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नोएडा एयरपोर्ट के पास सस्‍ते सरकारी प्‍लॉट लेने का मौका, क्‍या है रेट और एप्‍लीकेशन प्रोसेस

Realestate News: यमुना अथॉर‍िटी की प्‍लॉट स्‍कीम के ल‍िए आज से एप्‍लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है. इसमें केवल ऑनलाइन ही आवेदन क‍िया जा सकता है. इसके लि‍ए ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:23 PM IST
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नोएडा एयरपोर्ट के पास सस्‍ते सरकारी प्‍लॉट लेने का मौका, क्‍या है रेट और एप्‍लीकेशन प्रोसेस

YEIDA Plot Scheme: अगर आप भी द‍िल्‍ली-एनसीआर के आसपास और नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक अपना आश‍ियाना प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, यमुना अथॉरिटी (YEIDA) ने सोमवार (6 अप्रैल) को अपनी नई हाउस‍िंग प्‍लॉट स्‍कीम 2026 को लॉन्‍च कर द‍िया है. इस स्कीम के तहत नोएडा एयरपोर्ट (जेवर) के बेहद पास 973 प्‍लॉट ऑफर क‍िये जा रहे हैं. 28 मार्च को पीएम मोदी के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन क‍िये जाने के बाद इस एर‍िया में रियल एस्‍टेट की ड‍िमांड तेजी से बढ़ रही है. अथॉर‍िटी की तरफ से पेश क‍िये गए प्‍लॉट सेक्टर 15-C, 18 और 24 में अलग-अलग साइज में उपलब्‍ध होंगे. ब्रोशर पर दी गई जानकारी के अनुसार प्‍लॉट और उनका साइज-

  • 162 वर्ग मीटर के 476 प्लॉट

  • 183 वर्ग मीटर के 4 प्लॉट

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  • 184 वर्ग मीटर के 4 प्लॉट

  • 200 वर्ग मीटर के 481 प्लॉट (सबसे ज्यादा)

  • 223 वर्ग मीटर के 6 प्लॉट

  • 290 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट

इन प्‍लॉट का दाम प्रत‍ि वर्ग मीटर के आधार पर तय क‍िया गया है. स्कीम के तहत जमीन की दर 36,260 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय है. रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लॉट साइज के ह‍िसाब से अलग-अलग है-

  • 162 वर्ग मीटर का प्‍लॉट: 5.87 लाख रुपये

  • 183 वर्ग मीटर का प्‍लॉट: 6.63 लाख रुपये

  • 184 वर्ग मीटर का प्‍लॉट: 6.67 लाख रुपये

  • 200 वर्ग मीटर का प्‍लॉट: 7.25 लाख रुपये

  • 223 वर्ग मीटर का प्‍लॉट: 8.08 लाख रुपये

  • 290 वर्ग मीटर का प्‍लॉट: 10.51 लाख रुपये

यद‍ि कोई प्लॉट पार्क के सामने, ग्रीन बेल्ट के कॉर्नर पर या 18 मीटर से ज्‍यादा चौड़ी सड़क पर है तो ऐसे प्‍लॉट के लि‍ए 5% का एक्‍स्‍ट्रा प्रीफरेंशियल लोकेशन चार्ज देना होगा.

क्‍या है एप्‍लीकेशन प्रोसेस?

संबंध‍ित स्‍कीम के लि‍ए आज यानी 6 अप्रैल 2026 से एप्‍लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है. इसमें आवेदन केवल ऑनलाइन ही क‍िया जा सकता है. YEIDA की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा. फॉर्म का दाम 600 रुपये है, जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से जमा करना होगा. क‍िसी भी तरह से ऑफलाइन एप्‍लीकेशन या पेमेंट स्‍वीकार नहीं क‍िया जाएगा. अलॉटमेंट लॉटरी (ड्रॉ) के जरिये होगा. हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग ड्रॉ निकाला जाएगा.

आवेदन के लि‍ये शर्त

  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.

  • इस स्‍कीम के तहत एक शख्‍स केवल ही एक प्लॉट के लिए ही आवेदन कर सकता है.

  • ऐसे लोग, जो पहले YEIDA की किसी भी स्कीम में प्लॉट या फ्लैट का अलॉटमेंट ले चुके हैं, वे स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.

  • यद‍ि किसी शख्‍स, उनके जीवनसाथी, को-एप्‍लीकेंट या नाबालिग बच्चों का एक से ज्यादा अलॉटमेंट पाया गया तो अलॉटमेंट कैंस‍िल कर द‍िया जाएगा और जमा राशि को जब्त कर ल‍िया जाएगा.

  • ज्‍वाइंट एप्‍लीकेशन फैम‍िली मेंबर के साथ ही स्वीकार क‍िया जाएगा.

RERA रजिस्ट्रेशन

YEIDA को यूपी र‍ियल एस्‍टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) का रजिस्ट्रेशन नंबर पिछले हफ्ते मिल गया है. इससे स्कीम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गई है.  YEIDA के एड‍िशनल चीफ एग्‍जीक्‍यूट‍िव ऑफ‍िसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया क‍ि हाउस‍िंग स्‍कीम को पोर्टल पर लाइव कर द‍िया गया है. इच्छुक लोग अपनी पसंद के ह‍िसाब से प्लॉट के ल‍िए एप्‍लीकेशन कर सकते हैं.

About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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