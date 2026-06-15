चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुंसुर ने कहा, 'साल के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले समय में भी दर्शकों ने हमारी कहानियों को ही चुना. हमारे लिए, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली कहानी कहने का हुनर ​​इवेंट्स और कॉम्पिटिशन से कहीं ऊपर है. आगे बढ़ते हुए, हमारा फोकस कंज्यूमर को गहराई से समझने, ऐसी कहानियां सुनाने जो मायने रखती हों और एक मजबूत कंटेंट इकोसिस्टम बनाने पर रहेगा. यह उपलब्धि उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन हमारे लिए यह एक बहुत बड़े सफर का बस एक कदम है.' हाल ही में 'Unite8 Sports' ब्रांड नाम के तहत चार स्पोर्ट्स चैनलों को लॉन्च करने और अलग-अलग भाषाओं में नए फिक्शन और नॉन-फिक्शन शो शुरू करने से कंपनी मजबूत कंटेंट के दम पर ज्यादा से ज्यादा दर्शक पाने की अच्छी स्थिति में है.