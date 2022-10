Zee News Select: बिजनेस से जुड़ी आज की टॉप 10 खबरें, जो आपके लिए जानना है जरूरी | 30 October 2022

1- Card Benefit: अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड तो अभी करें ये काम, फ्री में मिलेगा नाश्‍ता और खाना Click Here To Read

Credit Card Lounge: आजकल ज्‍यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड रहता ही है. आप उस कार्ड के कई फीचर के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप हजारों रुपये का अपने खाने का बिल बचा सकते हैं. जी हां ज्‍यादातर क्रेडिट कार्ड में ये फीचर होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता. अगर आप इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है. आप बताए गए तरीकों से अपना ब्रेक फास्‍ट, लंच और डीनर पर खर्च कम कर सकते हैं.

2- Rakesh Jhunjhunwala Tips: करोड़पति बनने के लिए राकेश झुनझुनवाला ने दिए थे ये फॉर्मूले, अपना लिए तो बरसेगा पैसा! Click Here To Read

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: दिग्गज शेयर बाजार निवेशक और भारतीय अरबपति राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी कही गई बातें आज भी लोगों को याद है. 'स्टॉक मार्केट के बिग बुल' और 'इंडियाज वॉरेन बफे' के रूप में पहचाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला भारतीय शेयर मार्केट (Share Market) को लेकर हमेशा से बुलिश रहे हैं. वहीं राकेश झुनझुनवाला ने कम पैसों से निवेश की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए किसी सपने के समान है. हालांकि राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में निवेश करने के कुछ फॉर्मूले भी बताए हैं, जिन्हें अपनाकर निवेशक अमीर बनने की दिशा में कदम उठा सकते हैं.

3- Petrol Price: यहां मिल रहा है सबसे सस्ता पेट्रोल, डीजल के दाम भी है बेहद कम, जल्दी से चेक करें कीमत Click Here To Read

Diesel Price: पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतें लोगों के लिए काफी मायने रखती है. पेट्रोल और डीजल की खपत भी देश में बड़े पैमाने पर होती है. ऐसे में इनकी कीमत भी लोगों पर काफी असर डालती है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने या बढ़ने से बड़े स्तर पर लोग प्रभावित होते हैं. वहीं दूसरी चीजों के दाम भी इससे काफी प्रभावित होते हैं. हालांकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि देश में कहां-कहां सस्ता पेट्रोल मिल रहा है और कहां कम दाम पर डीजल मिल रहा है.

4- Investment Tips: कम वक्त में कमाना है पैसा? ये इंवेस्टमेंट ऑप्शन कर देंगे मालामाल, फटाफट करें चेक Click Here To Read

Investment: कम वक्त में हर कोई अमीर बनना चाहता है. हालांकि अमीर बनने के लिए भी कुछ कोशिशें जरूर करनी होती है. कम वक्त में अगर ज्यादा पैसा मिले तो हर इंसान खुश ही नजर आता है. वहीं इंवेस्टमेंट के जरिए कम समय में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है. अगर आप भी कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ इंवेस्टमेंट ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे शॉर्ट टर्म इंवेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जिनमें निवेश कर कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है...

5- Multibagger Stock: पैसा छापने की मशीन है ये स्टॉक! एक लाख को बना डाला 5 करोड़ रुपये Click Here to Read

Bullish Stock: शेयर बाजार में हजारों की संख्या में शेयर मौजूद है. हालांकि बढ़िया शेयर चुनना काफी बड़ा टास्क है. वहीं शेयर बाजार में कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने निवेशकों को कई गुना रिटर्न दिया है. इस रिटर्न की बदौलत कई निवेशक करोड़पति तक बन चुके हैं. वहीं निवेशकों को कई गुना रिटर्न देने वाले शेयर को मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) के तौर पर जाना जाता है. आज हम एक ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है.

6- Electricity Bill: अब मिलेगी बिजली बिल में छूट, सरकार के ऐलान से इनकी हुई मौज Click Here to Read

Electricity Bill Payment: बिजली लोगों की मूलभूत सुविधाओं में गिनी जाती है. लोगों को अगर बिजली की आपूर्ति हो रही है तो काफी काम आसान हो जाते हैं. वर्तमान में बिना बिजली के रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. बिजली की खपत हर रोज लोगों के जरिए की जाती है. वहीं घर के अलावा उद्योग-धंधों में भी हर रोज काफी ज्यादा मात्रा में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर बिजली के बिल में कुछ छूट मिल जाए तो काफी राहत मिलती है. अब सरकार की ओर से बिजली बिल में कुछ छूट देने का ही ऐलान किया गया है. जिससे इस छूट का लाभ मिलने वालों को काफी फायदा भी होने वाला है.

7- RTI Tenant Landlord: क्या भगोड़े किरायेदार का एड्रेस अब सरकार RTI से देगी? आयोग ने दिया ये जवाब Click Here to Read

RTI Act: अगर कोई किरायेदार बिना रेंट चुकाए भाग जाता है या किराया देने से मना कर देता है तो ऐसे में मकान मालिक के पास क्‍या अधिकार है? क्‍या सरकार मकान मालिक की मदद के लिए किरायेदार का एड्रेस RTI के तहत दे सकती है? ऐसा ही मामला हाल फिलहाल में आया है, जिसमें वी. वेंकटपति नाम के एक शख्‍स ने अपने किरायेदार के बारे में जानकारी निकालने के लिए RTI फाइल कर दी क्‍योंकि जो किरायेदार है वह LIC में स्टार एजेंट के तौर पर कार्यरत है. मकान मालिक को इस मामले में केंद्रीय सुचना आयोग तक जाना पड़ा, उसके बाद ये जवाब आया.

8- Share Market में पैसा लगाने से पहले अब संभल जाएं, कहीं लेने के देने न पड़ जाए! Click Here to Read

FPI Data: शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो अब थोड़ा-सा संभल जाइए. दरअसल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का भारतीय शेयर बाजार पर काफी असर रहता है और उन्होंने अक्टूबर के महीने में करोड़ों रुपये की निकासी की है. विदेश निवेशक भारतीय शेयर से पैसा निकाल रहे हैं. ऐसे में शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को भी थोड़ा सोच-समझकर निवेश करना चाहिए. हालांकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारतीय शेयर बाजारों से निकासी की रफ्तार अक्टूबर में कुछ कम हुई है. सितंबर में शेयरों से 7,600 करोड़ रुपये की निकासी करने के बाद इस महीने अब तक एफपीआई ने पूंजी बाजारों से 1,586 करोड़ रुपये निकाले हैं.

9- Financial Services: ये लोग पैसे के लालच में जनता को देते हैं गलत फाइनेंशियल एडवाइज! इनके बहकावे में आए तो हो सकता है बड़ा घाटा Click Here to Read

Financial Advisor: आज के दौर में फाइनेंस (Finance) संबंधी नॉलेज लोगों को होनी काफी जरूरी समझी जाती है. अगर लोगों को फाइनेंस से जुड़ी जानकारी है तो वो अपने पैसों का हिसाब-किताब सही से रख सकते हैं. हालांकि अगर लोगों को फाइनेंस से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है तो लोगों का वित्तीय हिसाब गड़बड़ा भी सकता है. वहीं कई लोग दूसरे लोगों से फाइनेंसियल एडवाइज भी लेते हैं, जिन पर आंख मूंदकर भरोसा करने से लोगों को घाटा भी हो सकता है.

10- Bank Holidays: तुरंत निपटा लें ये काम, नवंबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, ये है पूरी लिस्‍ट Click Here to Read

November Bank Holiday: इस साल अक्‍टूबर महीने में दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली छठ पूजा जैसे त्‍योहारो की वजह से बैंको में सिर्फ 9 दिन ही काम हुआ. ऐसे ही आने वाला महीना यानी नवंबर में भी कई छुट्टियां रहने वाली है. वैसे तो आजकल ऑनलाइन लेनदेन के वजह से बैंक जाने की जरूरत कम ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ जरूरी कामों के लिए बैंक के चक्‍कर लगाने होते हैं. ऐसे में अगर आपको भी आने वालों दिनों में बैंक के कुछ काम निपटाना है तो तुरंत निपटा लें क्‍योंकि नवंबर 2022 में भी कई वजहों से 10 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं. ये है पूरी लिस्‍ट.