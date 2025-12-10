Advertisement
पीएम मोदी की देशवास‍ियों से अपील, ...ये एक लाख करोड़ आपके हैं, जल्‍दी क्‍लेम कर लें!

Unclaimed Fund in Account: सरकार की तरफ से बार-बार अनक्लेम्ड अमाउंट को क्‍लेम करने की बात कही जा रही है. इसके ल‍िए सरकार ने Your Money, Your Right अभ‍ियान भी चलाया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:15 PM IST
Your Money, Your Right: सरकार लगातार बैंकों में जमा अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट और पॉल‍िसी के प्रत‍ि जागरूक कर रही है. प‍िछले द‍िनों आरबीआई (RBI) ने इस तरह के पैसों पर क्‍लेम करने के ल‍िए उद्गम पोर्टल (https://udgam.rbi.org.in/) की शुरुआत की थी. इसके जर‍िये लाखों लोगों ने अपना पैसा वापस पाया है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है क‍ि वे अपने पुराने बैंक अकाउंट, इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड में पड़े अनक्लेम्ड (भुलाए हुए) पैसों को तुरंत वापस ले लें.

एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट

एक लिंक्डइन पोस्ट के जर‍िये पीएम मोदी ने बताया कि देश में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ऐसा पैसा पड़ा है, जो लोगों का ही पैसा है लेक‍िन वे इसे भूल गए. पीएम मोदी ने इस पैसे के जो आंकड़े बजाएं, उन्‍हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. उन्‍होंने बताया क‍ि बैंकों में अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट करीब 78,000 करोड़ रुपये है. इसके अलावा इंश्‍योरेंस कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपये, म्यूचुअल फंड में करीब 3,000 करोड़ रुपये और अनक्लेम्ड डिविडेंड 9,000 करोड़ रुपये है.

सरकार ने शुरू की ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ मुहिम
अक्टूबर 2025 में सरकार की तरफ से इस तरह की समस्याओं को खत्‍म करने के लि‍ये ‘Your Money, Your Right’ अभियान शुरू किया गया था. इस अभ‍ियान का मकसद यही है क‍ि लोग अपना पैसा आसानी से ढूंढ सकें और क्‍लेम कर सकें. इसके ल‍िये बैंक, इंश्‍योरेंस, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड के लिए अलग-अलग डिजिटल पोर्टल बनाए गए हैं. आप भी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं.

अभी तक 2,000 करोड़ रुपये वापस लौटाए
सरकार की तरफ से अभ‍ियान शुरू क‍िये जाने के बाद दिसंबर 2025 तक देशभर के 477 जिलों में कैंप लगाए गए. इन कैंप को गांवों से लेकर शहरों तक बैंक, इंश्‍योरेंस कंपनियों, रेगुलेटर और सरकारी विभाग मिलकर संचाल‍ित कर रहे हैं. इन कैंप की मदद से अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपये लोगों को वापस मिल चुके हैं.

प्रधानमंत्री ने इसे 'मूवमेंट' बताते हुए कहा क‍ि इसे धीरे-धीरे और बड़ा करना होगा. उन्होंने हर देशवासी से अपील की कि वे खुद और अपने परिवार के पुराने अकाउंट, पॉल‍िसी या निवेश को चेक करें. पीएम ने यह भी कहा क‍ि ये भुलाए हुए पैसे वापस आते ही परिवारों के लिये बड़ा मौका बन सकता है. पीएम ने जोर देकर कहा कि यह महज पैसा वापस लेने की बात नहीं है. असल मकसद एक ऐसा भारत बनाना जहां हर शख्‍स वित्तीय रूप से सशक्त हो, पारदर्शिता हो और कोई भी अपना हक न छोड़े.

