जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('Z') ने देश भर में अपनी लीनियर मौजूदगी को मजबूत किया और 18.6% मार्केट शेयर हासिल किया है. कंपनी ने अपनी ओमनीचैनल कंटेंट रणनीति के दम पर अपने लीनियर पोर्टफोलियो में जबरदस्त बढ़त हासिल की है. ब्लॉकबस्टर फिल्मों के प्रीमियर और साथ ही मजबूत फिक्शन और नॉन-फिक्शन शो की वजह से अलग-अलग भाषाओं वाले बाजारों में दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.
शानदार कहानियों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए पूरे भारत में एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के चलन को आगे बढ़ाते हुए, कंटेंट और टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('Z') ने लीनियर इकोसिस्टम में अपनी मजबूत मौजूदगी और बढ़ाई है. कंपनी ने 2026 के 22वें हफ्ते में 18.6% (15+ इंडिया अर्बन) का मार्केट शेयर हासिल किया है, जो पिछले 48 हफ्तों में सबसे ज्यादा है. कंपनी को अपने मेन हिंदी चैनलों (जी टीवी और जी सिनेमा) की वजह से पिछली तिमाही के मुकाबले व्यूअरशिप में 120 बेसिस पॉइंट्स की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली.
कंपनी की मजबूत ओमनी-चैनल कंटेंट स्ट्रैटेजी से अलग-अलग भाषाओं वाले बाजारों में जबरदस्त फायदा हो रहा है. फिक्शन प्रोग्रामिंग में इमोशनल कहानियों और असरदार नॉन-फिक्शन शो के नए कंटेंट को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दर्शकों को परिवार के साथ देखने का पूरा अनुभव देने के लिए, एंटरटेनमेंट के साथ-साथ खास फिल्मों के प्रीमियर भी दिखाए जा रहे हैं.
कंपनी का मेन हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) 'जी टीवी' लगातार मजबूत ग्रोथ कर रहा है और HSM (हिंदी भाषी बाजार) में 17 हफ्तों से प्राइमटाइम लीडर बना हुआ है. चैनल ने अपने फिक्शन शो – 'गंगा माई की बेटियां', 'वसुधा' और 'तुम से तुम तक' के साथ अपनी स्थिति और मजबूत की है. ये शो इस जॉनर में टॉप 3 स्थानों पर हैं. 'तू ही रे दिल में' और 'दिलों की राम लीला' जैसे आने वाले शो, जिनमें मजबूत किरदार और जबरदस्त इमोशनल अपील है, के साथ 'जी टीवी' अपनी पकड़ मजबूत करने और हिंदी GEC मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है.
मूवी जॉनर में, 'जी सिनेमा' ने 22वें हफ्ते में 27% की व्यूअरशिप ग्रोथ के साथ लीडिंग चैनल का ताज अपने नाम किया. यह ग्रोथ 'अखंड 2 – थांडवम', 'किष्किंधापुरी' और 'दिल मदरासी' जैसी लोकप्रिय फिल्मों के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर की वजह से हुई. एक्शन, हॉरर और थ्रिल से भरपूर इन फिल्मों को दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली.
अलग-अलग भाषाओं के मार्केट में भी मजबूत ग्रोथ देखी गई, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में टॉप 2 स्थानों पर मजबूत स्थिति बनी रही. 'जी मराठी' सबसे तेजी से बढ़ने वाला मराठी GEC बना रहा, जिसमें हाल के हफ्ते में 33.9% (Q4FY26) से बढ़कर 38.8% की ग्रोथ देखी गई. खास बात यह है कि चैनल की व्यूअरशिप में 3 साल (मई '26 बनाम मई '23) में 82% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह नॉन-प्राइमटाइम ओरिजिनल प्रोग्रामिंग में रणनीतिक विस्तार है. चैनल के शानदार फिक्शन शो की वजह से यह टॉप 10 रैंकिंग में 5 शो के साथ स्लॉट लीडरशिप हासिल करने में कामयाब रहा है. मराठी मूवीज क्लस्टर ने भी 57.8% हिस्सेदारी के साथ अपनी लीडरशिप को मजबूत किया है.
पूर्वी क्षेत्र में, जी बांग्ला ने कोलकाता में सभी जॉनर में नंबर 1 चैनल का अपना स्थान बनाए रखा. चैनल ने 'सा रे गा मा पा' और 'दीदी नंबर 1' जैसे बड़े और असरदार कंटेंट IP के दम पर नॉन-फिक्शन में भी लीडरशिप हासिल की. फिक्शन और नॉन-फिक्शन दोनों में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से चैनल इस भाषा में 14 प्राइम टाइम स्लॉट में से 10 पर कब्जा करने में कामयाब रहा है. इस मार्केट में कंपनी का मूवी चैनल, जी बांग्ला सोनार, भी 39.4% हिस्सेदारी के साथ मूवीज जॉनर में दबदबा बनाए हुए है. कंपनी को ओडिया GEC मार्केट से लगातार फायदा हो रहा है और 'जी सार्थक' (Zee Sarthak) लगातार छठे साल इस जॉनर में अपनी मजबूत लीडरशिप बनाए हुए है.
साउथ रीजन कंपनी के लीनियर पोर्टफोलियो के लिए तेजी से बढ़ने वाले सबसे मजबूत क्षेत्रों में से एक रहा है और यह अपने बेहतरीन कंटेंट के जरिए कुल मार्केट शेयर में अहम योगदान दे रहा है. 'जी कन्नड़' (Zee Kannada) ने शानदार प्रदर्शन किया और लगातार आठवें साल GEC जॉनर में अपनी लीडरशिप बनाए रखी. इसके फिक्शन शो टॉप 10 में 5 स्लॉट पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि 'सा रे गा मा पा लिल चैंप्स' (Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs) और 'जोड़ी नंबर 1' (Jodi No. 1) जैसे नॉन-फिक्शन शो दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जा रहे हैं.
'जी तेलगु' (Zee Telugu) ने पिछले 5 हफ्तों में से 2 हफ्तों में नंबर 1 GEC चैनल का स्थान हासिल किया है, ऐसा 2020 के बाद पहली बार हुआ है. यह चैनल हैदराबाद में भी सभी जॉनर में सबसे आगे है. मूवी चैनल 'जी सिनेमालू' (Zee Cinemalu) 25.2% शेयर के साथ तेलुगु मूवीज जॉनर में नंबर 2 की जगह पर बना हुआ है. इसी तरह, जी तमिल मार्केट में सबसे तेजी से बढ़ने वाला चैनल है, जिसका शेयर Q4FY26 में बढ़कर 21.1% हो गया है. यह चैनल ग्रामीण इलाकों में 24.9% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है. जी केरलम ने भी मई 2026 में 11.5% मार्केट शेयर के साथ मलयालम GEC में दूसरा स्थान हासिल किया.
कंटेंट स्ट्रैटजी की सफलता पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुंसुर ने कहा, 'एक नेटवर्क के तौर पर, हमारी सफलता का राज अपने वादे पर कायम रहते हुए लगातार बदलते कंज्यूमर को समझना है. हमारा मानना है कि एंटरटेनमेंट का भविष्य प्रीमियम और संस्कृति से जुड़ी कहानियों में है, जो असली हों, भावनाओं से जुड़ी हों और जिन्हें बेहतरीन सिनेमैटिक अंदाज में बनाया गया हो.'
चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुंसुर ने कहा, 'साल के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले समय में भी दर्शकों ने हमारी कहानियों को ही चुना. हमारे लिए, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली कहानी कहने का हुनर इवेंट्स और कॉम्पिटिशन से कहीं ऊपर है. आगे बढ़ते हुए, हमारा फोकस कंज्यूमर को गहराई से समझने, ऐसी कहानियां सुनाने जो मायने रखती हों और एक मजबूत कंटेंट इकोसिस्टम बनाने पर रहेगा. यह उपलब्धि उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन हमारे लिए यह एक बहुत बड़े सफर का बस एक कदम है.' हाल ही में 'Unite8 Sports' ब्रांड नाम के तहत चार स्पोर्ट्स चैनलों को लॉन्च करने और अलग-अलग भाषाओं में नए फिक्शन और नॉन-फिक्शन शो शुरू करने से कंपनी मजबूत कंटेंट के दम पर ज्यादा से ज्यादा दर्शक पाने की अच्छी स्थिति में है.