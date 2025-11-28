Advertisement
trendingNow13021131
Hindi Newsबिजनेस

30 नवंबर के बाद फ्रीज हो जाएगा बैंक अकाउंट, नहीं निकाल पाएंगे खाते से पैसा, अगर...इस सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को किया Alert

अगर आपका बैंक खाता सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. 30 नवंबर तक उन सभी ग्राहकों के बैंक अकाउंट को कैंसिल या ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिन्होंने अब तक अपने केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 28, 2025, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 नवंबर के बाद फ्रीज हो जाएगा बैंक अकाउंट, नहीं निकाल पाएंगे खाते से पैसा, अगर...इस सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को किया Alert

PNB Account Deactivate: अगर आपका बैंक खाता सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. 30 नवंबर तक उन सभी ग्राहकों के बैंक अकाउंट को कैंसिल या ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिन्होंने अब तक अपने केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है. बैंक की ओर से बार-बार इसके लिए अपडेट भेजे जा रहे हैं. 

बंद हो जाएगा बैंक खाता  

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि अगर वो 30 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो उनका अकाउंट ऑपरेटिव नहीं रहेगा. मतलब आप अपने अकाउंट से बैलेंस रहने के बाद भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं निकाल पाएंगे. बैंक की ओर से केवाईसी के लिए 30 नवंबर 2025 तक की डेडलाइन तय की गई है. बैंक की ओर से पहले इसके लिए अगस्त तक का वक्त दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया.   

Add Zee News as a Preferred Source

केवाईसी नहीं किया तो क्या होगा ? 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्दश पर सभी बैंक खाताधारकों के लिए केवाईसी जरूरी है. बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बेहद जरूरी है. अगर आप इसे तय समयसीमा के भीतर पूरा नहीं करते हैं तो आप अपने बैंक खाते से ही बैंकों का लेनदेन, जमा, निकासी कुछ भी नहीं कर पाएंगे.  

क्या होता है KYC

केवाईसी मतलब Know Your Customer. जिसके तहत खाताधारकों की पहचान सत्यापित की जाती है. KYC पूरा नहीं होने पर बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी खाते, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फाइनेंशियल क्राइम को बढ़ावा मिलता है. आपका हैंक खाता हैकर्स के निशाने पर आ जाता है. खासकर वो जो बैंक के पुराने खाताधारक हैं. उनके लिए भी, जिन्होंने अपना पता बदला है,जिनके पहचान पत्र की वैधता खत्म हो गई है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर पैन कार्ड अपडेट नहीं है. 

केवाईसी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी  

केवाईसी अपडेट के लिए आपको  आधार कार्ड / वोटर ID / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा  बिजली बिल / गैस बिल / बैंक स्टेटमेंट, PAN कार्ड या Form 60, खाताधारक की पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

PNB bank

Trending news

कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद