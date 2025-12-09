GST Reform: सरकार की तरफ से साल 2025 के दौरान मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. लेकिन इनमें आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा जीएसटी रिफॉर्म और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से हुआ है.
Income Tax New Rules: केंद्र सरकार की ओर से इस साल आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिये गए हैं. इसमें इनकम टैक्स में कटौती, जीएसटी रिफॉर्म और सालाना टोल पास जैसे बड़े फैसले शामिल हैं. केंद्र सरकार की तरफ से आम बजट 2025 में इनकम टैक्स (Income Tax) की नई रिजीम के तहत छूट की लिमिट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का ऐलान किया था. इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली 75,000 रुपये की छूट को मिला दिया जाए तो यह बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो जाती है.
12.75 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं
इसका मतलब है कि कोई भी सैलरीड क्लास 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स छूट का क्लेम कर सकता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को केवल सैलरीड क्लास ही ले सकता है. सरकार की तरफ से इस साल दी गई दूसरी सबसे बड़ी राहत जीएसटी 2.0 रही है. इसके तहत सरकार ने चार जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में बदल दिया है. वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर जीएसटी की दर 40 प्रतिशत तय की गई है.
453 चीजों के जीएसटी रेट में हुआ बदलाव
नए जीएसटी रेट लागू होने के बाद 453 चीजों जीएसटी दर में बदलाव हुआ है, उनमें से 413 चीजों की दरों में कमी देखी गई. करीब 295 जरूरी चीजों पर जीएसटी रेट 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत / जीरो हो गई है. इसके तहत 1,200 सीसी या उससे कम की पेट्रोल कारों और 1,500 सीसी या उससे कम की डीजल कारों पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके साथ ही 350 सीसी या उससे कम की बाइक पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत GST
इसके अलावा लग्जरी गाड़ियों और बाइक पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. इसके अलावा गाड़ियों पर सेस को खत्म कर दिया गया है. इन सुधारों का मकसद देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना था. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत रही, यह पिछली कई तिमाही में सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ रेट है. साल 2025 में आम लोगों पर टोल टैक्स के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एनुअल पास का ऐलान किया है, जिसे 15 अगस्त से लागू कर दिया गया है.
इस पास के तहत फास्टैग सालाना पास वाहन चालकों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है. इसकी कीमत 3,000 रुपये है. इससे कोई भी वाहन चालक सालभर में 200 टोल प्लाजा पार कर सकता है. इससे एक टोल प्लाजा पार करने की कीमत घटकर महज 15 रुपये रह जाती है. इससे हाइवे पर सफर करना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है.