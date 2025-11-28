Advertisement
trendingNow13021087
Hindi Newsबिजनेस

बैंक, इंश्‍योरेंस या म्‍युचूअल फंड... पैसा लगाकर भूल गए आप? RBI के नए पोर्टल पर एक क्‍ल‍िक में होगा ट्रैक

RBI Portal For Tracking Investment: प‍िछले द‍िनों बैंकों में जमा अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट को खोजने के लि‍ए सरकार की तरफ से UDGAM पोर्टल को शुरू क‍िया गया था. इसके जर‍िये 1887 करोड़ रुपये उनके असली हकदार लोगों को म‍िल चुका है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैंक, इंश्‍योरेंस या म्‍युचूअल फंड... पैसा लगाकर भूल गए आप? RBI के नए पोर्टल पर एक क्‍ल‍िक में होगा ट्रैक

RBI Unified Portal: कई बार यह होता है क‍ि आप पैसा बैंक में जमा करके, शेयर खरीदने के बाद या कहीं और न‍िवेश करके लंबे समय में भूल जाते हैं. इस तरह के मामले कई बार सामने भी आए हैं. लेक‍िन अब इस तरह की परेशानी नहीं होगी. जी हां, सरकार जल्द ही इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आप एक ही जगह पर अपना भूला हुआ इनवेस्‍टमेंट सर्च कर सकेंगे. यह आपका बैंक में पड़ा पुराना डिपॉजिट हो या शेयर-डिविडेंड हो, म्यूचुअल फंड हो या इंश्‍योरेंस से जुड़ी रकम सब कुछ आपको एक ही जगह शो होगा.

RBI के जर‍िये क‍िया जाएगा पोर्टल को ऑपरेट

फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस ड‍िपार्टमेंट के सेक्रेटरी एम. नागराजू ने बताया कि इस पोर्टल को आरबीआई (RBI) की तरफ से ऑपरेट क‍िया जाएगा और इसके जर‍िये अलग-अलग चल रहे पोर्टल को जोड़ द‍िया जाएगा. फिलहाल आरबीआई (RBI) का UDGAM (बैंक डिपॉजिट), सेबी का MITRA (शेयर-म्यूचुअल फंड) और इरडाई का Bima Bharosa (इंश्‍योरेंस) से जुड़े अलग-अलग पोर्टल हैं. इन पोर्टल के जर‍िये लोग अलग-अलग जमा अपने पैसे को खोजते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों को अब तक 1,887 करोड़ रुपये वापस मिले
नया पोर्टल आने के बाद सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा. नागराजू ने बताया क‍ि लोगों को सही जानकारी नहीं होने या अपने न‍िवेश को लंबे समय में भूल जाने के कारण अरबों रुपये बैंकों और कंपनियों में यूं ही पड़े रहते हैं. अब ये पैसा वापस उनके पास आ सकेगा. प‍िछले द‍िनों 4 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीने का देशव्यापी अभियान ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ शुरू क‍िया था. इसके तहत लोगों के अब तक 1,887 करोड़ रुपये वापस मिल चुके हैं.

इस कारण लोगों को नहीं म‍िल पाता पैसा
इसको लेकर देशभर में मेगा कैंप लग रहे हैं, यहां लोग मौके पर ही अपना पैसा चेक कर रहे हैं और केवाईसी (KYC) अपडेट कर रहे हैं. इसके साथ ही वे अपने पैसे को क्‍लेम कर रहे हैं. पंजाब नेशनल बैंक के कैंप में नागराजू ने खुद इस बारे में जानकारी दी. दरअसल, पुराने एड्रेस, बंद मोबाइल नंबर या जानकारी की कमी के कारण हर साल करोड़ों रुपये अनक्‍लेम्‍ड हो जाते हैं. सरकार की तरफ से ड‍िजीटली जागरूकता फैलाई जा रही है और कैंप में तुरंत मदद दी जा रही है.

इसके जर‍िये आम आदमी तक डिजिटल इंडिया का असली फायदा पहुंचाया जा सकेगा. आरबीआई की तरफ से जल्‍द शुरू क‍िया जाने वाला यह पोर्टल आम आदमी के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. आपका भी यद‍ि कहीं पैसा पड़ा है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जी हां जल्‍द आप इसे एक क्लिक में ट्रैक कर सकेंगे. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड