Advertisement
trendingNow12952664
Hindi Newsबिजनेस

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 'मुंह दिखाई' जरूरी, 'आंखों के इशारे' से खटाखट हो जाएगा UPI पेमेंट...UIDAI की सिफारिश से बदलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन

Digital Payment:  डिजिटल पेमेंट जितना आसान है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उतना ही अहम मुद्दा बनता रहा है. साइबर फ्रॉड के नए से बढ़कर एक नए तरीके सामने आ रहे हैं. डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, नए सेफ्टी फिचर्स लाए जा रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 08, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 'मुंह दिखाई' जरूरी, 'आंखों के इशारे' से खटाखट हो जाएगा UPI पेमेंट...UIDAI की सिफारिश से बदलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन

Aadhaar Face ID for Digital payment: डिजिटल पेमेंट जितना आसान है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उतना ही अहम मुद्दा बनता रहा है. साइबर फ्रॉड के नए से बढ़कर एक नए तरीके सामने आ रहे हैं. डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, नए सेफ्टी फिचर्स लाए जा रहे हैं. खबर ये भी आ रही है कि अब बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, यानी पेमेंट करने से पहले आपके चेहरे को वेरिफाई किया जाएगा. UIDAI ने इसकी सिफारिश की है. 

चेहरे पहचानने के बाद होगा पेमेंट  

एनपीएलआई यानी नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर सकता है.  UIDAI की ओर से इस फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई है. यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि NPCI जल्द ही हाई-वैल्यू वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन को लागू कर सकता है. इस फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ये सुनिश्चित  किया जा सकेगा कि पेमेंट करने वाला कौन हैं. यूआईडीएआई ने कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 यूआईडीएआई के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह की माने तो NPCI पहले ही इस विचार कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस बारे में घोषणा हो सकती है. इस फीचर्स के तहते लोगों के स्मार्टफोन के जरिए चेहरा पहचाने का काम होगा. उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 64 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन हैं. यही स्मार्टफोन्स डिवाइस इकोसिस्टम बनकर चेहरे की पहचान कर लेंगे.   

UPI पेमेंट का भी बदला नियम 

सिर्फ बड़े पेमेंट के लिए ही नहीं एनपीसीआई ने UPI पेमेंट के लिए बड़े बदलाव की बात कही है. नए बदलाव के तहत यूपीआई पेमेंट के लिए अब मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होगी, फेस, फिंगरप्रिंट की मदद से पेमेंट हो जाएगा. यानी बिना पिन डाले ही आप यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे. UPI ऑपरेट करने वाली एजेंसी NPCI की ओर से पेश किए गए नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है. सरकार की मंजूरी मिलते ही ये फीचर जस्ल ही लागू कर दिया जाएगा. जल्द ही UPI एप्स में इस नए फीचर्स को एड कर दिया जाएगा. नए फीचर्स के लॉन्च हो जाने के बाद UPI पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत वैक्लिपक हो जाएगी.  अभी तक यूपीआई से पेमेंट करने के लिए 4 या 6 डिजिट का सीक्रेट कोड डालना होता था. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

digital payment

Trending news

जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने