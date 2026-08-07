RBI EMI Rules: आसान किश्तों पर स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप आदि खरीदना अब आम हो गया है. लेकिन इसका मार्केट बढ़ने के साथ कंपनियों ने एक और काम शुरू किया है. इसमें लोन देने वाली कंपनी (Lenders) या बैंक ईएमआई नहीं चुकाने पर कस्टमर के फोन को रिमोट टेक्निक के जरिये दूर से ही लॉक कर देती हैं. इसके बाद कस्टमर फोन या लैपटॉप यूज नहीं कर पाता. आरबीआई ने लोन देने वाली कंपनियों की इस मनमानी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं. आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किये गए हैं.
इन निर्देशों में यह बताया गया कि लोन देने वाली कंपनी या बैंक फाइनेंस कराए गए स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप को रिमोटली कब कंट्रोल या बैन कर सकती है? फोन लॉक होने के बाद भी कुछ सर्विस चालू रहेंगी. यदि बकाया देने के बाद भी फोन अनलॉक नहीं हुआ तो तो बैंक को कस्टमर को कितना जुर्माना देना होगा. आरबीआई की तरफ से तय किया गया नया रेगुलेशन 1 जनवरी 2027 से देशभर में लागू हो जाएगा. बैंकिंग सेक्टर के इतिहास में यह पहला मौका है जब आरबीआई ने तकनीक के जरिये की जाने वाली लोन वसूली को कंट्रोल करने के लिए कदम बढ़ाया है.
आरबीआई की तरफ से नोटिस किया गया कि बैंक और लोन देने वाली कंपनियां तकनीक के आधार पर रिकवरी प्रोसेस का तेजी से यूज कर रही थीं. जब लोन लेने वाला कोई शख्स ईएमआई नहीं दे पाता तो ये कंपनियां फाइनेंस किये गए डिवाइस को रिमोटली लॉक कर देती थीं. आरबीआई का कहना है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया वसूलने का पूरा अधिकार है. लेकिन रेग्युलेटर का यह भी सोचना है कि यह तकनीक ग्राहकों के उत्पीड़न या अनुचित वसूली का जरिया नहीं बन जाए. इसमें यह जिक्र किया गया है कि डिवाइस पर कब पाबंदी लगाई जा सकती है. यह भी बताया कि फोन लॉक होने के बाद कौन से जरूरी फीचर्स काम करते रहेंगे? बकाया के लिए नोटिस कब भेजा जाएगा और बकाया मिलते ही कितने समय में डिवाइस को दोबारा चालू करना जरूरी होगा.
क्या बैंक किसी भी डिवाइस को लॉक कर सकता है? इसका एक शब्द में जवाब नहीं है. आरबीआई ने अपनी आदेश में साफ किया कि रिमोट रिस्ट्रिक्शन तकनीक को तब ही यूज किया जा सकता है जब लोन खास तौर पर उस डिवाइस को खरीदने के लिए दिया गया हो. आसान शब्दों आप इस तरह समझिए यदि आपने पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन या कोई ऐसा लोन लिया है जो सीधे उस स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से नहीं जुड़ा है तो रिकवरी के लिए बैंक आपके डिवाइस को लॉक नहीं कर सकता. इसके अलावा कोई भी बैंक ईएमआई मिस होने के तुरंत बाद आपके फाइनेंस किये गए फोन को रिमोटली लॉक नहीं कर सकता.
नियम यह है कि रिमोट से रोक लगाने का प्रोसेस तब ही शुरू किया जाएगा, जब 30 दिन तक ओवरड्यू रहे. फाइनेंस पर लिये गए किसी भी डिवाइस पर पूरा बैन तब ही लगाया जा सकेगा, जब लोन का पेमेंट लगातार 60 दिन तक नहीं किया गया हो. रिजर्व बैंक की तरफ से यह भी जोर दिया गया कि बैन लगाने पर बैंक किसी भी फोन को पूरी तरह ठप या बेकार नहीं बना सकता. आरबीआई की तरफ से कहा गया कि कुछ बेहद जरूरी और बेसिक सर्विस चलती रहनी चाहिए. निम्नलिखित सर्विस को चालू रखने की अनुमति दी गई है-
एसएमएस (SMS) सर्विस
इमरजेंसी कम्युनिकेशन जैसे एसओएस (SOS) फीचर्स
ग्राहक के रोजगार से जुड़ी जरूरी डिजिटल सुविधाएं
इसके अलावा प्राइवेसी (Privacy) का राइट आरबीआई कस्टमर का अधिकार है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोन रिकवरी में यूज होने वाली टेक्निक को ग्राहकों के पर्सनल डेटा एक्सेस करने के लिए यूज नहीं कर सकते. नए नियमों के तहत बैंक या फाइनेंस कंपनियां-
कॉन्टैक्ट लिस्ट
फोटो
वीडियो
एसएमएस मैसेज
कॉल लॉग्स
लोकेशन हिस्ट्री
लोन रिकवरी
आदि से जुड़े किसी भी पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकतीं.
डिवाइस पर बैन लगाने से पहले कस्टमर को इस बारे में जानकारी देना जरूरी होगा. आरबीआई की तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि लोन अप्रूवल देने समय बैंकों को यह साफ तौर पर बताना होगा कि ईएमआई नहीं चुकाने की हालत में डिवाइस को रिमोटली लॉक किया जा सकता है. जब भी रिमोट से बैन लगाया जाना हो, उससे ठीक पहले कस्टमर को इस बारे में पहले से बताना होगा. इतना ही नहीं, बैलेंस चुकाए जाने के बाद डिवाइस को अनलॉक करने के लिए भी आरबीआई ने समय-सीमा तय कर दी है. ग्राहक जैसे ही अपना ड्यू चुका देता है, बैंक को बिना किसी देरी के डिवाइस से सभी पाबंदियां हटानी होंगी.