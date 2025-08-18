Plot Sale on Zepto: जमीन, प्‍लॉट या फ्लैट खरीदना आसान नहीं होता. जब आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्‍लान करते हैं तो व‍िजिट करने से लेकर फाइनल करने तक में महीने का समय लग जाता है. लेक‍िन अब आप जमीन महज 10 म‍िनट में खरीद सकते हैं. सुनने में यह आपको भले ही अजीब लगे लेक‍िन यह एकदम सही है. दरअसल, क्‍व‍िक कॉमर्स कंपनी जेप्‍टो (Zepto) ने र‍ियल एस्‍टेट मार्केट में कदम रखा है. कंपनी ने 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' (The House of Abhinandan Lodha) के साथ मिलकर 10 मिनट में प्लॉट खरीदने की सुविधा शुरू की है.

कब र‍िलीज हुआ व‍िज्ञापन?

ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार कंपनी की तरफ से यह ऐलान एक नए विज्ञापन के जर‍िये क‍िया गया है. व‍िज्ञापन जन्माष्टमी के मौके पर र‍िलीज हुआ है. इस व‍िज्ञापन में शानदार जमीन के प्लॉट दिखाए गए हैं. अंत में एक डिलीवरी पार्टनर इन प्लॉट्स की तस्वीर लेकर आता है. विज्ञापन का स्‍लोगन है: 'इस जन्माष्टमी, लैंड इनवेस्‍टमेंट को नए तरीके से देखें. देश के सबसे बड़े ब्रांडेड जमीन डेवलपर, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा और जेप्‍टो के साथ.'

यह भी पढ़ें: Swiggy, Zepto और Blinkit में मचा हड़कंप! Amazon भी उतरा 10 मिनट के खेल में; जानिए सबकुछ

जेप्‍टो का क्‍या रोल रहेगा?

अभी यह साफ नहीं हो सका है क‍ि जेप्‍टो 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के प्लॉट दिखाएगा या 99 acres और MagicBricks की तरह जमीन की ब‍िक्री का भी काम करेगा. जेप्‍टो ने इस पर अभी तक क‍िसी तरह की प्रत‍िक्र‍िया नहीं दी है. इससे पहले भी फरवरी के महीने में जेप्‍टो ने कार कंपनी स्कोडा के साथ मिलकर देश में उनकी कॉम्पैक्ट SUV, काइलाक के लिए टेस्ट ड्राइव की सुविधा दी थी. उस समय लोगों ने यह समझ ल‍िया था क‍ि जेप्‍टो 10 मिनट में कार डिलीवर करेगा, लेकिन जेप्‍टो के को-फाउंडर आदित पालिचा ने इस खबर को पूरी तरह खार‍िज कर द‍िया था.

जेप्‍टो का IPO लाने का प्‍लान

जेप्‍टो देश में अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में ल‍िस्‍टेड करने का प्‍लान कर रहा है. कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से 400 करोड़ का इनवेस्‍टमेंट ल‍िया है. यह इनवेस्‍टमेंट 1000 करोड़ की बड़ी डील का हिस्सा है. इस डील में जेप्‍टज्ञे की कीमत करीब 47,298 करोड़ रुपये (5.4 बिलियन डॉलर) आंकी गई है. इसके अलावा जेप्‍टो मौजूदा निवेशकों जनरल कैटलिस्ट और एवेनिर ग्रोथ के नेतृत्व में एक और फंडिंग राउंड पूरा करने के प्रोसेस में है. जेप्‍टो के फाउंडर इसमें 1500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे.

यह भी पढ़ें: छोटी सी बात पर डिलीवरी ब्वॉय के साथ बहस में फूटा सिर, सर्जरी तक आई बात, Zepto ने क्या कहा?

देश में जेप्‍टो का नया रूप

जेप्‍टो ने अपनी कंपनी का हेड ऑफ‍िस देश में ट्रांसफर कर ल‍िया है और IPO से पहले अपना ब्रांड नया कर लिया है. कंपनी में छोटे-छोटे निवेश भी हुए हैं, जैसे कि सूचीबद्ध NBFC एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स और मैपमायइंडिया ने ज़ेप्टो में हिस्सेदारी खरीदी है. यह सब मोतीलाल ओसवाल के वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन की मदद से हुआ है.