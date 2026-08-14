/ZEEL Share Price: जी एंटरटेनमेंट को SAT से बड़ी राहत, SEBI के आदेश पर रोक; शेयर में 6 फीसदी का उछाल

Relief For ZEEL: जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (ZEEL) को शुक्रवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) की तरफ से बड़ी राहत दी गई. एसएटी (SAT) ने कंपनी के खिलाफ सेबी (SEBI) की तरफ से दिये गए आदेश पर रोक लगा दी है. एसएटी (SAT) की तरफ राहत दिये जाने के बाद3,143 करोड़ रुपये जुटाने का रास्ता साफ हो गया. आपको बता दें जी एंटरटेनमेंट के लिए 12 अगस्त को SAT सुनवाई काफी अहम रही. जी एंटरटेनमेंट ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में SEBI के आदेश को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई हुई. सेबी की तरफ से दिये गए आदेश में Zee Entertainment पर दो महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में जाने पर रोक लगाई गई थी.
कंपनी के लिए यह रात ऐसे समय में आई है जब जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) की तरफ से फंड जुटाने के प्लान पर सेबी (SEBI) के आदेश के बाद कानूनी पेच फंस गया था. कंपनी की तरफ से यह पहले ही साफ किया जा चुका था कि उसे यह पूरा विश्वास है कि SEBI के आदेश का फंड जुटाने के प्रोसेस पर सीधा असर नहीं पड़ेगा.
जी एंटरटेनमेंट के शेयरहोल्डर्स ने 31 जुलाई 2026 को हुई असाधारण आम बैठक (EGM) में प्रमोटर ग्रुप से करीब 3,143.5 करोड़ जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत प्रमोटर ग्रुप की कंपनी Sunbright Mauritius Investments को प्रेफरेंशियल बेस पर 126 रुपये प्रति वॉरंट की दर से करीब 24.95 करोड़ पूरी तरह परिवर्तनीय वॉरंट जारी किए जाएंगे. इन वॉरंट्स के शेयरों में परिवर्तित होने पर कंपनी में प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी बढ़कर करीब 24% के स्तर तक पहुंच सकती है. यह नया फंड सीधे कंपनी के पास आएगा, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और आगामी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी; यही वजह है कि SAT की तरफ से मिली राहत को जी एंटरटेनमेंट के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
जी एंटरटेनमेंट से जुड़ा पूरा मामला टाइमिंग को लेकर अहम रहा. 31 जुलाई को एक तरफ जी एंटरटेनमेंट की EGM में शेयरधारकों ने फंड जुटाने की योजना को हरी झंडी दी, तो दूसरी तरफ उसी दिन सेबी (SEBI) ने अपना अंतिम फैसला साइन कर दिया. ट्रिब्यूनल (SAT) के सामने जी के वरिष्ठ वकील रवि कदम ने तर्क दिया कि सेबी का आदेश 31 जुलाई की रात 9:04 बजे साइन हुआ और इसकी जानकारी उसी रात सार्वजनिक हो गई, जबकि कंपनी को इसकी ऑफिशियल सूचना अगले दिन (1 अगस्त) रात करीब 8 बजे मिली. उन्होंने यह भी कहा कि सेबी के सामने इस मामले की सुनवाई दिसंबर 2025 में ही पूरी हो चुकी थी. इस स्थिति को देखते हुए सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने सेबी की तरफ से आदेश जारी करने की टाइमिंग और नोटिस प्रोसेस पर कड़े सवाल खड़े किए.
12 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल (SAT) ने सेबी (SEBI) से सवाल किया कि जब दो महीने बाद जी एंटरटेनमेंट को शेयर बाजार में दोबारा काम करने की अनुमति मिल ही जाएगी, तो कुछ समय के लिए लगाए गए इस बैन से क्या हासिल होगा? ट्रिब्यूनल ने यह भी सवाल किया कि 60 दिन में ऐसा क्या बदल जाएगा कि कंपनी अचानक बाजार में लौटने के योग्य हो जाएगी और जब आदेश में कंपनी पर सीधे तौर पर किसी धोखाधड़ी का आरोप ही नहीं है तो फिर दो महीने की रोक क्यों लगाई गई? सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस अंतरिम राहत से जी एंटरटेनमेंट के लिए पूंजी जुटाने का रास्ता साफ हो गया है.
SAT में जी की तरफ से अहम तर्क यह दिया गया कि प्रस्तावित 3,143 करोड़ रुपये कंपनी में नई पूंजी के रूप में आएंगे. शेयरहोल्डर्स की तरफ से पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है. स्टॉक एक्सचेंज से भी जरूरी प्रोसेस में मंजूरी मिल चुकी थी. जी के वकील की तरफ से तर्क दिया गया कि यदि SEBI का आदेश इस फंड जुटाने के प्रोसेस को रोकता है, तो कंपनी को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई बाद में आसान नहीं होगी. खासतौर पर वॉरंट की कीमत बाजार भाव से जुड़ी है. यदि दो महीने बाद कंपनी दोबारा यह प्रोसेस शुरू करती है और उस समय शेयर का रेट कम रहता है तो मौजूदा प्रेफरेंशियल इश्यू की शर्तें बदल सकती हैं.
यह पूरा विवाद जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) की हैदराबाद स्थित जमीन को गिरवी रखने से जुड़ा है. सेबी (SEBI) के अनुसार, कंपनी के संपत्ति दस्तावेजों का इस्तेमाल प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों के लोन के लिए जमानत के रूप में किया गया था. इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए SEBI ने कंपनी और उसके प्रमोटरों पर कार्रवाई की. 31 जुलाई के अपने आदेश में सेबी ने जी एंटरटेनमेंट पर दो महीने, जबकि प्रमोटर डॉ. सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका पर एक-एक साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी. इसके साथ ही, कंपनी और इन दोनों व्यक्तियों पर 1.48 करोड़ का जुर्माना भी ठोका गया.
SEBI के आदेश पर ट्रिब्यूनल (SAT) की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद जी एंटरटेनमेंट के शेयर में तेजी देखी जा रही है. आदेश से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद कंपनी का शेयर 6 प्रतिशत से भी ज्यादा चढ़ गया. शुक्रवार सुबह 96.70 रुपये पर खुलने वाला शेयर कारोबारी सत्र के दौरान चढ़कर 104.70 रुपये पर पहुंच गया. हालांकि, बाद में इसमें कुछ गिरावट देखी गई और इसे 12.30 बजे 102.35 रुपये पर कारोबार करते हुए देखा गया. शेयर का 52 हफ्ते का लो प्राइस 68.10 रुपये और हाई प्राइस 124.15 रुपये है.