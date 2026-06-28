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FD, सोना या शेयर... पत्नी को गिफ्ट किए पैसों को निवेश करने से पहले जान लें टैक्स नियम

आयकर अधिनियम की धारा 64 के तहत लागू क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होते हैं. इनका उद्देश्य परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति या धन ट्रांसफर कर टैक्स बचाने की कोशिशों को रोकना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 28, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:00 PM IST
FD, सोना या शेयर... पत्नी को गिफ्ट किए पैसों को निवेश करने से पहले जान लें टैक्स नियम
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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