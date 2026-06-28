/FD, सोना या शेयर... पत्नी को गिफ्ट किए पैसों को निवेश करने से पहले जान लें टैक्स नियम

Income Tax Rules : अगर आपने टैक्स बचाने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को पैसे गिफ्ट किए हैं और उन्होंने उन पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), सोना, म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश किया है, तो उस निवेश से होने वाली आय पर टैक्स आपकी पत्नी नहीं, बल्कि आपको देना पड़ सकता है.
आयकर अधिनियम की धारा 64 के तहत लागू क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होते हैं. इनका उद्देश्य परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति या धन ट्रांसफर कर टैक्स बचाने की कोशिशों को रोकना है.
क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति की आय को आपकी कुल आय में जोड़कर उस पर टैक्स लगाया जाता है. यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को धनराशि उपहार में देता है और पत्नी उसी रकम से FD, गोल्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं, तो उस निवेश से होने वाली ब्याज, डिविडेंड या अन्य आय पति की आय मानी जाएगी और उसी के अनुसार टैक्स देना होगा.
यदि पत्नी अपनी तकनीकी या पेशेवर योग्यता के आधार पर स्वयं कमाई करती हैं, तो उस आय पर क्लबिंग के नियम लागू नहीं होंगे. उदाहरण के लिए, यदि पत्नी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी अन्य पेशेवर योग्यता के आधार पर आय अर्जित करती हैं, तो वह आय उनकी अपनी मानी जाएगी.
आयकर कानून के तहत कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनसे क्लबिंग के नियमों से बचा जा सकता है.
माता-पिता को पैसे गिफ्ट करें: यदि आप अपने माता-पिता को पैसे उपहार में देते हैं और वे उस रकम को FD या अन्य निवेश में लगाते हैं, तो उससे होने वाली आय उन्हीं के नाम पर टैक्स योग्य होगी. इस पर क्लबिंग के नियम लागू नहीं होते.
शादी में मिले गिफ्ट: विवाह के अवसर पर मिले पैसे या संपत्ति पर न तो देने वाले और न ही पाने वाले को टैक्स देना होता है. हालांकि, यदि उस रकम का निवेश किया जाता है, तो उससे होने वाली आय प्राप्तकर्ता के हाथों में टैक्स योग्य होगी.
PPF में निवेश: यदि पत्नी या नाबालिग बच्चे के नाम पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश किया जाता है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री रहता है. इसलिए क्लबिंग का असर भी नहीं पड़ता. हालांकि, प्रत्येक PPF खाते में निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है.