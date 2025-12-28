खत्म हुआ इंतजार! Zepto लेकर आ रहा है ₹11,000 करोड़ का मेगा IPO, SEBI के पास जमा किए पेपर

Zepto Mega IPO : क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto ने भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के पास ₹11,000 करोड़ (लगभग $1.3 बिलियन) जुटाने के लिए गोपनीय तरीके से IPO के शुरुआती दस्तावेज (DRHP) जमा कर दिया है. कंपनी का टारगेट 2026 में स्टॉक मार्केट में शामिल होना है. अगर 2026 में लिस्टिंग हो जाती है, तो Zepto अपने प्रतिद्वंद्वी जोमैटो और स्विगी के साथ शामिल हो जाएगा. ये दोनों पहले से ही एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं. इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के मुताबिक, Zepto ने SEBI और स्टॉक एक्सचेंज के पास प्री-फाइल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा किया है. Zepto ने कॉन्फिडेंशियल प्री-फाइलिंग का तरीका चुना है.

जोमैटो और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट की कंपनी एटर्नल 2021 में लिस्ट हुई थी, जबकि इंस्टामार्ट चलाने वाली स्विगी ने नवंबर 2024 में स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया था.

Zepto वैल्यूएशन

7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैल्यूएशन वाली Zepto ने अपनी शुरुआत से अब तक प्रमुख निवेशकों से कुल 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर या लगभग ₹16,000 करोड़ जुटाए हैं. अक्टूबर 2025 में कंपनी ने कैलिफ़ोर्निया पब्लिक एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम (CalPERS) के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹3,757.5 करोड़) जुटाए थे. जिससे इसका वैल्यूएशन 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है. Zepto ने अगस्त 2023 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, तब उसने अपने सीरीज E फंडिंग राउंड में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए.

10-मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी मॉडल

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉपआउट आदित पालिचा और कैवल्य वोहरा ने Zepto को बनाया है. Zepto ने तेजी से भारत के प्रमुख शहरों में अपने 10-मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी मॉडल को बढ़ाया है. सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 900 से ज़्यादा डार्क स्टोर थे. उसने ₹1,000-1,100 करोड़ कैश खर्च किए और 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹26,000 करोड़ की ग्रॉस सेल्स हासिल की है.