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ZEEL Share Price: जी एंटरटेनमेंट को SAT से बड़ी राहत, SEBI के आदेश पर रोक; शेयर में 6 फीसदी का उछाल

Zee Entertainment Share Jump: सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने जी एंटरटेनमेंट की याच‍िका पर सुनवाई करने के बाद सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, ज‍िसमें जी के फंड जुटाने के प्‍लान पर 60 द‍िन के ल‍िए रोक लगा दी गई थी. इसके बाद कंपनी के शेयर में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 14, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:07 PM IST
ZEEL Share Price: जी एंटरटेनमेंट को SAT से बड़ी राहत, SEBI के आदेश पर रोक; शेयर में 6 फीसदी का उछाल
Image Credit: जी एंटरटेनमेंट को SAT से बड़ी राहत.

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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