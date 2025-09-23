करोड़पति बनने का सपना 40 के बाद भी होगा पूरा, ऐसे करें शुरुआत

वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक, सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय करना जरूरी है. केवल सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग और रियल एस्टेट जैसे अतिरिक्त आय सोर्स पर ध्यान देना चाहिए.
Mutual Fund Investment : करोड़पति बनना हर भारतीय का सपना होता है. करोड़पति बनने का सपना अब केवल युवाओं तक सीमित नहीं है. युवा प्रोफेशनल्स इस लक्ष्य को जल्दी हासिल करने की दौड़ में लगे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, 40 की उम्र में भी सही निवेश रणनीति अपनाकर कोई व्यक्ति महज 10 साल में करोड़पति बन सकता है.
स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय करना जरूरी
वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक, सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय करना जरूरी है. केवल सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग और रियल एस्टेट जैसे अतिरिक्त आय सोर्स पर ध्यान देना चाहिए. हालांकि ऐसा लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड और सोने में निवेश के लिए SIP (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) जैसे ऑप्शन इस सपने को हकीकत में बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. पिछले एक साल में, वैश्विक अस्थिरता के कारण इक्विटी-ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.
इसके लिए, मान लीजिए कि 40 साल का कोई व्यक्ति सोने और SIP में निवेश करने का फैसला करता है. इसके विपरीत, सोने ने इस अवधि के दौरान लगभग 50% रिटर्न देते हुए अकेले सितंबर में 8-9% रिटर्न के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए, मीडियम टर्म के निवेश के साथ निवेशक उम्मीद कर सकते हैं कि सोना और SIP उन्हें एक बड़ा कार्पस बनाने में मदद करेंगे.
म्यूचुअल फंड में निवेश
मासिक राशि: ₹18,000
स्टेप-अप % (वार्षिक): 10%
निवेश अवधि: 10 वर्ष
अपेक्षित रिटर्न दर: 12%
निवेशित राशि: ₹34,42,483
अनुमानित रिटर्न: ₹26,31,303
कुल वैल्यू: ₹60,73,787
हमने स्टेप-अप SIP तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे शुरुआती निवेश राशि में सालाना 10% की ग्रोथ होती है. ये तरीका तेजी से फंड इकठ्ठा करने में मदद करता है, जिससे निवेशक पर बोझ डाले बिना समय के साथ ₹1 करोड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है.
सोने में निवेश
मासिक इन्वेस्टमेंट: ₹19,000
निवेश अवधि: 10 वर्ष
अपेक्षित रिटर्न: 10%
निवेशित राशि: ₹22,80,000
अनुमानित रिटर्न : ₹16,44,488
कुल वैल्यू: ₹39,24,48