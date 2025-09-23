करोड़पति बनने का सपना 40 के बाद भी होगा पूरा, ऐसे करें शुरुआत
Advertisement
trendingNow12934128
Hindi Newsबिजनेस

करोड़पति बनने का सपना 40 के बाद भी होगा पूरा, ऐसे करें शुरुआत

वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक, सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय करना जरूरी है. केवल सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग और रियल एस्टेट जैसे अतिरिक्त आय सोर्स पर ध्यान देना चाहिए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करोड़पति बनने का सपना 40 के बाद भी होगा पूरा, ऐसे करें शुरुआत

Mutual Fund Investment : करोड़पति बनना हर भारतीय का सपना होता है. करोड़पति बनने का सपना अब केवल युवाओं तक सीमित नहीं है. युवा प्रोफेशनल्स इस लक्ष्य को जल्दी हासिल करने की दौड़ में लगे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, 40 की उम्र में भी सही निवेश रणनीति अपनाकर कोई व्यक्ति महज 10 साल में करोड़पति बन सकता है.

स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय करना जरूरी

वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक, सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय करना जरूरी है. केवल सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग और रियल एस्टेट जैसे अतिरिक्त आय सोर्स पर ध्यान देना चाहिए. हालांकि ऐसा लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड और सोने में निवेश के लिए SIP (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) जैसे ऑप्शन इस सपने को हकीकत में बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.  पिछले एक साल में, वैश्विक अस्थिरता के कारण इक्विटी-ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए, मान लीजिए कि 40 साल का कोई व्यक्ति सोने और SIP में निवेश करने का फैसला करता है. इसके विपरीत, सोने ने इस अवधि के दौरान लगभग 50% रिटर्न देते हुए अकेले सितंबर में 8-9% रिटर्न के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए, मीडियम टर्म के निवेश के साथ निवेशक उम्मीद कर सकते हैं कि सोना और SIP उन्हें एक बड़ा कार्पस बनाने में मदद करेंगे.

यह भी पढ़ें : RBI: दिन नहीं कुछ घंटों का इंतजार, जमा करते ही क्लियर होगा चेक

म्यूचुअल फंड में निवेश

मासिक राशि: ₹18,000 
स्टेप-अप % (वार्षिक): 10% 
निवेश अवधि: 10 वर्ष 
अपेक्षित रिटर्न दर: 12% 
निवेशित राशि: ₹34,42,483 
अनुमानित रिटर्न: ₹26,31,303 
कुल वैल्यू: ₹60,73,787  

हमने स्टेप-अप SIP तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे शुरुआती निवेश राशि में सालाना 10% की ग्रोथ होती है. ये तरीका तेजी से फंड इकठ्ठा करने में मदद करता है, जिससे निवेशक पर बोझ डाले बिना समय के साथ ₹1 करोड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है. 

सोने में निवेश 

मासिक इन्वेस्टमेंट: ₹19,000 
निवेश अवधि: 10 वर्ष 
अपेक्षित रिटर्न: 10% 
निवेशित राशि: ₹22,80,000 
अनुमानित रिटर्न : ₹16,44,488 
कुल वैल्यू: ₹39,24,48

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Mutual Fund SIP Investment

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;