30 नवंबर के बाद फ्रीज हो जाएगा बैंक अकाउंट, नहीं निकाल पाएंगे खाते से पैसा, अगर...इस सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को किया Alert

PNB Account Deactivate: अगर आपका बैंक खाता सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. 30 नवंबर तक उन सभी ग्राहकों के बैंक अकाउंट को कैंसिल या ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिन्होंने अब तक अपने केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है. बैंक की ओर से बार-बार इसके लिए अपडेट भेजे जा रहे हैं.

बंद हो जाएगा बैंक खाता

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि अगर वो 30 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो उनका अकाउंट ऑपरेटिव नहीं रहेगा. मतलब आप अपने अकाउंट से बैलेंस रहने के बाद भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं निकाल पाएंगे. बैंक की ओर से केवाईसी के लिए 30 नवंबर 2025 तक की डेडलाइन तय की गई है. बैंक की ओर से पहले इसके लिए अगस्त तक का वक्त दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया.

केवाईसी नहीं किया तो क्या होगा ?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्दश पर सभी बैंक खाताधारकों के लिए केवाईसी जरूरी है. बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बेहद जरूरी है. अगर आप इसे तय समयसीमा के भीतर पूरा नहीं करते हैं तो आप अपने बैंक खाते से ही बैंकों का लेनदेन, जमा, निकासी कुछ भी नहीं कर पाएंगे.

क्या होता है KYC

केवाईसी मतलब Know Your Customer. जिसके तहत खाताधारकों की पहचान सत्यापित की जाती है. KYC पूरा नहीं होने पर बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी खाते, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फाइनेंशियल क्राइम को बढ़ावा मिलता है. आपका हैंक खाता हैकर्स के निशाने पर आ जाता है. खासकर वो जो बैंक के पुराने खाताधारक हैं. उनके लिए भी, जिन्होंने अपना पता बदला है,जिनके पहचान पत्र की वैधता खत्म हो गई है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर पैन कार्ड अपडेट नहीं है.

केवाईसी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी

केवाईसी अपडेट के लिए आपको आधार कार्ड / वोटर ID / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा बिजली बिल / गैस बिल / बैंक स्टेटमेंट, PAN कार्ड या Form 60, खाताधारक की पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत है.