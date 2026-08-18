/नतीजों के बाद ZMCL की क्या है नई रणनीति? CEO रक्तिम दास ने अनिल सिंघवी से बताया फ्यूचर रोडमैप

इस वक्त शेयर बाजार में कंपनियों के तिमाही नतीजों का दौर जारी है. इसी कड़ी में Zee Media Corporation ने भी हाल में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं. नतीजों के बाद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने Zee Media Corporation के CEO रक्तिम दास से खास बातचीत की है. इस बातचीत में कंपनी के आगामी प्रोजेक्ट्स, तिमाही नतीजों, डिजिटल रणनीति और आने वाले समय के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा हुई. तिमाही प्रदर्शन की बात करें तो तिमाही आधार पर Zee Media Corporation का रेवेन्यू 20% बढ़कर ₹191 करोड़ पहुंच गया है. वहीं, ऑपरेटिंग मुनाफा यानी EBITDA ये पिछली तिमाही में ₹11 करोड़ के घाटे में था. इस बार ₹16 करोड़ के मुनाफे में आ गया है. कंपनी का मार्जिन करीब 8.5% रहा, जबकि घाटा ₹26 करोड़ से कम होकर ₹12 करोड़ रह गया है.
ZMCL के CEO रक्तिम दास ने बताया कि QoQ आधार पर रेवेन्यू में 21% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि EBITDA लेवल पर 74% की ग्रोथ देखने को मिली. उन्होंने इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण बताए हैं.
ट्रांसफॉर्मेशन यानी संगठनात्मक बदलाव: कंपनी ने Omni-channel न्यूज ब्रांड स्ट्रैटजी को अपनाया है. इसका उद्देश्य ये है कि दर्शक चाहे टीवी, मोबाइल या किसी अन्य स्क्रीन पर कंटेंट देख रहे हों, Zee Media हर टचप्वाइंट पर उनके लिए प्रासंगिक बना रहे. इसके लिए न्यूजरूम में टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाकर संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं.
रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन: कंपनी केवल पारंपरिक विज्ञापन से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहना चाहती. इसके लिए ब्रांडेड कंटेंट, इवेंट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे नए रेवेन्यू मॉडल पर काम किया जा रहा है. साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बड़े यूजर बेस का इस्तेमाल करते हुए ARPU (Average Revenue Per User) बढ़ाने और सब्सक्रिप्शन मॉडल विकसित करने पर भी फोकस है.
CEO रक्तिम दास के मुताबिक, विज्ञापन कारोबार में ऑन-ग्राउंड मोनेटाइजेशन के साथ डिजिटल और ब्रॉडकास्ट को मिलाकर ऑफर तैयार किए गए. कंपनी ने एडवरटाइजर की बिजनेस जरूरतों और पेन प्वाइंट्स को समझने पर जोर दिया है. इसी आधार पर उन्हें कस्टमाइज्ड कंटेंट और एडवरटाइजिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कंपनी ने मार्केट के प्रति अपनी अप्रोच में भी बदलाव किया है. अब फोकस एडवरटाइजर के लिए बेहतर मोनेटाइजेशन तैयार करने और उनकी जरूरत के अनुसार समाधान पेश करने पर है.
डिजिटल बिजनेस की रणनीति पर CEO रक्तिम दास ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य अलग-अलग टचप्वाइंट्स पर ऑडियंस से लगातार जुड़े रहना है. उनके मुताबिक डिजिटल और ब्रॉडकास्ट को दो अलग-अलग कारोबार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि दोनों को एक इंटीग्रेटेड बिजनेस एप्रोच के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है. कंटेंट का फॉर्मेट प्लेटफॉर्म के हिसाब से बदलेगा. लेकिन, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डिजिटल और ब्रॉडकास्ट दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा.
रक्तिम दास के अनुसार, Zee Media की आगे की रणनीति चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित है.
फ्लैगशिप ब्रांड्स पर फोकस: Zee News और Zee Business जैसे प्रमुख ब्रांड्स कंपनी की रणनीति के केंद्र में बने रहेंगे. Zee Business में आगे प्रीमियम कंटेंट और सब्सक्रिप्शन मॉडल की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है.
WION का विस्तार: WION को भारत का पहला ग्लोबल न्यूज चैनल बताते हुए रक्तिम दास ने कहा कि इसके 10 साल पूरे हो रहे हैं. आने वाली तिमाहियों में WION की पहुंच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और बढ़ाने की योजना है.
रीजनल चैनल्स: कंपनी के रीजनल नेटवर्क में मजबूत मौजूदगी है. ब्रॉडकास्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर रीजनल मार्केट में रिटेल एडवरटाइजर्स को आकर्षित करने का बड़ा अवसर मौजूद है.
'Zee Bharat' का री-लॉन्च: युवाओं को ध्यान में रखते हुए 'Zee Bharat' को नए अवतार में लॉन्च किया गया है. यह सोशल-फर्स्ट, डिजिटल-नेटिव और 24/7 स्ट्रीमिंग यूथ कल्चर न्यूज ब्रांड है. इसके कंटेंट में 30% न्यूज और 70% नॉन-न्यूज कंटेंट शामिल है, जो युवाओं की लाइफस्टाइल और रुचियों से जुड़ा होगा.
टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल को लेकर CEO ने बताया कि न्यूजरूम में AI की मदद से स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है. कंपनी का बड़ा विजन पूरे न्यूज इकोसिस्टम के लिए एक Digital Brain यानी Intelligence Warehouse तैयार करना है. ये Digital Brain संगठन के पुराने और मौजूदा नॉलेज बेस का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा सटीक और बेहतर कंटेंट तैयार करने में मदद करेगा.
फंड रेजिंग से प्राप्त राशि के इस्तेमाल पर रक्तिम दास ने बताया कि कंपनी मुख्य रूप से इन फंड्स का इस्तेमाल इन-हाउस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कंटेंट एक्विजिशन के लिए कर रही है.
रक्तिम दास ने बताया कि पिछले 8-9 महीनों से कंपनी को फ्यूचर-रेडी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, आने वाले समय में Zee News, Zee Business, WION, Zee Bharat और टेक्नोलॉजी से लैस 'Digital Brain' के जरिए टिकाऊ और मजबूत ग्रोथ हासिल करना कंपनी की प्रमुख प्राथमिकता रहेगी. कंपनी का फोकस आगे भी आय में ग्रोथ बनाए रखने पर रहेगा. इसके साथ ही युवाओं को नए प्रोजेक्ट्स और ब्रांड्स के साथ जोड़ना भी कंपनी के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है.
(डिस्क्लेमर: Zee Business और Zee Media दोनों ही Zee Group का हिस्सा हैं. किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें)