ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 'मुंह दिखाई' जरूरी, 'आंखों के इशारे' से खटाखट हो जाएगा UPI पेमेंट...UIDAI की सिफारिश से बदलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन

Aadhaar Face ID for Digital payment: डिजिटल पेमेंट जितना आसान है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उतना ही अहम मुद्दा बनता रहा है. साइबर फ्रॉड के नए से बढ़कर एक नए तरीके सामने आ रहे हैं. डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, नए सेफ्टी फिचर्स लाए जा रहे हैं. खबर ये भी आ रही है कि अब बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, यानी पेमेंट करने से पहले आपके चेहरे को वेरिफाई किया जाएगा. UIDAI ने इसकी सिफारिश की है.

चेहरे पहचानने के बाद होगा पेमेंट

एनपीएलआई यानी नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर सकता है. UIDAI की ओर से इस फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई है. यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि NPCI जल्द ही हाई-वैल्यू वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन को लागू कर सकता है. इस फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पेमेंट करने वाला कौन हैं. यूआईडीएआई ने कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है.

यूआईडीएआई के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह की माने तो NPCI पहले ही इस विचार कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस बारे में घोषणा हो सकती है. इस फीचर्स के तहते लोगों के स्मार्टफोन के जरिए चेहरा पहचाने का काम होगा. उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 64 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन हैं. यही स्मार्टफोन्स डिवाइस इकोसिस्टम बनकर चेहरे की पहचान कर लेंगे.

UPI पेमेंट का भी बदला नियम

सिर्फ बड़े पेमेंट के लिए ही नहीं एनपीसीआई ने UPI पेमेंट के लिए बड़े बदलाव की बात कही है. नए बदलाव के तहत यूपीआई पेमेंट के लिए अब मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होगी, फेस, फिंगरप्रिंट की मदद से पेमेंट हो जाएगा. यानी बिना पिन डाले ही आप यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे. UPI ऑपरेट करने वाली एजेंसी NPCI की ओर से पेश किए गए नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है. सरकार की मंजूरी मिलते ही ये फीचर जस्ल ही लागू कर दिया जाएगा. जल्द ही UPI एप्स में इस नए फीचर्स को एड कर दिया जाएगा. नए फीचर्स के लॉन्च हो जाने के बाद UPI पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत वैक्लिपक हो जाएगी. अभी तक यूपीआई से पेमेंट करने के लिए 4 या 6 डिजिट का सीक्रेट कोड डालना होता था.