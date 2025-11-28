RBI Unified Portal: कई बार यह होता है क‍ि आप पैसा बैंक में जमा करके, शेयर खरीदने के बाद या कहीं और न‍िवेश करके लंबे समय में भूल जाते हैं. इस तरह के मामले कई बार सामने भी आए हैं. लेक‍िन अब इस तरह की परेशानी नहीं होगी. जी हां, सरकार जल्द ही इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आप एक ही जगह पर अपना भूला हुआ इनवेस्‍टमेंट सर्च कर सकेंगे. यह आपका बैंक में पड़ा पुराना डिपॉजिट हो या शेयर-डिविडेंड हो, म्यूचुअल फंड हो या इंश्‍योरेंस से जुड़ी रकम सब कुछ आपको एक ही जगह शो होगा.

RBI के जर‍िये क‍िया जाएगा पोर्टल को ऑपरेट

फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस ड‍िपार्टमेंट के सेक्रेटरी एम. नागराजू ने बताया कि इस पोर्टल को आरबीआई (RBI) की तरफ से ऑपरेट क‍िया जाएगा और इसके जर‍िये अलग-अलग चल रहे पोर्टल को जोड़ द‍िया जाएगा. फिलहाल आरबीआई (RBI) का UDGAM (बैंक डिपॉजिट), सेबी का MITRA (शेयर-म्यूचुअल फंड) और इरडाई का Bima Bharosa (इंश्‍योरेंस) से जुड़े अलग-अलग पोर्टल हैं. इन पोर्टल के जर‍िये लोग अलग-अलग जमा अपने पैसे को खोजते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों को अब तक 1,887 करोड़ रुपये वापस मिले

नया पोर्टल आने के बाद सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा. नागराजू ने बताया क‍ि लोगों को सही जानकारी नहीं होने या अपने न‍िवेश को लंबे समय में भूल जाने के कारण अरबों रुपये बैंकों और कंपनियों में यूं ही पड़े रहते हैं. अब ये पैसा वापस उनके पास आ सकेगा. प‍िछले द‍िनों 4 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीने का देशव्यापी अभियान ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ शुरू क‍िया था. इसके तहत लोगों के अब तक 1,887 करोड़ रुपये वापस मिल चुके हैं.

इस कारण लोगों को नहीं म‍िल पाता पैसा

इसको लेकर देशभर में मेगा कैंप लग रहे हैं, यहां लोग मौके पर ही अपना पैसा चेक कर रहे हैं और केवाईसी (KYC) अपडेट कर रहे हैं. इसके साथ ही वे अपने पैसे को क्‍लेम कर रहे हैं. पंजाब नेशनल बैंक के कैंप में नागराजू ने खुद इस बारे में जानकारी दी. दरअसल, पुराने एड्रेस, बंद मोबाइल नंबर या जानकारी की कमी के कारण हर साल करोड़ों रुपये अनक्‍लेम्‍ड हो जाते हैं. सरकार की तरफ से ड‍िजीटली जागरूकता फैलाई जा रही है और कैंप में तुरंत मदद दी जा रही है.

इसके जर‍िये आम आदमी तक डिजिटल इंडिया का असली फायदा पहुंचाया जा सकेगा. आरबीआई की तरफ से जल्‍द शुरू क‍िया जाने वाला यह पोर्टल आम आदमी के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. आपका भी यद‍ि कहीं पैसा पड़ा है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जी हां जल्‍द आप इसे एक क्लिक में ट्रैक कर सकेंगे.