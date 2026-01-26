शेयर मार्केट के नए किंग हैं Gen Z-Millennials; हर दूसरा नया इन्वेस्टर है 30 साल से कम, रिपोर्ट में खुलासा

NSE Report : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. 2025 में भारत के इक्विटी बाजारों में युवा निवेशक एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं. हालांकि, कोविड महामारी के बाद के सालों की तुलना में नए निवेशकों के जुड़ने की रफ्तार धीमी हो गई है. NSE की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में हर 100 नए निवेशकों में से लगभग 56 की उम्र 30 साल से कम थी. 30 साल से कम उम्र के निवेशकों का नए रजिस्ट्रेशन में 55.9 प्रतिशत हिस्सा था. ये 2024 के 54.2 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है.

नए निवेशकों की औसत उम्र 28 साल

रिपोर्ट की एक मुख्य बात ये है कि नए निवेशकों की औसत उम्र लगभग 28 साल बनी हुई है. ये दिखाता है कि अधिकतर पहली बार और शुरुआती करियर वाले निवेशक अभी भी मार्केट में आ रहे हैं. भले ही नए निवेशकों की कुल संख्या धीमी हो गई है, लेकिन युवा निवेशक अभी भी ग्रोथ में आगे हैं. NSE ने बताया कि औसत उम्र का 28 साल बने रहना पहली बार और शुरुआती करियर वाले निवेशकों की लगातार दिलचस्पी को दिखाता है. महामारी के बाद के समय के पुराने निवेशक अधिक उम्र के ग्रुप में चले गए हैं. फिर भी, नए रजिस्ट्रेशन में ज्यादातर युवा निवेशक ही हैं.

युवा निवेशक

2025 के आखिर तक 30 साल और उससे कम उम्र के निवेशकों ने कुल रजिस्टर्ड निवेशक वर्ग का लगभग 38.7 प्रतिशत हिस्सा बनाया है. ये 2018 के 22.7 प्रतिशत से अधिक है. भले ही युवा निवेशक नए रजिस्ट्रेशन में हावी हैं. लेकिन कुल निवेशकों की आबादी धीरे-धीरे उम्रदराज हो रही है. 2020-22 के शुरुआती निवेशक अधिक उम्र के ग्रुप में जा रहे हैं. इसके बावजूद 30 साल से कम उम्र का ग्रुप बाजार की ग्रोथ को योगदान देना जारी रखे हुए है. रिपोर्ट में 30 साल से कम उम्र के नए निवेशकों के रेश्यो में मामूली गिरावट पर जोर दिया गया. ये महामारी के बाद की तेजी से एक बदलाव है.

क्या-क्या बदला?

2024 में अप्रत्याशित इनफ्लो के बाद 2025 में इंडिविजुअल निवेशक नेट सेलर बन गए. 2025 में इंडिविजुअल निवेशकों से नेट आउटफ्लो 5,717 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 2024 में, नेट निवेश 1.7 लाख करोड़ रुपये का मजबूत था. छह साल का कुल नेट निवेश 4.5 लाख करोड़ रुपये पर बना हुआ है. NSE ने कहा कि 2024 में रिकॉर्ड इनफ्लो के बाद सीधी खरीदारी में कमी आई. लेकिन परिवारों ने बचत को इक्विटी में लगाना जारी रखा.

म्यूचुअल फंड्स ने बढ़त बनाई

परिवार तेजी से इनडायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर को पसंद कर रहे हैं. परिवारों का लगभग आधा इक्विटी एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से है. म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा व्यक्तियों का है. यह निवेशकों की बढ़ती समझदारी और इक्विटी पर लॉन्ग-टर्म नजरिए को दिखाता है.