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Hindi Newsबिजनेस1 अप्रैल से आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव, बैंक खाते में आएंगे कम पैसे, PF,ग्रेज्युटी, TAX भी बदलेगा...पर बुढ़ापे में हो जाएगी बल्ले बल्ले

1 अप्रैल से आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव, बैंक खाते में आएंगे कम पैसे, PF,ग्रेज्युटी, TAX भी बदलेगा...पर बुढ़ापे में हो जाएगी बल्ले बल्ले

Salary Structure change from 1 April:  1 अप्रैल से आपके सैलरी स्पिल में कई बदलाव दिखेंगे. आपकी इनहैंड सैलरी घट सकती है. वहीं पीएफ, ग्रेज्युटी में भी बदलाव होगा.  

 

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 30, 2026, 07:26 AM IST
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1 अप्रैल से आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव, बैंक खाते में आएंगे कम पैसे, PF,ग्रेज्युटी, TAX भी बदलेगा...पर बुढ़ापे में हो जाएगी बल्ले बल्ले

New Salary Rules:  अगले महीने की 1 तारीख को जब आपकी सैलरी आए तो हो सकता है कि उसमें आपकी टेक हो सैलरी कम आए. इनहैंड सैलरी में कटौती हो सकती है. 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 (New Income Tax Act 2025) और न्यू लेबर कोर्ड (Labour Code) लागू हो जाएगा. नए लेबर कोड के लागू होते ही आपकी सैलरी स्ट्रक्चर और टेक होम सैलरी में बदलाव दिखेंगे.  PF, HRA, ग्रेज्युटी, स्पेशल अलाउंस सबसे में बदलाव दिखेगा.   

1 अप्रैल से सैलरी में बदलाव

1 अप्रैल से सैलरी का नया नियम लागू हो जाएगा. 1 अप्रैल 2026 ने 4 न्यू लेबर कोड लागू होने की वजह से आपकी सैलरी स्लिप में बड़े बदलाव दिखेंगे. आपकी टेक हो सैलरी, पीएफ, ग्रेज्युटी,  टैक्स सब बदल जाएगा. इसका असर सिर्फ प्राइवेट कर्मचारियों पर दिखेगा.  सरकारी कर्मचारियों का वेतन पे कमीशन के द्वारा तय किया जाता है. 1 तारीख से सैलरी के अलावा इनकम टैक्स, काम के घंटे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बोनस पर भी नया नियम लागू हो जाएगा. इन बदलावों से भले ही आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान हो, लेकिन इसका फायदा लॉग टर्म में होगा.  1 अप्रैल से नया लेबर कोड लागू होने के बाद  निजी कंपनियों में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी स्रलिप बदल जाएगी.  इनहैंड  सैलरी,  PF, ग्रेज्युटी और इस बदलाव के लॉग टर्म बेनेफिट्स को समझने की कोशिश करते हैं.  उससे पहले समझते हैं कि नया लेबर कोड क्या है ?  

क्या है नया लेबर कोड, जो 1 अप्रैल से लागू होगा 

सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया लेबर कोड लागू किया है. सरकार ने 29 लेबर लॉज को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बनाए हैं, जिसमें कोड ऑन वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (2020) और OSHWC कोड (2020) शामिल है. इस नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सबसे बड़ा बदलाव होगा.CTC का कम से कम 50 फीसदी बेसिक रखना होगा. अब तक कंपनियां बेसिक सैलरी कम करके HRA, स्पेशल अलाउंस ज्यादा रखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब नए नियम के तहत अलाउंस को सैलरी के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं रखा जा सकेगा.  

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(पढ़ें- LPG के बढ़ेंगे दाम? टैक्स,ट्रेन टिकट, सैलरी से सेविंग तक...1 अप्रैल से पेट्रोल में मिलावट! दो दिन बाद क्या-क्या बदलेगा ?)

 

न्यू लेबर कोड से घट जाएगी टेक होम सैलरी ?  

बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा असर आपकी टेक-होम सैलरी पर दिखेगा. बेसिक सैलरी पर ही पीएफ और ग्रैच्युटी का कैलकुलेशन होता है. मतलब साफ है कि बेसिक सैलरी बढ़ने पर पीएफ और ग्रेज्युटी भी बढ़ जाएगी. यानी सैलरी में कटौती भी बढ़ेगी और इनहैंड मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है.  इसे उदाहरण से समझते हैं. मान लेते हैं कि अभी आपकी CTC 50000 रुपये है औप टैक्स बचाने के लिए आपके सैलरी का अधिकांश हिस्सा अलाउंट में रखकर बेसिक सैलरी में सिर्फ 10000 रुपये रखा है तो 1 अप्रैल से यह बदल जाएगा. आपकी बेसिक सैलरी  25000 रुपये हो जाएगी.  बेसिक बढ़ने पर PF और ग्रेज्युटी कटौती भी बढ़ेगा. यानी आपको मिलने वाली टेक होम सैलरी कम हो जाएगी.  

 

नए सैलरी स्ट्रक्चर का नुकसान 

बेसिक सैलरी ज्यादा दिखेगी.  
पीएफ ज्यादा कटेगा
ग्रेज्युटी ज्यादा कटेगा. 
अलाउंस कम होगा.  
टेक होम सैलरी कम हो सकती है

नए सैलरी स्ट्रक्चर का क्या फायदा होगा 

पीएफ ज्यादा कटेगा, यानी रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा.  
ग्रेज्युटी बढ़ने से भविष्य में लम सम अमाउंट ज्यादा मिलेगा. 
नए लेबर कोड से भले ही शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा नुकसान हो, लेकिन लॉग टर्म में आपको फायदा होने वाला है. 

इनकम टैक्स भी बदल जाएगा

बेसिक सैलरी बढ़ने पर कुछ मामलों में आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है. HRA छूट आपकी बेसिक सैलरी पर बेस्ड होती है. अब अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो किराए में से घटने वाला हिस्सा बढ़ेगा. मतलब HRA की टैक्स छूट कम हो जाएगी.अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं तब तो समस्या कम है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों पर इसका असर दिख सकता है.

सैलरी के अलावा काम के घंटों पर भी असर  

नए लेबर कोड के तहत कुल काम के घंटे 48 प्रति सप्ताह हो जाएगा. अगर एक्स्ट्रा घंटे काम करते हैं तो कंपनी आपको दोगुना पेमेंट देगी.  फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए अब सिर्फ 1 साल काम करने पर उन्हें ग्रेज्युटी मिलेगी. पहले इसके लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता था. हालांकि, स्थाई कर्मचारियों के लिए अभी भी 5 साल ही है.  नए लेबर नियमों के मुताबिक कंपनी छोड़ने पर कंपनियों को कर्मचारी के नोटिस पीरिएड खत्म होने के दो दिन बाद फुल एंड फाइनल (F&F) सेटलमेंट पूरा करना होगा. पहले कंपनियां इसके लिए 45 दिन का वक्त लेती थी.  लेऑफ या इस्तीफे के मामले में बोनस या इंसेंटिव के नियम भी बदल जाएंगे. 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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