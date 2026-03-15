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Hindi Newsबिजनेस2030 तक होगा Gen Z का दबदबा; नई जनरेशन कर सकती है ₹1,09,000 करोड़ खर्च, रिपोर्ट में दावा

2030 तक होगा Gen Z का दबदबा; नई जनरेशन कर सकती है ₹1,09,000 करोड़ खर्च, रिपोर्ट में दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक भारत के ब्यूटी और पर्सनल केयर (BPC) बाजार में Gen Z की हिस्सेदारी लगभग 19 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. Gen Z की हर दो में से एक महिला अपने डिस्पोजेबल इनकम का 20% से ज्यादा ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर खर्च करती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:46 PM IST
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Young and Influential Gen Z : 2030 तक भारत में Gen Z (1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) देश की कुल आबादी का करीब 27 प्रतिशत हिस्सा होगी और लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर की खपत पर नियंत्रण रखेगी. रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक ये पीढ़ी अनुभव, स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) और डिजिटल सुविधा को प्राथमिकता देकर भारत के उपभोक्ता बाजार को नया रूप देगी.

'Gen Z: Defining Trends, Influencing Spends' नाम वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये पीढ़ी पारंपरिक लेबल से दूर रहकर इंक्लूसिविटी, अभिव्यक्ति और ऑथेंटिसिटी को महत्व देती है. इसी वजह से उनके उपभोक्ता व्यवहार में भी नई चींजे आजमाने, सौंदर्य और नए अनुभवों पर खर्च करने का रुझान दिखाई देता है.

ब्यूटी और पर्सनल केयर पर बढ़ता खर्च

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रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के ब्यूटी और पर्सनल केयर (BPC) बाजार में Gen Z की हिस्सेदारी लगभग 19 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. Gen Z की हर दो में से एक महिला अपने डिस्पोजेबल इनकम का 20% से ज्यादा ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर खर्च करती है. इस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है. इसमें स्किन, हेयर और बॉडी केयर के अलग-अलग रूटीन शामिल हैं. Gen Z समाधान को प्राथमिकता देते हैं. इसके कारण वे अक्सर अलग-अलग प्रोडक्ट्स के साथ प्रयोग करते रहते हैं और ब्रैंड लॉयल्टी कम होती जा रही है.

जेंडर-न्यूट्रल ब्यूटी ट्रेंड

रिपोर्ट के अनुसार Gen Z में ब्यूटी ट्रेंड जेंडर-न्यूट्रल होते जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में 'मेंस स्किनकेयर रूटीन' से जुड़ी ऑनलाइन खोजों में 850 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है. आज कई युवा पुरुष मेकअप, स्किनकेयर, एक्ने कंसीलमेंट, फिलर्स, हेयर रिमूवल और ब्राउ ग्रूमिंग जैसे ऑप्शन अपना रहे हैं.

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फैशन इंडस्ट्री में भी Gen Z का असर

रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक फैशन इंडस्ट्री (कपड़े, जूते और एक्सेसरीज) का करीब आधा बाजार Gen Z से प्रभावित होगा. हालांकि, इस पीढ़ी के बीच 1,000 रुपये से कम कीमत वाले फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. भारत की बड़ी फैशन ई-कॉमर्स साइट्स पर Gen Z सबसे बड़ा यूजर समूह बन चुका है, लेकिन प्रति खरीद उनका औसत खर्च मिलेनियल्स के मुकाबले लगभग आधा है.

फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस

फिटनेस भी Gen Z की प्राथमिकताओं में शामिल है. इस पीढ़ी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अपनी आय का 20% तक फिटनेस और खेलों पर खर्च करता है. एथलीजर (Athleisure) प्रोडक्ट्स की बिक्री सालाना दोगुनी हो रही है. ऑनलाइन मार्केटप्लेस में बिकने वाले शीर्ष स्पोर्ट्स फुटवियर ब्रांड्स में से 60% की कीमत 500 से 1,000 रुपये के बीच है.

प्रोटीन और हेल्दी फूड की बढ़ती मांग

स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते वैकल्पिक प्रोटीन की मांग भी तेज हो रही है. नियमित रूप से एक्सरसाइज करने वाले Gen Z युवाओं में से 40% लोग ऐसे प्रोटीन विकल्प पसंद करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2025 के बीच क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की लिस्टिंग में 230% की बढ़ोतरी हुई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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