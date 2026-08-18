/नतीजों के बाद ZMCL की क्या है नई रणनीति? CEO रक्तिम दास ने अनिल सिंघवी से बताया फ्यूचर रोडमैप

इस वक्त शेयर बाजार में कंपनियों के तिमाही नतीजों का दौर जारी है. इसी कड़ी में Zee Media Corporation ने भी हाल में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं. नतीजों के बाद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने Zee Media Corporation के CEO रक्तिम दास से खास बातचीत की है. इस बातचीत में कंपनी के आगामी प्रोजेक्ट्स, तिमाही नतीजों, डिजिटल रणनीति और आने वाले समय के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा हुई. तिमाही प्रदर्शन की बात करें तो तिमाही आधार पर Zee Media Corporation का रेवेन्यू 20% बढ़कर ₹191 करोड़ पहुंच गया है. वहीं, ऑपरेटिंग मुनाफा यानी EBITDA ये पिछली तिमाही में ₹11 करोड़ के घाटे में था. इस बार ₹16 करोड़ के मुनाफे में आ गया है. कंपनी का मार्जिन करीब 8.5% रहा, जबकि घाटा ₹26 करोड़ से कम होकर ₹12 करोड़ रह गया है.