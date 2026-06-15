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‘Z’ का एक और रिकॉर्ड, लीनियर इकोसिस्टम में बनाई मजबूत बढ़त, 18.6% मार्केट शेयर किया हासिल

शानदार कहानियों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए पूरे भारत में एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के चलन को आगे बढ़ाते हुए, कंटेंट और टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('Z') ने लीनियर इकोसिस्टम में अपनी मजबूत मौजूदगी और बढ़ाई है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 15, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:07 PM IST
‘Z’ का एक और रिकॉर्ड, लीनियर इकोसिस्टम में बनाई मजबूत बढ़त, 18.6% मार्केट शेयर किया हासिल

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