी और नए कंटेंट को देखना या उस पर प्रतिक्रिया देना संभव नहीं था. रिपोर्ट प्रकाशित होने तक, X ने इस व्यवधान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था और न ही इसके कारणों के बारे में कोई जानकारी दी थी.