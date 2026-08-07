Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /EMI नहीं चुकाई तो लॉक हो जाएगा आपका फोन और टैबलेट! RBI ने बदला न‍ियम; ग्राहकों को राहत

EMI नहीं चुकाई तो लॉक हो जाएगा आपका फोन और टैबलेट! RBI ने बदला न‍ियम; ग्राहकों को राहत

RBI Rules on EMI: अभी तक कोई यद‍ि फोन या लैपटॉप की ईएमआई नहीं चुका पाता तो बैंक या फाइनेंस कंपन‍ियां उसे र‍िमोट से पूरी तरह लॉक कर देती हैं. लेक‍िन अब आरबीआई ने इसको लेकर नए न‍ियम जारी क‍िये हैं. इस न‍ियमों से आम आदमी को राहत म‍िलेगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 07, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:16 PM IST
EMI नहीं चुकाई तो लॉक हो जाएगा आपका फोन और टैबलेट! RBI ने बदला न‍ियम; ग्राहकों को राहत
Image Credit: X

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CBSE का बड़ा ऐलान! 15 अगस्त से AI और STEM की मुफ्त ऑनलाइन क्लास, छात्र और शिक्षक भी
2
3
4
5