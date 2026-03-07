Yes Bank Saving Account: इंटरनेशनल वुमेन डे (International Women's Day) के मौके पर यस बैंक (Yes Bank) ने कामकाजी मह‍िलाओं के लिए नया सैलरी अकाउंट शुरू किया है. इस अकाउंट को बैंक की तरफ से YES Essence Women’s Salary Account नाम द‍िया गया है. यह अकाउंट केवल बैंक‍िंग ही नहीं, बल्कि हेल्‍थ, वेलनेस और लाइफस्टाइल बेन‍िफ‍िट का पूरा पैकेज है. इस अकाउंट को शुरू करने के पीछे बैंक का मकसद ऐसी मह‍िलाएं जो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जो उनकी हर जरूरत को पूरा करे.

मह‍िलाओं की फॉर्मल नौकर‍ियों में हुआ इजाफा

पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में मह‍िलाओं की फॉर्मल नौकर‍ियां काफी बढ़ गई हैं. लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 से 2023-24 के बीच रूरल एर‍िया में महिलाओं की रोजगार दर 96% बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43% है. कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ से ज्‍यादा मह‍िलाएं फॉर्मल वर्कफोर्स में शाम‍िल हुई हैं. इस ग्रोथ से यह साफ है क‍ि मह‍िलाएं अब आर्थिक फैसलों में अहम भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में मह‍िलाओं के लि‍ए स्पेशल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जरूरत बढ़ गई है.

मह‍िलाओं को फ्री लॉकर की सुव‍िधा मिलेगी

यस बैंक के इस अकाउंट में पहले साल मह‍िलाओं को फ्री लॉकर सुविधा मिलेगी. इस सुव‍िधा से मह‍िलाएं अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित रख सकेंगी. यह थ्री इन वन (3 in One) अकाउंट है, इसमें पहले साल 100% डीमैट AMC वेवर है. इसके साथ ही पहले साल में 34,000 तक के YES Rewardz प्‍वाइंट कमाकर आप इन्‍हें रिडीम करा सकते हैं. ये प्‍वाइंट शॉपिंग, ट्रैवल या अन्य सर्विसेज में यूज क‍िये जा सकते हैं.

हेल्थ और वेलनेस सपोर्ट

अकाउंट होल्डर मह‍िला को पहले साल के लिए बैंक की तरफ से 5 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप हेल्थ कवर फ्री द‍िया जा रहा है. इसके अलावा हर साल एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप फ्री होगा, जिसमें घर पर विजिट और लैब सैंपल कलेक्शन का ऑप्शन है. एक साल की हेल्‍थकेयर पार्टनर मेंबरश‍िप मिलेगी, ज‍िसमें पैरेंट‍िंग टूल्स, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन आद‍ि की सुव‍िधाएं म‍िलती हैं.

अध‍िकतम 6000 रुपये का कैशबैक

इसके अलावा भी यस बैंक के इस अकाउंट में मह‍िलाओं को कई बेन‍िफ‍िट म‍िल रहे हैं. इसमें कॉम्‍पलीमेंट्री Elegance डेबिट कार्ड मिलेगा, ज‍िसमें चुनिंदा कैटेगरी जैसे यूट‍िल‍िटी, ग्रॉसरी और ट्रैवल पर 5% कैशबैक मिलेगा. लेक‍िन यह कैशबैक एक साल में अध‍िकतम 6,000 रुपये तक का हो सकता है.

बैंक का बयान

YES बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि इस प्रोडक्ट को कामकाजी महिलाओं की बढ़ती कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. ज‍िस तरह धीरे-धीरे महिलाएं प्रोफेशनल और फाइनेंश‍ियल डिसीजन में बड़ी भूमिका निभा रही हैं, उसी तरह इंटीग्रेटेड बैंक‍िंग सॉल्यूशंस की जरूरत है. इसमें फाइनेंस के साथ मह‍िलाओं की हेल्थ और वेल-बीइंग को भी कवर क‍िया जा सकता है. बैंक का टारगेट कस्‍टमर फोक्‍सड ऑफर‍िंग बढ़ाकर ज्यादा इनक्लूसिव फाइनेंश‍ियल सिस्टम बनाना है.