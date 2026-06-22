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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में आई बड़ी तकनीकी खराबी, हजारों यूजर्स ने सर्वर समस्या की शिकायत की

ग्लोबल लेवल पर टेक्निकल फाल्ट देखने को मिली है. इस दौरान कई यूजर्स ने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में दिक्कतों की शिकायत की. आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector पर शिकायतों की संख्या अचानक बढ़ गई.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 22, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:05 PM IST
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में आई बड़ी तकनीकी खराबी, हजारों यूजर्स ने सर्वर समस्या की शिकायत की
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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