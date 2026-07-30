Petrol Diesel Price in Delhi: प‍िछले द‍िनों सोशल मीड‍िया पर E20 पेट्रोल को लेकर जबरदस्‍त चर्चा का माहौल रहा. वायरल होने वाली वीड‍ियो में दावा क‍िया गया E20 पेट्रोल से कार खराब हो रही है. इसके बाद लोगों को च‍िंता होने लगी क‍ि उनके व्‍हीकल में कोई खराबी न आ जाए. इस च‍िंता के बीच नया रुझान देखने को मिल रहा है. हाल‍िया महीनों में ब‍िना इथेनॉल वाले 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की ब‍िक्री दोगुनी से भी ज्‍यादा हो गई है. जुलाई में इस मामले पर सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच छिड़ी बहस के बाद 100 ऑक्टेन पेट्रोल की ड‍िमांड में अचानक बड़ा उछाल देखा गया. फिलहाल देश में बिकने वाले पेट्रोल में यह ऐसा ग्रेड है, जिसमें इथेनॉल म‍िक्‍स नहीं क‍िया जाता.