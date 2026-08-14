/ZEEL Share Price: जी एंटरटेनमेंट को SAT से बड़ी राहत, SEBI के आदेश पर रोक; शेयर में 6 फीसदी का उछाल

जी एंटरटेनमेंट से जुड़ा पूरा मामला टाइमिंग को लेकर अहम रहा. 31 जुलाई को एक तरफ जी एंटरटेनमेंट की EGM में शेयरधारकों ने फंड जुटाने की योजना को हरी झंडी दी, तो दूसरी तरफ उसी दिन सेबी (SEBI) ने अपना अंतिम फैसला साइन कर दिया. ट्रिब्यूनल (SAT) के सामने जी के वर‍िष्‍ठ वकील रवि कदम ने तर्क द‍िया क‍ि सेबी का आदेश 31 जुलाई की रात 9:04 बजे साइन हुआ और इसकी जानकारी उसी रात सार्वजनिक हो गई, जबकि कंपनी को इसकी ऑफ‍िश‍ियल सूचना अगले दिन (1 अगस्त) रात करीब 8 बजे मिली. उन्होंने यह भी कहा क‍ि सेबी के सामने इस मामले की सुनवाई दिसंबर 2025 में ही पूरी हो चुकी थी. इस स्थिति को देखते हुए सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने सेबी की तरफ से आदेश जारी करने की टाइमिंग और नोटिस प्रोसेस पर कड़े सवाल खड़े किए.