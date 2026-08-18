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नतीजों के बाद ZMCL की क्या है नई रणनीति? CEO रक्तिम दास ने अनिल सिंघवी से बताया फ्यूचर रोडमैप

ZMCL के CEO रक्तिम दास ने Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत में QoQ नतीजों, डिजिटल रणनीति, नए प्रोजेक्ट्स और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 18, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:54 PM IST
नतीजों के बाद ZMCL की क्या है नई रणनीति? CEO रक्तिम दास ने अनिल सिंघवी से बताया फ्यूचर रोडमैप
Image Credit: अनिल सिंघवी की जी मीडिया के CEO रक्तिम दास से खास बातचीत

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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