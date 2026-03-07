Advertisement
trendingNow13132496
Hindi Newsबिजनेस5 लाख का इंश्‍योरेंस और फ्री में लॉकर, क‍िस बैंक में कस्‍टमर को म‍िल रही यह सुव‍िधा; करना होगा यह काम

5 लाख का इंश्‍योरेंस और फ्री में लॉकर, क‍िस बैंक में कस्‍टमर को म‍िल रही यह सुव‍िधा; करना होगा यह काम

YES Essence Women’s Salary Account: यस बैंक की तरफ से इस मह‍िला द‍िवस के मौके पर मह‍िलाओं के लि‍ए खास तरह के अकाउंट की सुव‍िधा शुरू की गई है. इस खाते में कामकाजी मह‍िलाओं को 5 लाख रुपये तक का इंश्‍योरेंस और फ्री में लॉकर की सुव‍िधा म‍िल रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 लाख का इंश्‍योरेंस और फ्री में लॉकर, क‍िस बैंक में कस्‍टमर को म‍िल रही यह सुव‍िधा; करना होगा यह काम

Yes Bank Saving Account: इंटरनेशनल वुमेन डे (International Women's Day) के मौके पर यस बैंक (Yes Bank) ने कामकाजी मह‍िलाओं के लिए नया सैलरी अकाउंट शुरू किया है. इस अकाउंट को बैंक की तरफ से YES Essence Women’s Salary Account नाम द‍िया गया है. यह अकाउंट केवल बैंक‍िंग ही नहीं, बल्कि हेल्‍थ, वेलनेस और लाइफस्टाइल बेन‍िफ‍िट का पूरा पैकेज है. इस अकाउंट को शुरू करने के पीछे बैंक का मकसद ऐसी मह‍िलाएं जो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जो उनकी हर जरूरत को पूरा करे.

मह‍िलाओं की फॉर्मल नौकर‍ियों में हुआ इजाफा

पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में मह‍िलाओं की फॉर्मल नौकर‍ियां काफी बढ़ गई हैं. लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 से 2023-24 के बीच रूरल एर‍िया में महिलाओं की रोजगार दर 96% बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43% है. कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ से ज्‍यादा मह‍िलाएं फॉर्मल वर्कफोर्स में शाम‍िल हुई हैं. इस ग्रोथ से यह साफ है क‍ि मह‍िलाएं अब आर्थिक फैसलों में अहम भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में मह‍िलाओं के लि‍ए स्पेशल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जरूरत बढ़ गई है.

मह‍िलाओं को फ्री लॉकर की सुव‍िधा मिलेगी

यस बैंक के इस अकाउंट में पहले साल मह‍िलाओं को फ्री लॉकर सुविधा मिलेगी. इस सुव‍िधा से मह‍िलाएं अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित रख सकेंगी. यह थ्री इन वन (3 in One) अकाउंट है, इसमें पहले साल 100% डीमैट AMC वेवर है. इसके साथ ही पहले साल में 34,000 तक के YES Rewardz प्‍वाइंट कमाकर आप इन्‍हें रिडीम करा सकते हैं. ये प्‍वाइंट शॉपिंग, ट्रैवल या अन्य सर्विसेज में यूज क‍िये जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्थ और वेलनेस सपोर्ट

अकाउंट होल्डर मह‍िला को पहले साल के लिए बैंक की तरफ से 5 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप हेल्थ कवर फ्री द‍िया जा रहा है. इसके अलावा हर साल एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप फ्री होगा, जिसमें घर पर विजिट और लैब सैंपल कलेक्शन का ऑप्शन है. एक साल की हेल्‍थकेयर पार्टनर मेंबरश‍िप मिलेगी, ज‍िसमें पैरेंट‍िंग टूल्स, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन आद‍ि की सुव‍िधाएं म‍िलती हैं.

अध‍िकतम 6000 रुपये का कैशबैक

इसके अलावा भी यस बैंक के इस अकाउंट में मह‍िलाओं को कई बेन‍िफ‍िट म‍िल रहे हैं. इसमें कॉम्‍पलीमेंट्री Elegance डेबिट कार्ड मिलेगा, ज‍िसमें चुनिंदा कैटेगरी जैसे यूट‍िल‍िटी, ग्रॉसरी और ट्रैवल पर 5% कैशबैक मिलेगा. लेक‍िन यह कैशबैक एक साल में अध‍िकतम 6,000 रुपये तक का हो सकता है.

बैंक का बयान

YES बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि इस प्रोडक्ट को कामकाजी महिलाओं की बढ़ती कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. ज‍िस तरह धीरे-धीरे महिलाएं प्रोफेशनल और फाइनेंश‍ियल डिसीजन में बड़ी भूमिका निभा रही हैं, उसी तरह इंटीग्रेटेड बैंक‍िंग सॉल्यूशंस की जरूरत है. इसमें फाइनेंस के साथ मह‍िलाओं की हेल्थ और वेल-बीइंग को भी कवर क‍िया जा सकता है. बैंक का टारगेट कस्‍टमर फोक्‍सड ऑफर‍िंग बढ़ाकर ज्यादा इनक्लूसिव फाइनेंश‍ियल सिस्टम बनाना है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Yes Bank

Trending news

'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार