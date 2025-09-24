क्रेडिट कार्ड से नहीं भर सकेंगे घर का रेंट, पेमेंट ऐप्स ने बंद की ये सर्विस, अब किराया देने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन बाकी

रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब आप क्रेडिट कार्ड का यूज घर का रेंट देने के लिए नहीं कर पाएंगे. फोन पे, पेटीएम, क्रेड या अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म ने RBI के नए नियमों के चलते अब यह सुविधा बंद कर दी है. अब फिनटेक कंपनियों ने पूरी तरह से रेंट पेमेंट की सर्विस को हटा दिया है.

इस कदम से न सिर्फ लाखों किरायेदारों को झटका लगा है, बल्कि इससे फिनटेक सेक्टर और बैंकों की कमाई पर भी असर पड़ सकता है. आइए समझते हैं कि RBI ने यह फैसला क्यों लिया, इसका असर किस पर होगा और अब किराया चुकाने के लिए आपके पास क्या विकल्प हैं.

RBI ने क्यों लागू किया नया नियम?

RBI ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर्स और गेटवे अब केवल उन्हीं व्यापारियों से लेन-देन कर सकते हैं जिनकी KYC पूरी हो चुकी हो. ज्यादातर मकान मालिक रजिस्टर्ड मर्चेंट नहीं होते, इसलिए उन्हें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना अब संभव नहीं होगा. इस नियम का उद्देश्य है फर्जी लेन-देन और सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना.

रेंट पेमेंट के नाम पर स्कैम

कई लोग 'रेंट पेमेंट' के नाम पर क्रेडिट कार्ड से अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को पैसा ट्रांसफर कर रहे थे. इसका फायदा उठाकर वे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, और ब्याज-मुक्त अवधि का लाभ लेते थे. लेकिन मकान मालिकों की KYC न होने और ट्रांजैक्शन के असली उद्देश्य को छिपाने की वजह से यह एक गैरकानूनी गतिविधि बन गई. इसलिए RBI ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है.

पहले से बैंक भी कर रहे थे सख्ती

RBI के सर्कुलर से पहले ही कई बैंक इस पर अतिरिक्त शुल्क और रिवॉर्ड प्वाइंट्स बंद जैसी सख्ती कर चुके थे. HDFC Bank ने जून 2024 से किराया पेमेंट पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगाना शुरू किया था. ICICI Bank ने रिवॉर्ड प्वाइंट्स देना बंद कर दिया. वहीं, SBI Card ने रिवार्ड बंद करने के साथ पेमेंट फीस ₹99 से बढ़ाकर ₹200 तक कर दी थी.

किन प्लेटफॉर्म ने सर्विस बंद की?

मार्च 2024 से ही PhonePe, Paytm, Mobikwik, Freecharge, और Amazon Pay ने रेंट पेमेंट की सेवा बंद करना शुरू कर दिया था. लेकिन अब सितंबर 2025 में आए RBI के निर्देश के बाद CRED और अन्य सभी प्रमुख फिनटेक ऐप्स ने भी इस सुविधा को पूरी तरह से हटा दिया है.

अब आपके पास क्या विकल्प हैं?

यदि आप किराएदार हैं, तो अब आपको अपना किराया देने के लिए UPI, बैंक ट्रांसफर, चेक या ऑटो-पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा. यानी कि अब आप को रेंट देने के लिए क्रेडिट की जगह डेबिट कार्ड का यूज करना होगा. इन विकल्पों में आपको रिवॉर्ड प्वाइंट्स, कैशबैक, या क्रेडिट पीरियड का कोई फायदा नहीं मिलेगा.