Zee News Select: बिजनेस की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 10 September 2022

1- Train Ticket Booking: इस वेबसाइट से बुक करें ट्रेन टिकट, सस्‍ती पड़ेगी यात्रा; जीरो फीस पर मिलेगी सुविधा!

रेल यात्रियों (Railway Passenger) के लिए खुशखबरी है. आप ट्रेन का टिकट तो बुक (IRCTC Ticket Book) करते ही होंगे, अगर ये टिकट आपको थोड़ा सस्‍ता मिल जाए तो कितना अच्‍छा होगा. हम आपको इस खबर में यहीं बताएंगे कि आप कैसे अपने टिकट को कम खर्च में बुक कर सकते हैं. Click here to read more.

2- Multibagger Return: इस शेयर ने एक दिन में दिया बंपर रिटर्न, निवेशक हुए खुश; आगे भी रिटर्न की उम्‍मीद!

शुक्रवार 9 सितंबर को शेयर मार्केट में गेमिंग सेक्टर (Gaming Sector Company Share Market) की कंपनी ने बंपर रिटर्न दिया. इस स्‍टॉक से लोगों को एक ही दिन में 16 फीसदी का मुनाफा हुआ. यानी अगर कोई शख्‍स सुबह 1 लाख रुपये लगा देता तो शाम को उसे 1 लाख 16 हजार रुपये मिलते. जानिए इस शेयर के बारे में. Click here to read more.

3- Post Office की ये स्कीम्स देती हैं सुरक्षा की गारंटी, जहां निवेश में होती है मोटी कमाई

पोस्ट ऑफिस में निवेश को लोग खूब पसंद करते हैं. इसकी एक वजह ये है कि इसमें अच्छे रिटर्न के साथ आपकी रकम की सिक्योरिटी की पूरी गारंटी रहती है. यहां निवेश में कोई जोखिम नहीं रहता है. यहां की स्कीमों की ब्याज दरें हर तिमाही तय होती है. यानी आपको पहले से पता रहता है कि आपको कब और कितना ब्याज या रिटर्न मिलने वाला है. अगर आपने अभी तक पोस्ट ऑफिस की किसी सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया है तो इनके बारे में जानकर आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं. Click here to read more.

4- Petrol Diesel Price: कच्चा तेल सस्ता फिर भी क्यों बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दाम? पेट्रोलियम मंत्री ने बताई वजह

इन दिनों अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. कच्चे तेल के दाम पिछले 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. आज ब्रेंट क्रूड ऑयल 92 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास ट्रेंड कर रहा है. इसके बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि आखिर कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है. Click here to read more.

5- Aadhaar Update: अब इस ऐप पर मिलेगी आधार से जुड़ी सुविधाएं, लोगों काम हुआ आसान; फटाफट प्रोसेस जानिए

यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप (UMANG) के माध्‍यम से आप केंद्र सरकार (Central Government), राज्‍य सरकार और स्थानीय सरकारी सेवाओं का आसानी से लाभ ले सकते हैं. पहले लोगों को आधार से जुड़ी कई समस्‍या का सामना करना होता था. अब सरकार ने इसे भी उमंग ऐप (Umang App) से जोड़ दिया है. अब आप आधार से संबंधित कई सर्विस का फायदा उमंग ऐप के द्वारा ही उठा सकेंगे. इसके लिए आपको उमंग ऐप पर क्‍या करना होगा? कौन-कौन सी सर्विस आपको यहां मिलेगी. इस खबर में आपको बताया गया है. Click here to read more

6- Earn Money Tips: अगर आपके पास है ये पुराना नोट? तो मिलेंगे 2 लाख रुपये, ऐसे होगी तगड़ी कमाई!

इस खबर में हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप बहुत आसानी से लाखों रुपये बना सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ना जाने कौन सी योजना में निवेश करने के लिए बताएंगे, तो आपको बता दें कि इसमें आपको किसी भी टाइप का निवेश नहीं करना. बस आपको बैठे-बैठे वेबसाइट पर पोस्‍ट करना होगा. उसके बाद खरीदार खुद आपको फोन लगाएंगे. दरअसल अगर आपके पास खास तरह का नोट होगा तो आप आसानी से 2 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं ये कमाई आप कैसे कर सकते हैं. Click here to read more.

7- Online Loan Apps: ऑनलाइन लोन ऐप पर वित्त मंत्रालय का शिकंजा, अब नहीं करेंगे कस्‍टमर को परेशान!

ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच डिजिटल लोन (Digital Loan) देने वाले ऐप्स की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ गई है. बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब लोगों ने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया और फिर उन्‍हें पछताना पड़ा. इन डिजिटल ऐप के माध्यम से लोन देने वाली अवैध कंपनियों ने लोगों को परेशान कर दिया है. ये कंपनियां लोन देकर लोगों को कर्ज में फंसा रही है. पिछले दो साल से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब लोन की वजह से लोगों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाने की कोशिश की. अब सरकार इस समस्‍या को लेकर कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है. Click here to read more.

8- Railway पर अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट, यात्री भी हो जाएंगे खुश!

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है. रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे ने पहिया कारखाना लगाने के लिए निविदा जारी की है जहां हर साल कम से कम 80,000 पहियों का विनिर्माण किया जाएगा. साथ ही रेल पहियों का निर्यातक बनने के लिए खाका तैयार किया गया है. वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहली बार रेल पहिया संयंत्र लगाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है. इस 'मेक इन इंडिया' संयंत्र में तेज रफ्तार वाली ट्रेनों और यात्री कोचों के लिए पहिये बनाए जाएंगे. हर साल यहां बनने वाले 80,000 पहियों की 600 करोड़ रुपये मूल्य में सुनिश्चित खरीद की जाएगी. Click here to read more.

9- Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के पैसे 3 साल में होंगे वसूल, इस प्‍लानिंग से खरीदें गाड़ी

दुनिया भर में 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे (World Electric Vehicle Day) बनाया जाता है. भारतीय बाजार में ईवी की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. इसी वजह से अब कई छोटी-बड़ी कंपनियां इस कारोबार में कूद पड़ी हैं. हालांकि, गर्मी के समय में इन गाड़ियों में आग लगने के मामले सामने आए थे. जिसके बाद से कस्‍टमर इन व्‍हीकल को खरीदने में थोड़ा कतरा रहे हैं. इसके अलावा एक प्रमुख वजह यह भी है कि इन गाड़ियों की कीमत ज्‍यादा है. इलेक्ट्रिक कार अभी भी आम आदमी की पहुंच से दूर है. दूसरी ओर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के दाम में कमी देखने को मिली है. ये पेट्रोल टू-व्हीलर की तुलना में ज्यादा महंगे भी नहीं है. अगर आप लॉन्‍ग टर्म में इन व्हीकल्स क बारे में सोचते है तो ये पेट्रोल गाड़ी की तुलना में सस्‍ते होते है. Click here to read more.

10- Bullish Stock: इस शेयर में बन रहा बुलिश पैटर्न, दे सकता है बंपर मुनाफा

शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं जो लगातार दमदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं. वहीं कुछ शेयर लगाचार नीचे की तरफ भी गिर रहे हैं. ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर कैसे बुलिश ट्रेंड (Bullish Trend) को पकड़ा जाए और बुलिश स्टॉक (Bullish Stock) को अपने साथ जोड़ा जाए. चार्ट पैटर्न की मदद से ऐसा जानना काफी आसान हो सकता है. वहीं सोमवार के लिए कई शेयर बुलिश पैटर्न बनाए हुए हैं. इनमें से एक CONCOR का शेयर भी है. पिछले पांच दिनों में ही इस शेयर ने बंपर मुनाफा कमाकर दिया है. Click here to read more.

