आरबीआई की तरफ से नोट‍िस क‍िया गया क‍ि बैंक और लोन देने वाली कंपन‍ियां तकनीक के आधार पर रिकवरी प्रोसेस का तेजी से यूज कर रही थीं. जब लोन लेने वाला कोई शख्‍स ईएमआई नहीं दे पाता तो ये कंपन‍ियां फाइनेंस किये गए डिवाइस को रिमोटली लॉक कर देती थीं. आरबीआई का कहना है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया वसूलने का पूरा अधिकार है. लेकिन रेग्‍युलेटर का यह भी सोचना है क‍ि यह तकनीक ग्राहकों के उत्पीड़न या अनुचित वसूली का जरिया नहीं बन जाए. इसमें यह ज‍िक्र क‍िया गया है क‍ि डिवाइस पर कब पाबंदी लगाई जा सकती है. यह भी बताया क‍ि फोन लॉक होने के बाद कौन से जरूरी फीचर्स काम करते रहेंगे? बकाया के लि‍ए नोट‍िस कब भेजा जाएगा और बकाया म‍िलते ही कितने समय में ड‍िवाइस को दोबारा चालू करना जरूरी होगा.