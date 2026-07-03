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बढ़ जाएगी इन-हैंड सैलरी, पेंशन-रिटायरमेंट फंड पर असर...PF में ₹1800 वाली लिमिट के नए नियम से किसे फायदा?

PF New Rules: चाहे आपकी बेसिक सैलरी 40 हजार रुपये हो या 4 लाख, अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन 15000 रुपये के 12 फीसदी या फिर 1800 रुपये ही होगा. नए पीएफ नियम से क्या आपकी इन-हैंड सैलरी बढ़ेगी? पेंशन और रिटायरमेंट फंड पर क्या असर होगा?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 03, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:26 PM IST
बढ़ जाएगी इन-हैंड सैलरी, पेंशन-रिटायरमेंट फंड पर असर...PF में ₹1800 वाली लिमिट के नए नियम से किसे फायदा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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