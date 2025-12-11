निराश, नाराज, गुस्सा, फटकार...बदनाम हुए इंडिगो को चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप, क्या है एयरलाइन की असली ताकत ?

Advertisement
IndiGo Crisis Update:  इंडिगो की 5000 से अधिक फ्लाइटें जमीन पर आ गई, उड़ानें रद्द हो गई. जो फ्लाइटें उड़ी वो घंटों की देरी से उड़ान भरती रही. एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के यात्रियों की अफरा-तफरी ने त्राहिमाम मचा दिया. जो नाम एयरलाइन ने 20 सालों में कमाया था वो 10 दिन में बदनाम हो गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 11, 2025, 08:38 PM IST
IndiGo Airlines: बीते 8 दिनों में इंडिगो की 5000 से अधिक फ्लाइटें जमीन पर आ गई, उड़ानें रद्द हो गई. जो फ्लाइटें उड़ी वो घंटों की देरी से उड़ान भरती रही. एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के यात्रियों की अफरा-तफरी ने त्राहिमाम मचा दिया. जो नाम एयरलाइन ने 20 सालों में कमाया था वो 10 दिन में बदनाम हो गया. DGCA के नए नियम को लागू करने में फेल रहे इंडिगो का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया. बीते 8-9 दिनों में इंडिगो की टिकट बुक करने वाले लोग उसे गालियां दे रहे हैं, सरकार और विमान नियामक उसे फटकार लगा रही है. उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है. इंडिगो का पूरा सिस्टम सवालों से घिर गया है तो वहीं एयरलाइन को अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है. चौतरफा घिरे IndiGo को सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आप चाहकर भी इस एयरलाइन को बायकॉट नहीं कर सकते हैं. आप नाराज होकर उसे भला-बुरा कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप कभी इंडिगो में सफर नहीं करेंगे. सरकार जुर्माना लगा सकती है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है.  

इंडिगो को बायकॉट करना मुश्किल  

 DGCA ने इंडिगो के ऑपरेशन की देखरेख के लिए अपनी टीम बिठाई. पूरे मामले की जांच कराने और कार्रवाई करने की बात कह रही है. इंडिगो के CEO को भी नोटिस दिया गया है. लोगों को गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों और एयरपोर्ट पर पहुंचा. संसद तक मुद्दा गरमाया. ये तक आरोप लगे कि इंडिगो ने जानबूझकर ये स्थिति बनाई और लाखों लोगों को परेशान किया. कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इंडिगो के बायकॉट की मांग तक कर डाली. अक्सर यहीं देखा जाता है कि जब आप किसी सर्विस या सिस्टम से खफा होते है, उसकी लापरवाही से देशभर में परेशानी होती है तो लोग उसे बायकॉट कर देते हैं. इंडिगो के केस में ऐसा संभव नहीं है. IndiGo की मनमानी, DGCA की नाकामी या फिर सरकार की नाफरमानी! जानिए कौन कितना है कसूरवार?

आसान नहीं है इंडिगो को इग्नोर करना 

इंडिगो से दूर होना फ्लायर्स के लिए आसान नहीं है. भारत के एविएशन सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी 65 फीसदी से अधिक की है. डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रूट्स पर इंडिगो की उड़ानें हैं.दिसंबर में भारत में कुल 1201 रूट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन में से इंडिगो के 978 रूट्स पर उड़ानें हैं. उसमें में 610 ऐसे रूट्स हैं, जहां सिर्फ इंडिगो की फ्लाइटें ही हैं. मतलब साफ है कि आधे से ज्यादा रूट्स पर इंडिगो का दबदबा है या यूं कहें उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है.   IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?

 

कैसे इतना बड़ा बन गया इंडिगो 

भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की दबदबे की वजह उसकी हिस्सेदारी है.  इंडिगो की भारतीय एविएशन मार्केट में हिस्सेदारी 64.2% के करीब है. दूसरे नंबर पर एयर इंडिगा है, जिसकी हिस्सेदारी 27.3 % की हिस्सेदारी है. आकासा एयर की 5.4 %, स्पाइसजेट की 2%  और एयर एशिया की 1 फीसदी है. यानी बाकी सभी एयरलाइंस मिलकर भी इंडिगो का मुताबला नहीं कर सकती है. सस्ता टिकट,  बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा की कमी ने इंडिगो को भारत के आसमान का राजा बना दिया है.  ऐसे में हवाई सफर करने वालों के लिए इंडिगो को इग्नोर करना या उसे बायकॉट करना आसान नहीं है.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

IndiGo

