/बढ़ जाएगी इन-हैंड सैलरी, पेंशन-रिटायरमेंट फंड पर असर...PF में ₹1800 वाली लिमिट के नए नियम से किसे फायदा?

PF New Rules: अगर आप नौकरीपेशा है, तो भविष्य निधि यानी PF से जुड़े नए नियम के बारे में जानना जरूरी है. पीएफ खाते में 12 फीसदी अंशदान वाले नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी का 12% अंशदान देने की बाध्यता खत्म हो गई है.
केंद्र सरकार ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 को अधिसूचित कर दिया, जो EPF 1952 की जगह लेगा. जिसमें सरकार ने अनिवार्य कर्मचारी कंट्रीब्यूशन को 15000 रुपये की वेतन सीमा से जोड़ा है. 15000 रुपये के 12 फीसदी या फिर 1800 रुपये का पीएफ कंट्रीब्यूशन ही अब अनिवार्य होगा. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या पीएफ की कैपिंग 1800 रुपये होने पर इन-हैंड सैलरी बढ़ेगी ? अगर 1800 रुपये पीएफ योगदान रहा , तो क्या रिटायरमेंट फंड घट जाएगा ?
PF कंट्रीब्यूशन को बेसिक सैलरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है. कंपनियां आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पीएफ योगदान के तौर पर काटती है, उतना ही वो कंपनी कंट्रीब्यूशन के तौर पर भी डालती है. अब इस नियम को बदल दिया गया है. नए नियम के तहत आपकी बेसिक सैलरी 40 हजार हो या 4 लाख रुपये, आपके लिए अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन 15000 रुपये प्रति माह की सैलरी पर कैलकुलेट किया जाएगा, जो 1800 रुपये बैठता है. यानी कंपनी 15000 को बेस मानते हुए उसका 12 फीसदी यानी 1800 रुपये ही अनिवार्य पीएफ अंशदान आपकी सैलरी से काटेगी. अगर आप इससे अधिक पीएफ कटवाना चाहते हैं, तो ये आपकी स्वेच्छा और कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करेगा.
नया पीएफ कंट्रीब्यूशन नियम कंपनियों के लिए एक बड़ा कॉस्ट कटिंग और सैलरी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बनेगा. नए नियम के तहत कंपनी को आपके पीएफ खाते में सिर्फ 1800 रुपये का योगदान करना अनिवार्य होगा. इसे उदाहरण से समझते हैं. मान लेते है कि आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार है. पहले के नियम के तहते कंपनी को 50000 का 12 फीसदी यानी 6000 रुपये पीएफ कंट्रीब्यूशन देना होता, लेकिन अभी सिर्फ 1800 रुपये देने होंगे. यानी कंपनियां करीब 4200 रुपये की सेविंग कर लेगी.
अगर अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन 1800 रुपये कटेगा, तो आपके टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी. यानी आपके खाते में पहले से अधिक सैलरी जमा होगी. आप जहां चाहे बढ़े हुए वेतन को निवेश कर सकते हैं. सैलरी में बढ़कर आए पैसे को आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर पीएफ से ज्यादा ब्याज (8.25 फीसदी) हासिल कर सकते हैं.
फायदा है, तो इसके नुकसान भी है. पीएफ फंड में कम जमा होने से आपकी रिटायरमेंट फंड पर असर दिख सकता है. पीएफ में जमा पैसों पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. अगर पहले से कम फंड पीएफ में जमा होगा, तो रिटायरमेंट फंड भी कम होगा. आपके पीएफ का 8.33 फीसदी पेंशन फंड में जाता है. 1800 रुपये का अनिवार्य कंट्रीब्यूशन से पेंशन फंड में भी कम जमा होंगे. कर्मचारियों के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी स्वेच्छा से पीएफ में अंशदान के निवेश को बढ़ा सकते हैं.