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XP-100 पेट्रोल की ब‍िक्री में जबरदस्‍त उछाल, महंगा फ‍िर भी जमकर खरीदारी क्‍यों कर रहे लोग?

E20 Petrol Demand: ई20 पेट्रोल से कार खराब होने के खतरे की अफवाह के बाद 100 ऑक्टेन पेट्रोल की ड‍िमांड में अचानक बड़ा उछाल देखने को म‍िला है. यह पेट्रोल देश के 1 फीसदी पेट्रोल पंप पर म‍िलता है. फ‍िर भी लोग इसे जमकर खरीद रहे हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 30, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:12 PM IST
XP-100 पेट्रोल की ब‍िक्री में जबरदस्‍त उछाल, महंगा फ‍िर भी जमकर खरीदारी क्‍यों कर रहे लोग?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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