फ्री में फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन, 21 दिन में आएगा पूरा रिफंड...एयरलाइंन की मनमानी पर DGCA की सख्ती, नए नियम में क्या-क्या खास ?

Flight Ticket Cancellation: ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर रेलवे एक छोटा सा चार्ज काटकर आपको बाकी का किराया रिफंड कर देता है. वहीं अगर फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाना हो तो एयरलाइन कंपनियां मोटी रकम चार्ज के तौर पर काट लेती है और लगभग न के बराबर किराए का रिफंड मिलता है. एयरलाइन कंपनियों की इस मनमानी पर अब नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने लगाम लगाने की तैयारी कर ली है.

हवाई टिकट कैसिलेशन का नया नियम

हवाई टिकट कैंसिल करवाने को लेकर विमान नियामक DGCA नए नियम की योजना बनाई है. डीजीसीए की इस तैयारी से एयरलाइन कंपनियों को झटका लगेगा तो वहीं यात्रियों को बड़ी राहत. नियामक ने फ्लाइट टिकटों के कैंसिलेशन पर लगने वाले हैवी टैक्स को खत्म करने की तैयारी कर ली है. DGCA के नए प्रस्ताव के तहत अब फ्लाइट टिकट की बुकिंग के बाद अगले 48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. यानी टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर कोई चार्ज काटे बिना एयरलाइंस पूरा पैसा रिफंड करेगी. सिर्फ कैंसिलेशन ही नहीं बल्कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या चार्ज के आपो टिकट मॉडिफाई करने की भी सुविधा मिलेगी.

48 घंटे तक बिना पेनेल्टी कैंसिलेशन की सुविधा

DGCA के प्रस्ताव के मुताबिक टिकट बुकिंग करने के बाद अगर आप 48 घंटे के भीतर बिना इसे कैंसिल करवाते हैं तो बिना पेनल्टी उसे कैंसिल या उसमें बदलाव कर सकते हैं. हालांकि ये सुविधा कुछ खास बुकिंग पर लागू नहीं होगी . जैसे अगर टिकट डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए उड़ान से पांच दिन से कम पहले बुक की गई हो. वहीं अगर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 15 दिन से कम समय के लिए बुक किया गया हो. ऐसे में टिकट कैंसिलेशन पर पहले वाले नियम ही लागू होंगे.

21 दिन में मिलेगा रिफंड

अक्सर शिकायत रहती है कि टिकट कैंसिलेशन करवाने या फ्लाइट कैंसिल होने पर उनका रिफंड फंस जाता है. DGCA ने इसमें बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके मुताबिक एयरलाइंस को 21 वर्किंग दिन के भीतर यात्रियों को टिकट का रिफंड देना होगा. वहीं जो टिकट क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए हैं, कैंसिल करने पर 7 दिन में रिफंड करना जरूरी होगा. इसके अलावा टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट में छोटे बगलाव जैसे नाम की स्पेलिंग में गलती, उम्र आदि को निशुल्क सुधार सकता है.

