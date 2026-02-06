Zee Real Heroes Award 2026: डिजिटल इंडिया के युवा 'नायक', हर्ष जैन और सुजीत पॉल; एक सोच से बदल दी करोड़ों की जिंदगी

Zee Real Heroes Award 2026: आज की तारीख में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ लगाने वाली अर्थव्यवस्था भारत है. बदलते भारत की इकॉनमी में किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो उन फर्स्ट जेनरेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स का है जो कुछ अलग यानी लीक से हटकर बिजनेस और इकॉनमी की दुनिया में बेहतरीन काम करके लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं. बीते एक दशक में डिजिटल इंडिया में बड़े बदलाव आए. इसमें जिन दो युवाओं ने इकॉनमी के सेक्टर में अहम योगदान दिया. वो हैं ग्रो ब्रोकर ऐप के हर्ष जैन और डॉक्टर सुजीत पॉल. दोनों ने ज़ी संवाद रियल हीरो के मंच पर अपने विचारों को रखा. उनके साथ सत्र के सवाल-जवाब की शुरुआत की ज़ी बिजनेस के चैनल हेड अनिल सिंघवी ने.

हर्ष जैन और डॉक्टर सुजीत पॉल

हर्ष जैन डिजिटल युग और इकॉनमी के बीच की कुछ अहम कड़ियों का एक हिस्सा हैं. अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं. 32 साल की उम्र में जब युवा फ्यूचर मजबूत कर रहे होते हैं, उस उम्र में इन्होंने एक लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी. हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रोकर एप Groww से जुड़े हर्ष ने अपनी जिंदगी के अनुभव ज़ी मीडिया के साथ साझा किए. दूसरी दिग्गज हस्ती हैं डॉक्टर सुजीत पॉल, जिन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों खासकर आम हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा सपना पूरा करके उन्हें राहत देने में बड़ी भूमिका निभाई है. दरअसल हर आदमी का एक सपना होता है कि उसे सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाएं मिलीं और जेनरिक दवाओं से भारत के करोड़ों लोगों की परेशानी दूर करने वाले आइडिया- 'दवा इंडिया' के नायक डॉक्टर सुजीत पॉल ने भी युवाओं को आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया.

सवाल- कैसे आइडिया आया कि खुद ट्रेडिंग न करें, इतिहास सर दें?

जवाब- जब मैंने कंपनी शुरू की तब 32 साल का था. अनिल सर, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, हीरो नहीं हैं. जब हमने प्रॉब्लेम सोची थी तब ये नहीं सोचा था कि कितनी बड़ी कंपनी बनेगी. हमें दुख था. आज कंपनी शुरू किए 10 साल हो गए हैं. इंडिया के बारे में सब जानते हैं कि भारत सबसे ज्यादा सेविंग करने वाला देश है. लेकिन जो लोग बचत करते हैं, वो उसे निवेश न करने के चलते जो लॉस उठाते हैं, उसे देखकर हमें दुख होता था. हम जिस जेनरेशन से आते हैं, तो यहां तकरीबन सबको बचत करना सिखाया जाता है, लेकिन जब लोग सेविंग इन्वेस्ट नहीं करते थे तब मुझे अजीब लगता था. तब ये परसेप्शन था कि निवेश, शेयर बाजार और मार्केट में निवेश वगैरह कोई ऐसी चीज है जो बस मुंबई वालों के लिए है, एक खास तबके के लिए है. या केवल बहुत अमीर लोगों के लिए है. अभी भी केवल 6 - 7 करोड़ लोग निवेश कर पा रहे हैं. अभी भी 30 करोड़ लोगों के पास स्कोप है सेविंग का इन्वेस्मेंट का, तो अभी हमारे पास बहुत स्कोप है कि लोग कैसे बचत के पैसे को निवेश करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो हमे एक आइडिया आया जो बड़ा होता चला गया, अभी भी देश की बहुत कम आबादी निवेश करती है या करना चाहती है, तो अभी बहुत स्कोप है.

अनिल सिंघवी- दवा इंडिया का आइडिया कैसे आया? इस बिजनेस को कैसे आपने बड़ा बनाया कि लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां दी जा सकती हैं.

डॉक्टर पॉल- दवा इंडिया की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, लेकिन इसके काम में तेजी तीन-चार साल पहले मिली. साढ़े तीन साल पहले हमारे मुश्किल से हमारे 100 स्टोर भी नहीं थे. लेकिन हमें एहसास था कि इस देश को आम लोगों को अच्छी क्वालिटी की जेनरिक दवाओं की बहुत जरूरत है, उसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रमोटर्स से बात की. इन दवाओं की मांग में करीब 1000 दिन पहले बहुत तेजी आई. अगर आप शहरी और ग्रामीण भारत को चारों तरफ से देखें तो आप पाएंगे कि गावों और छोटे कस्बों में आम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए उनके पास बहुत परेशानियां हैं. ऐसे लोग महंगी ब्रांडेड दवाएं नहीं खरीद सकते. जब मरीज ब्रांडेड दवाएं नहीं खरीद पाएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी.

डॉक्टर महंगी दवाएं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा?

डॉक्टर पॉल ने आगे कहा, 'अगर डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं लिखेंगे तो कैसे काम चलाता था, एक मिसाल के तौर पर हमें पता चला यानी ऐसे केस भी आए कि अगर दवा दिन में तीन बार खानी होती थी तो लोग दो बार खाते थे. या सुबह-शाम दो बार खानी हो तो एक बार ही खाते थे, क्योंकि महंगी दवा को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे. ये वो असली तस्वीर और हकीकत थी जिसे बंद एसी कमरों में बैठकर आप नहीं देख सकते. गहराई से देखें बहुत लोग चमड़े की चप्पल खरीदने की स्थिति में नहीं है, वो हवाई चप्पल से काम चलाते हैं. ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बीते एक हजार दिनों में पूरे देश में एक हजार से ज्यादा जेनरिक दवाओं के स्टोर्स खोले हैं.

दवा इंडिया का स्ट्राइक रेट क्या है?

डॉक्टर पॉल ने बताया, 'आज के समय की बात करें तो हम अपनी दवाओं के स्टोर्स खोलने के करेंट स्ट्राइक रेट की बात करें तो हम हर 12 घंटे में एक दवा इंडिया का स्टोर खोल रहे हैं. तब जाकर भारत में ये क्रांति आई है, जिसे पूरा देश देख रहा है. एक और मिसाल दें तो अगर किसी के यहां कोई बुजुर्ग शख्स बीमार है या किसी को कोई दिल की बीमारी है या डायबिटीज है तो एक आदमी की दवाइयों का एवरेज बिल 6 से 7 हजार रुपये महीना हो जाता है तो लोग कैसे इलाज कराएंगे. जब लोगों की सैलरी ही 30 से 35 हजार रुपये महीना है, जिसमें उन्हें घर का किराया और बच्चे की फीस देनी है, राशन का सामान लाने में ही सारा पैसा लगभग खत्म हो जाता है तो भला वो कैसे महंगी दवा ला पाएंगे. अगर आप दवा इंडिया की हाई क्वालिटी मेडिसिन लेंगे तो भी आप कम से कम 1000 से 1200 रुपये बचा लेंगे. ये वो क्रांति है जो हम कर रहे हैं. जिसकी देश को बहुत जरूरत है.'